Problemen PSV liggen dieper dan bij Ajax

De koppositie van AZ is al knap en gezien de vele afwezigen helemaal. Trainer Pascal Jansen kon bij FC Groningen (1-4) geen beroep doen op vaste waarden als Martins Indi, Vangelis Pavlidis, Håkon Evjen en Mees de Wit. Opsteker was wel de terugkeer van smaakmaker Jesper Karlsson; ook die was er maanden niet bij. Dat AZ gewoon punten blijft pakken, met herkenbaar voetbal, slaat Ajax en PSV meteen het excuus uit handen dat ze zaterdag na hun dure puntenverlies konden aanvoeren: ze waren niet op volle sterkte.

Ajax-trainer Alfred Schreuder had er zelf voor gekozen vier spelers te sparen, tussen de interlandperiode en het belangrijke Champions League-duel tegen Napoli dinsdag in. Hij zag tegen Go Ahead Eagles (1-1) zijn elftal flink in kwaliteit achteruit boeren. De Argentijn Lucas Ocampos mocht als rechtsbuiten starten maar waande zich in het 4-3-3-systeem als een kat in een vreemd pakhuis. De Oostenrijker Florian Grillitsch moest ook wennen aan de tactiek en is geen Alvarez.

Gebrekkige instelling

De verkeerde mensen zochten de zijkanten op, analyseerde Davy Klaassen na afloop. ‘Mister 1-0’, die voor de 24ste keer Ajax het openingsdoelpunt bezorgde, zei zich ‘kapot’ te schamen om het resultaat. Een lamlendig Ajax dacht de klus op halve kracht te kunnen klaren. Bij de gelijkmaker van de IJslander Willem Thór Willumsson was de gebrekkige instelling bij Ajax evident: het halve elftal verzaakte verdedigend. Het is goed voor de eredivisie dat die arrogantie werd afgestraft. De ploeg uit Deventer met het bescheiden budget snoepte Ajax vorig jaar ook al vijf punten af.

Kortom, een offday waar de oude kwaal van gemakzucht weer opstak, heeft Ajax wel vaker. Recent wisten Liverpool en AZ ook al de pijnpunten in het elftal bloot te leggen. Werk aan de winkel voor Schreuder. Maar dat geldt nog meer voor zijn collega Ruud van Nistelrooij bij PSV. Hij zag zijn ploeg bij Cambuur ver door de ondergrens zakken. En de problemen bij PSV gaan dieper dan bij Ajax.

Individuele oprispingen Gakpo

Met de spectaculaire 4-3 zege op Feyenoord werd twee weken geleden een crisissfeer nog afgewend. Op basis van karakter werd toen gecamoufleerd wat zich al vaker openbaarde, bijvoorbeeld tegen Rangers FC, FC Twente en RKC: dat PSV heel erg matig voetbalt. In een te laag tempo, met schrikbarend veel foute passes en een veldbezetting die niet deugt. Aanvallend is het te afhankelijk van de individuele oprispingen van Cody Gakpo. Maar als die de onverzettelijke Friese bijter Doke Schmidt in zijn nek heeft, zoals zaterdag, wordt het ook voor hem blijkbaar lastig.

De oorzaken van PSV's spel? Een belangrijke ligt in de samenstelling van de selectie. Technisch directeur John de Jong is niet voor niets onlangs vertrokken. Voor spits Luuk de Jong, die voorlopig nog niet fit is, blijkt er geen alternatief voorhanden. Ook de blessures van Mauro Jr. en Madueke zorgen voor een veel te grote terugval in kwaliteit. Op de houterige Engelsman Branthwaithe na verzuimde PSV deze zomer goed te investeren in de defensie. Die kreeg nu al dertien goals tegen in acht competitieduels, een voor een topclub beschamend aantal. Obispo, Mwene, Teze en Max zijn simpelweg niet van topniveau.

‘Meer tijd aan de bal dan vooraf gedacht’

Verdedigen begint echter voorin, met goed druk zetten, en daarin blijft PSV falen. Na de oprisping tegen Feyenoord verviel het tegen Cambuur in oude fouten. De ene speler jaagde wel op de bal, de andere niet. Het gevolg was dat er voor de Friezen bij uitbraken telkens veel ruimtes lagen. “We hadden iets meer tijd aan de bal dan we vooraf hadden gedacht”, legde Cambuur-speler Mitchel Paulissen, maker van de 2-0, pijnlijk de vinger op de zere plek.

PSV-aanvaller Cody Gakpo baalt na de oorwassing bij Cambuur (3-0). Beeld Pro Shots / Paul Meima

Volgens Gakpo sloop er twijfel in bij PSV. Het leiderschap om dat recht te zetten, zit niet in het team. “Moesten we meer naar voren of meer naar achteren? We spraken in de rust af dat we meer druk gingen zetten. En dan kom je zo uit de kleedkamer…”, zei de aanvoerder bij ESPN, doelend op het begin van de tweede helft. Silvester van de Water profiteerde door schitterend uit te halen (1-0).

Balverlies van Joey Veerman was de inleiding. De Volendammer ziet zichzelf wel als een echte ‘zes’ maar verdedigend is hij voor die rol eigenlijk te kwetsbaar. Mee terug sprinten deed hij bij die 1-0 niet. Toen hij na 67 minuten werd gewisseld, dropen de frustraties ervan af. Xavi Simons was toen al gewisseld en later moest ook Ibrahim Sangaré eruit. Guus Til, die amper een bal goed raakte, mocht blijven staan.

Goed resultaat in de lastige uitwedstrijden tegen FC Zürich in de Europa League donderdag en tegen SC Heerenveen zondag is hard nodig om de druk in Eindhoven niet verder op te laten lopen.

AZ leverde onlangs een voorbeeldige teamprestatie tegen Ajax en won verdiend met 2-1. Vooral in het spel zonder bal waren de Alkmaarders beter.