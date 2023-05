Favoriet Roglic pakt laatste kans in Giro en verovert roze trui

De beslissing viel in een razend spannende tijdrit, waar de verschillen minimaal waren, net zoals ze dat de hele Giro waren geweest. Roglic won de tijdrit, met elf kilometer vlak en zeven kilometer loeisteil naar Monte Lussari. En dat ondanks dat zijn ketting er af schoot op een hobbel in de weg.

Dat ene moment leek het verschil tussen winnen en verliezen, maar uiteindelijk lukte het op eigen kracht; het verschil tussen Roglic en Thomas na drie weken; 14 seconden. En dus rijdt de Sloveen morgen in de leiderstrui.

Thuiswedstrijd

Voor Roglic voelde het zaterdag als een thuiswedstrijd: de Monte Lussari ligt vlakbij Slovenië waardoor een groot gedeelte van de fans uit zijn thuisland waren gekomen, met grote vlaggen en al. Geen mooiere plek voor hem om een van zijn grootste zeges ooit te vieren.

Het succes laat zien hoe goed de Sloveen nog kan zijn. Binnen Jumbo-Visma werd hij vorig jaar in de Tour-hiërarchie voorbijgestreefd door Jonas Vingegaard. De Deen zou de Tour winnen, iets wat Roglic niet lukte in het jaar daarvoor. Toen stortte de Sloveen in de laatste klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles in. Niet hij, maar Tadej Pogacar won daar.

Het was wellicht de beste kans voor Roglic om ooit de Tour te winnen. Dit jaar koos de ploeg ervoor om met hem naar de Ronde van Italië te gaan, waar hij ooit al derde werd. De Tour is wederom voor Vingegaard. Een titelverdediger laat je niet thuis, was de gedachte. Voor Roglic, te goed voor alles maar net te slecht om kopman te zijn in de Tour, restte een andere ronde.

Einde voorbereiding

Het eind van de voorbereiding ging naar behoren. Roglic bleef tot vlak voor de Giro-start op hoogte. Hij en zijn ploeg bleven meer dan vier weken op Tenerife. Voorafgaand won hij de Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië, die laatste tegen de vooraf ingeschat grootste concurrent Remco Evenepoel. In de Tirreno reed hij nog rond met ongeschoren benen, zo weinig had hij zich daarvan voorgesteld. Toen hij ging winnen ging dat beenhaar er toch maar af.

Zijn terugkeer betekent ook een mentale overwinning. Eind 2022 kon hij amper trainen, het gevolg van een val in de Ronde van Spanje. Een zeer ernstige blessure, aldus sportief directeur Merijn Zeeman destijds. Dat hij toch weer terugkeerde, bewijst hoe goed hij nog in vorm kan komen.

Hij heeft een houten kop, zegt iedereen die met hem werkt. Iets wat hij ook deze Giro liet zien. Twee weken regen gleden van hem af, hij bleef altijd vrolijk. Toen hij viel, grapte hij dat hij wat vel was verloren en zo een paar gram lichter was. En dat slechte weer? “Je moet overleven. Het is zoals Rocky zegt: het gaat er niet om hoe hard je slaat, maar om hoe hard je geslagen kunt worden.”

Roze trui

De dagen in de hoogste bergen brachten hem niet in de roze trui. Sterker nog, dinsdag verloor hij tijd in de eerste van drie zware bergetappes. Het was aan ploeggenoot Sepp Kuss te danken dat het verschil niet meer werd dan twintig seconden. Later in de week voelde hij zich beter. Hij was de enige die kon aanvallen.

Naar de top van Monte Lussari was hij een paar keer gewandeld, vertelde ploeggenoot Koen Bouwman zaterdag tegen Eurosport. Hij wist van de klim en hoe steil hij was. En hij pakte er het verschil terug. In Rome mag hij de Trofeo Senza Fine optillen: de trofee zonder eind.

