Politieke statements, ophef en tranen van geluk bij de underdog

De Iraanse vrouw op de tribune van het Ahmad Bin Ali-stadion, vroeg op de vrijdag, heeft een hippe zonnebril gestoken in haar lange, blondgeverfde haren. Zij en haar man, rond de dertig, hebben een vlag van hun land bij zich. Niet alleen hier in Qatar, maar ook in Iran kan ze sinds ‘een paar maanden’ zonder hoofddoek door het leven, vertelt ze.

Maar over dat onderwerp wil het stel eigenlijk liever niet praten. “Ik denk dat 98 procent van de supporters hier de protesten steunen. Maar teveel aandacht gaat ten koste van de vibe, van het team. Wij zijn hier voor het voetbal”, vertelt de man, voor de aftrap tegen Wales.

Maar als daarna het Iraanse volkslied klinkt, blijkt in het stadion hoe beladen dit is. De spelers zingen het dit keer wel zachtjes mee, murmelend. Daar was vooraf al rekening mee gehouden. Donderdag werd de bekende Iraanse voetballer Voria Ghafouri (35) in eigen land opgepakt wegens ‘propaganda’ tegen het regime. Zijn arrestatie werd in Qatar beschouwd als een waarschuwing aan de nationale ploeg. Vanaf de tribunes met duizenden Iraniërs klinkt tijdens het volkslied deze vrijdag behalve gezang ook gefluit. De camera zoomt in op een oudere man die in huilen uitbarst, en een vrouw met natte ogen.

‘Vraag Southgate over Afghanistan’

Zolang Iran in het toernooi zit, is er politiek. De Spaanse bondscoach Carlos Queiroz van Iran is dat wel beu. Hij viel donderdag uit tegen BBC-journaliste Shaima Khalil. Zij moest ook maar eens politieke vragen gaan stellen aan spelers en coaches van andere landen, vond hij. “Waarom vraag je niet aan bondscoach Southgate: wat vind je van Engeland en de Verenigde Staten, die Afghanistan en alle vrouwen in de steek hebben gelaten?”

Hoe ingewikkeld de verwevenheid van het WK met politiek is, bleek de hele week. De tirade van Fifa-baas Gianni Infantino tegen de Europese criticasters van Qatar was een voorbode van wat ging komen: een verbod op de OneLove-armband. Zeven aanvoerders uit Europa hadden er in het homo-onvriendelijke Qatar een boodschap voor diversiteit en steun aan lhbti+’ers mee willen uitdragen.

Toch kwamen er grote en kleine statements. De Denen droegen tijdens de warming-up zwarte shirts, om de slachtoffers die voor het WK vielen te gedenken. Maar vooral de Duitsers vielen op. Ze hielden een hand voor hun mond bij de teamfoto en zes spelers, onder wie aanvoerder Manuel Neuer, droegen tegen Japan schoenen met regenboogkleurige stiksels. Op het ereterras had de Duitse minister van binnenlandse zaken Nancy Faeser demonstratief de OneLove-armband om. Net als later die avond tijdens België-Canada Hadja Lahbib, de Belgische minister van buitenlandse zaken, staand naast Infantino.

Maatschappelijke context

Het leidde tot ophef, en tot verontwaardiging over de Fifa. Althans, in het noordwesten van Europa. Maar vermoedelijk zal ook daar geleidelijk de aandacht voor politieke zaken en de maatschappelijke context van dit WK verslappen. Temeer omdat wat er op de grasmatten gebeurde in de eerste speelronde boeiend genoeg was.

Er waren stunts. Saudi-Arabië klopte Argentinië. Vervolgens verslikte Duitsland zich in Japan. Beide verrassingen betekenen dat er dit weekend meteen twee krakers op het menu staan. Argentinië zal zaterdagavond moeten winnen van het taaie Mexico om dreigende uitschakeling te voorkomen. Zondag is het voor Duitsland al erop of eronder tegen Spanje. Winnaars worden in de poulefase van het toernooi nog niet geboren, verliezers wel.

Ook in Ahmad Bin Ali-stadion won vrijdagmiddag de hartstocht voor voetbal het al snel van de politiek. De Iraanse fans konden alle sores thuis even vergeten door samen een werkelijk hels kabaal te maken, dat bij elke aanval van hun ploeg tot orkaankracht aanzwol. Vooral in de tweede helft, toen Iran voortdurend bij Wales op de poort beukte. Het droomscenario kwam uit. Na een rode kaart voor Wales-keeper Hennessey sloeg Iran in blessuretijd toe. Eerst bracht Cheshmi de tienduizenden landgenoten in extase, vervolgens maakte Rezaeian ook nog de 2-0. De tranen op de tribune waren dit keer van geluk.

