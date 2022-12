Rellen in Franse steden na wedstrijd Frankrijk-Marokko, jongen overleden in Montpellier

De jongen werd aangereden door een auto die aan relschoppers probeerde te ontkomen en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, meldden de autoriteiten in de Zuid-Franse stad. Op videobeelden op sociale media is te zien hoe een auto met de Franse driekleur belaagd wordt door relschoppers. De chauffeur keert in paniek om, rijdt minstens een persoon aan en slaat op de vlucht. De politie heeft de auto korte tijd later verlaten teruggevonden en verricht onderzoek, aldus de autoriteiten.

In Lyon gooiden mensen rond de Place Bellecour in het centrum van de stad met stenen en vuurwerk naar de politie. Volgens lokale media ging het om een groep extreemrechtse hooligans die eerder op de avond mensen lastigvielen die met Marokkaanse vlaggen zwaaiden. De politie gebruikte onder meer traangas om hen te verdrijven.

In Montpellier zorgden juist pro-Marokkaanse hooligans voor problemen. Ze gooiden met vuurwerk en vielen mensen aan die met Franse vlaggen door de straten liepen of reden. In Avignon raakte een politieagent gewond toen verschillende groepen relschoppers met elkaar op de vuist gingen.

Ook in Parijs sloeg de feestelijke sfeer die eerder op de avond gold om. Op de Champs-Élysées belaagden mensen de oproerpolitie met vuurwerk.