Qatar laat zien: voetbal ligt in de wurggreep van het grote geld

Zelden was een sportevenement vooraf zo omstreden als het WK voetbal in Qatar. Maar de bal gaat zondag 20 november onherroepelijk rollen.

Nabij het strand van Doha paraderen de Qatarezen in hun maagdelijk witte djellaba’s trots over de boulevard. In het zand wachten kamelen om voetbalfans uit de hele wereld te vervoeren. Alles blinkt in de zon. In het centrum zijn de straten versierd, en heel schoon. En anders is er wel een schoonmaker uit een Aziatisch of Afrikaans land nabij om daar weer snel voor te zorgen.



Qatar wil de wereld zijn allerbeste gezicht tonen, vier weken lang, tijdens een voetbaltoernooi dat alom wordt beschouwd als een historische vergissing en als het grootste schandaal ooit in de sport is omschreven. In het islamitische Golfstaatje zelf wordt de kritiek als een hetze gezien, zoals de emir het zei, of een uiting van racisme, zoals een minister zei. De oude westerse wereld zou met grote morele superioriteit een dubbele standaard hanteren.

In Nederland botsen de koopman, de dominee, de sportliefhebber en de politicus al jaren met elkaar over dit WK. Zelden was een sportevenement vooraf zo beladen. Een onhandige commercial van een supermarktketen veroorzaakte zoveel ophef dat die binnen een halve dag weer van de televisie werd gehaald. Uit een enquête van Ipsos eind oktober zou blijken dat 34 procent van de Nederlanders vindt dat Oranje het WK had moeten boycotten. Van de ondervraagden gaf 28 procent aan niet naar wedstrijden te gaan kijken.

Vrouwen, homoseksualiteit en persvrijheid

Daar is op zich genoeg reden voor. Dit WK is synoniem geworden voor heel veel wat er niet deugt in de wereld, vooral de voetbalwereld. Synoniem voor corruptie, voor uitbuiting en moderne slavernij en voor duizenden doden. Zo ongeveer het grootste sportevenement ter wereld werd in 2010 toegewezen aan een van de kleinste landen. Een niet-democratisch land met normen, waarden en regels over vrouwen, homoseksualiteit en persvrijheid die veelal haaks staan op die in de westerse wereld.

Het toernooi is óók synoniem geworden voor bizarre, niet-duurzame verspilling. In een woestijnland zonder voetbaltraditie zijn acht hypermoderne stadions gebouwd die na 18 december grotendeels weer afgebroken worden. Sommige zijn modulair gebouwd en zullen worden verscheept naar ontwikkelingslanden. Tijdens het WK wordt de lucht in de stadions gekoeld. De organisatie stelt dat het evenement CO2-neutraal is, door de inzet van schone brandstof en compensatieprojecten; experts noemen die claims misleidend.

Dit WK kan ook gezien worden als het voorlopige eindpunt van een ontwikkeling waarin het grote geld het voetbal in een wurggreep nam. En hoe de sport een politieke en economische speelbal werd. Qatar staat daar wel symbool voor.

Nieuwe economische kansen

Het landje in de Perzische Golf werd in hoog tempo schatrijk nadat in 1989 een enorme gasbel voor de kust was ontdekt. Sport werd een belangrijk instrument voor het regerende, koninklijke Huis van Al Thani, om daarna aansluiting te krijgen bij de wereld, nieuwe economische kansen te zien en het imago op te vijzelen. Eerst waren dat tennis en golf, later werden ook al WK’s zwemmen, wielrennen, atletiek in Qatar gehouden. En Formule 1-races. Komend jaar is er het WK judo. Het veroorzaakte amper discussie, terwijl arbeidsmigranten uit arme landen als Bangladesh, Nepal en de Filippijnen ook voor die evenementen vaak in de brandende hitte de hallen, stadions en de wegen bouwden, zoals zij in de hele Golfregio doen.

Na het ‘kopen’ van het WK voetbal bleef Qatar werken aan een grotere invloed in het voetbal. In 2011 nam een Qatarees staatsfonds Paris Saint-Germain over. De voorzitter van die club, Nasser Al-Khelaïfi is een Qatarees die tevens de vereniging van Europese topclubs ECA leidt. Parallel aan Qatar zijn vanuit de Golfregio ook de Verenigde Arabische Emiraten (Manchester City) en Saudi-Arabië (Newcastle United) op clubs in Engeland gedoken. Het markeert de verschuiving van de macht in het voetbal. Die nieuwe financiële grootmachten willen niet alleen goede sier maken. Deze (olie- en gas)landen zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen, voor als de fossiele brandstoffen steeds minder nodig zijn. Qatar zet onder meer in op toerisme, ook voor (luxueuze) sporters.

Het WK voetbal moest het summum van die ambitie worden. Daarvoor ging het land dat vooral uit woestijn bestaat voor zo’n 200 miljard euro op de schop. Van de haven, nieuwe wegen, elektrische metrolijnen en stations tot de stadions en een compleet nieuw stadsdeel van Doha, Lusail City. Pracht en praal wil Qatar de wereld laten zien.

Het WK is om te ‘epateren’

Allemaal schone schijn, zei Kees Wieringa in maart 2021 in Tijdgeest, het zaterdagmagazine van Trouw. Hij was 4,5 jaar museumdirecteur in Doha. “Men moet beseffen dat je naar een Hollywood-decor kijkt. Hollywood is niet de werkelijkheid hè?”, zei Wieringa. “Of het nou om politici, diplomaten of voetballers gaat, ze laten zich monddood maken door de glitter en glamour, alsof er niks aan de hand is.” Het WK is volgens hem om te ‘epateren’. “Ze kopen de beste evenementen en de beste mensen, als het ultieme consumentisme.”

Maar juist het WK voetbal toonde ook de keerzijde, iets wat andere sporten niet lukte: een vergrootglas leggen op de uitbuiting van arbeidsmigranten in de Golfregio. Er kwam veel aandacht voor en er kwam actie tegen. VN-organisatie voor arbeid (ILO) vestigde zich in 2017 in Doha. Er kwamen nieuwe regels voor werken in de hitte, net als hervormingen in het arbeidsrecht. Het kafalasysteem, waarbij een arbeider eigendom is van een ‘sponsor’, werd formeel afgeschaft.

De uitvoering in de praktijk blijkt weerbarstig. Mensenrechtenorganisaties blijven aan de bel trekken. Het is niet genoeg en het kwam te laat, voor duizenden arbeidsmigranten die de dood vonden of uitgebuit, berooid en gedesillusioneerd afhaakten. Wereldvoetbalbond Fifa sloeg bij monde van president Gianni Infantino meer en meer een bagatelliserende toon aan. Hij telde alleen de doden op WK-bouwplaatsen: drie. Het was olie op het vuur van tegenstanders die vinden dat het toernooi geboycot zou moeten worden.

Qatar zelf is zich ook gaan verweren. Het haalt alles uit de kast om de beeldvorming op te krikken. Dikbetaalde WK-ambassadeurs als Xavi, David Beckham en Ronald de Boer geven tegengas en de Qatarese huisbankier legde de Senegalees Khaby Lame vast als vrolijk uithangbord. Hij heeft wereldwijd de meeste volgers op Tiktok (152,1 miljoen volgers, vooral jongeren). Ook kocht de WK-organisatie de sympathie en steun van positieve fans uit de hele wereld door voor hen reis, verblijf en tickets te vergoeden.

Wel goed genoeg om energie te leveren

Ook vanuit het paleis van de emir kwam een tegenoffensief: westerse media zouden met een ‘lastercampagne’ bezig zijn. “We ergeren ons aan de dubbele moraal”, zei de minister van buitenlandse zaken van Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani vorige week in de Frankfurter Allgemeine. Zijn pleidooi in de Duitse krant in het kort: wij zijn wel goed genoeg om energie te leveren, of bedrijven een kans te geven en om te helpen om Europese burgers te evacueren uit Afghanistan, maar voor het WK voetbal gelden ineens andere normen, vooral omdat politici daarmee kunnen scoren.

Het blijft een onderbelicht aspect: bedrijven uit Amerika en Europa (waaronder 38 Nederlandse) hebben afgelopen decennium fors verdiend aan het WK met de bouw van de nieuwe haven, wegen, metrolijnen, stations, gebouwen en flats. Nederland verkoopt daarnaast technologie en veel voedsel aan Qatar. Tot een politieke heroverweging van de handelsrelatie hebben de mensenrechtenschendingen echter nooit geleid.

Toch ook een vraag: waarom veroorzaakt dit WK zoveel meer discussie dan het WK vier jaar geleden in Rusland? President Vladimir Poetin had destijds al meerdere oorlogen gevoerd, had de Krim al geannexeerd, beknotte de persvrijheid, net als de vrijheid van lhbti+’ers. En waarom was de huidige ophef er niet rond de Winterspelen van begin dit jaar in Peking? Het regime daar pleegde genocide op naar schatting één miljoen Oeigoeren. De vrijheid in Hongkong was al met harde hand de nek omgedraaid, zoals veel mensenrechten er structureel met voeten worden getreden. De Chinese dictator Xi Jinping zei onlangs op het partijcongres dat sport nog meer een speerpunt gaat worden.

Kortom, de discussie over sport en mensenrechten houdt niet op na 18 december, de dag van de WK-finale. Sportevenementen zijn populair bij autocratische regimes en het is aan de internationale sportwereld daar een antwoord op te verzinnen. Tot dat er niet is, zal de liefhebber tweeslachtig toeleven naar toernooien als dit WK in Qatar.

Onweerstaanbare aantrekkingskracht

Kan het wel, met chips, cola en bier onbekommerd kijken? Nederland lijkt er moeilijk voor in de stemming te komen. Al kan dat gevoel nog best gaan kantelen. Als de bal eenmaal rolt. Want het blijft voetbal. Geen sport waar zoveel misbruik van wordt gemaakt, vanwege haar onweerstaanbare aantrekkingskracht.

Op dit WK vertonen grootheden als Ronaldo, Messi, Modric, Benzema, Busquets, Müller en Lewandowski misschien wel hun laatste kunstje. Dat geldt - wellicht - óók voor Louis van Gaal als coach: een eigenzinnige, grillige, maar onmiskenbaar kleurrijke man van 71 jaar, met wie Oranje nooit saai is. Al knedend zette hij het dolende Oranje van het EK vorig jaar langzaam naar zijn hand. De voortekenen van een groot succes op het WK zijn niet gunstig, maar Van Gaal blijft Van Gaal. Hoe het ook afloopt, zijn reis op dit WK is boeiend om te volgen, ondanks alles.