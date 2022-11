‘We can come an end’: Louis van Gaal breidt de Engelse taal verder uit

In het Engelse woordenboek van Louis van Gaal kon al op de eerste dag van het Nederlands elftal in Qatar een nieuwe klassieker worden opgenomen. In reactie op een Engelse journalist antwoordde de bondscoach dat in Nederland niet per se de beste voetballers spelen, maar dat Oranje als team ver kan komen. “We can come an end.”

Het is niet voor het eerst dat Van Gaal in het Engels zegt wat hij in het Nederlands denkt en dat daardoor een geheel nieuwe taal ontstaat. De paar weken in Qatar zijn waarschijnlijk te kort voor een geheel nieuwe lexicon. Daarom als service bij dezen een korte lijst van eerder gebruikte uitdrukkingen van Van Gaal die hij tijdens dit WK zou kunnen recyclen. Immers: voetbal, ‘it’s always the same song’.

Mocht Nederland de eerste wedstrijd winnen van Senegal, kan Van Gaal alleen maar tevreden zijn. “The three points are inside”, zoals hij ooit zei.

Ben ik nou zo slim?

Toch zal het niet altijd even soepel lopen op dit WK. Dat ‘is a question of time’, volgens Van Gaal. Blijkt in de tweede wedstrijd gastland Qatar toch opvallend sterk, dan zal Van Gaal een stuk minder blij zijn. “We are running after the facts.”

En als Ecuador uiteindelijk een stuk beter blijkt dan Qatar, kan Van Gaal terugvallen op zijn meest fameuze Engelse uitspraak. “That’s another cook”, zei hij ooit. ‘Dat is andere koek’, alleen begreep helemaal niemand dat op dat moment.

Als hetzelfde onbegrip hem ook in Qatar ten deel valt, kan hij altijd nog een Engelse variant bedenken van zijn in Nederland beroemde uitspraak: “Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij nou zo dom?”

