Ook de Nederlandse voetbalsters zeggen: ‘Wij zijn met jou Hermoso’

Vlak voor de aftrap van de wedstrijd tussen landskampioen Ajax en bekerwinnaar FC Twente scharen alle speelsters zich achter een bord met de Spaanse tekst: ‘Contigo Hermoso’ – ‘Met jou Hermoso’. Het is een initiatief van de voetbalsters zelf, die zich solidair willen verklaren met collega Jennifer Hermoso. Tenslotte is haar strijd ook hun strijd.

Deze zaterdagmiddag zal een van beide teams de Supercup winnen, de eerste prijs van een nieuw seizoen. Maar dat statement onderstreept hoeveel er in het vrouwenvoetbal ook nog buiten de lijnen te winnen valt.

De wedstrijd is de officiële start van de Vrouwen Eredivisie 2023-2024. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het zou een mooi moment zijn geweest om vooruit te blikken op de sportieve uitdaging die het Nederlandse clubvoetbal wacht, in zijn poging internationaal weer aan te haken. Het zou ook een mooi moment zijn geweest om terug te blikken op een wereldkampioenschap dat deze zomer een reclamespot was voor het vrouwenvoetbal.

Momentum verpest

Maar ja, ook dat momentum – zo belangrijk in de ontwikkeling van deze relatief jonge sport – heeft één man voor tig vrouwen over de hele wereld verpest. Inclusief dus voor deze profspeelsters op het Amsterdamse sportcomplex De Toekomst. Veel liever zouden zij het na afloop van de negentig speelminuten over het vertoonde spel hebben, in plaats van over het kusschandaal dat de maatschappelijke ballast van machtsmisbruik, seksisme en de ongelijkwaardigheid tussen beide geslachten wederom op de schouders van de voetbalsters legt.

Die ene man is Luis Rubiales, de Spaanse bondsvoorzitter die Hermoso vol op de mond zoende tijdens de prijsuitreiking van het door Spanje gewonnen WK. Hij weigert af te treden. Aanvankelijk steunde bondscoach Jorge Vilda hem, net als zijn eigen bond. Al dan niet onder invloed van de commotie die er ontstond, werd zijn ‘macho-gedrag’ alsnog veroordeeld.

“Je hebt een bepaalde functie en dan ga je niet ineens een speelster een kus geven. Zoiets doe je niet”, zegt Sherida Spitse. De aanvoerder van Ajax vindt het belangrijk om Hermoso en haar teamgenoten te steunen. Ze stond zelf nog met Oranje in de kwartfinale van het WK tegenover hen op het veld. “Zij zijn wereldkampioen geworden, maar het gaat alleen nog over wat er daarna is gebeurd. Dat is zonde. Die speelsters verdienen meer dan dat.”

Het topje van de ijsberg

Verónica Boquete, voormalig aanvoerder van het Spaanse team, vertelde dat wat zich nu publiekelijk openbaart slechts ‘het topje van de ijsberg’ is van wat haar beroepsgroep privé gewend is. Hoe is dat in Nederland? Spitse: “We maken zeker een ontwikkeling door, maar het kan nog steeds wel beter – binnen het hele vrouwenvoetbal trouwens. Er zijn nog steeds mensen die het niet serieus nemen. Wij zijn continu aan het vechten, maar we geven niet op.”

“Om iets voor elkaar te krijgen, moeten we blijven boksen. Het gaat over de positie van vrouwen in de sport. We willen serieus genomen worden. Het voelt als trappen tegen een boarding, bij wijze van spreken, maar uiteindelijk creëren we wel iets met elkaar. Iedereen verdient het om op het hoogste podium te kunnen spelen.”

In een veilig klimaat. Spitse bedacht de actie samen met Renate Jansen, aanvoerder van Twente en collega-international. Zij stelt: “Ik denk dat wel duidelijk is dat we er nog niet zijn. Als wij een steentje kunnen bijdragen, doen we dat graag.”

Wereldwijd tegenreacties

Hoewel wereldbond Fifa Rubiales voor negentig dagen heeft geschorst, kwam voorzitter Gianni Infantino pas na tien dagen met een verklaring: het had nooit mogen gebeuren, ook niet ‘wat er bleef gebeuren in de dagen daarna’. De Spaanse voetbalbond maakte in eerste instantie Hermoso uit voor leugenaar, omdat de zoen wederzijds zou zijn geweest.

Wereldwijd lokte het tegenreacties uit. Dit weekend nog stelde de demissionair premier van Spanje Pedro Sánchez dat de voetbalsters van zijn land ‘de wereld een les hebben geleerd’. “Een les in gelijkheid tussen mannen en vrouwen.”

Eerder zei Volker Türk, commissaris voor de mensenrechten bij de Verenigde Naties: “Vrouwen in de sport hebben nog steeds te maken met seksuele intimidatie en misbruik. Een ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om dergelijk misbruik te benoemen en aan te vechten.”

Het doet pijn

Sarina Wiegman, bondscoach van verliezend finalist Engeland, droeg haar prijs voor beste coach op aan het Spaanse elftal. “Het doet me echt pijn, als een coach, een moeder van twee dochters, een vrouw en een mens. Het geeft aan dat we nog een lange weg te gaan hebben in het vrouwenvoetbal en de maatschappij.”

René Roord, teammanager vrouwenvoetbal van FC Twente en vader van international Jill, denkt dat tien jaar geleden niet dezelfde golf van verontwaardiging was ontstaan. “Ik denk dat het in die tijd met de mantel der liefde was toegedekt. Je ziet nu dat steeds meer speelsters reageren, eigenlijk het hele vrouwenvoetbal, maar ook de mannenkant ageert dat dit niet kan. Dus we zijn al veel verder.”

Een stap in de goede richting

Volgens manager vrouwenvoetbal van de KNVB Lucienne Reichardt, zelf een oud-speelster, toont de zaak-Rubiales dat er ‘behalve hele mooie momenten ook nog hele moeilijke momenten in het vrouwenvoetbal zijn’. “Maar we zien wel dat daar ontwikkeling in is.” Dan, met een blik op de schaal die zij zo mag uitreiken: “Ik focus me liever op de mooie momenten, zoals vandaag.”

FC Twente verslaat rivaal Ajax met 5-2. Joran Pot, de winnende coach, hoopt dat de Spaanse kwestie – ‘het is absurd dat dat voorkomt’ – de sport uiteindelijk verder zal brengen. “Aan de ene kant zou je het kunnen zien als tien stappen terug, aan de andere kant kan het ons ook een mooie stap in de goede richting brengen, in die zin dat dit soort dingen uit den boze zijn en dat zulke mensen heel gauw moeten verdwijnen uit het vrouwenvoetbal.”

