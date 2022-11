Van Gaal betwijfelt of de tv-kijkers een saaie pot hebben gezien: ‘Ik denk dat de mensen trots zijn’

Omdat de jury blijkbaar niet elke keer Cody Gakpo wil kiezen, werd Davy Klaassen maar aangewezen als Man van de Wedstrijd in de wedstrijd Nederland-Qatar (2-0). “Die zag ik niet echt aankomen”, lachte de Ajacied in de catacomben. Klaassen koesterde vooral het resultaat tegen Qatar en de poulewinst. “Ik denk dat er nog veel dingen beter kunnen. Maar dit was al een stuk beter dan onze tweede helft van het vorige duel, met Ecuador. Dit is best een raar toernooi. Ook veel sterke ploegen slagen er niet in om alle duels te domineren. Ik zie veel kleine overwinningen en verrassende uitslagen.”

Volgens Marten de Roon, voor het eerst in de basis, was Oranje ‘degelijk, maar niet groots’. “Het moet allemaal nog beter aan de bal”, vond De Roon. “Na Ecuador was het vooral belangrijk om weer vertrouwen te krijgen. Dat doe je door te winnen. Er was toch een negatief beeld ontstaan, vooral bij de buitenwereld. Als je dan resultaat boekt en de poule wint, dan is het doel bereikt.”

De Roon, al zeven jaar spelend in Italië, vindt dat de getoonde zakelijkheid van Oranje ook bij dit soort grote toernooien hoort. “Iedereen wil dat we swingend voetballen en ook nog winnen maar dat gaat niet altijd. Toernooivoetbal is gewoon heel moeilijk. Bij een club ben je maanden bij elkaar en wordt het voetbal vaak steeds beter. Bij nationale teams is het voetbal altijd wat minder.”

Raar toernooi

Zeker op dit WK houdt de kwaliteit in de breedte nog niet over. Daar wees Virgil van Dijk ook op. “Het is een raar toernooi”, zei de aanvoerder. “Welke ploeg speelt wel perfect? Welke ploeg wint alle duels wel heel makkelijk?”

Van Gaal wilde van kritiek op het spel van Oranje helemaal niets weten. Zijn ploeg had immers ‘geen kans weggegeven’. “En in balbezit waren we zorgvuldiger dan tegen Ecuador.” Dat de mensen thuis een saaie pot hebben gezien? “Dan is dat heel vervelend”, antwoordde Van Gaal. “Maar ik betwijfel dat. Ik denk dat de mensen trots zijn dat we doorgaan naar de volgende ronde.”

Lees hier alles over het WK in Qatar.