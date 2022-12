Oranje in de geest van Van Gaal naar laatste acht WK

In de beste wedstrijd van het Nederlands elftal op het toernooi in Qatar illustreerde de ploeg zaterdag in het Khalifa Internationalstadion waarom Louis van Gaal voor deze behoudende speelwijze heeft gekozen.

Oranje haalde vakkundig de angel uit Amerika en de beide vleugelverdedigers hadden vanaf de zijkanten een cruciale rol. Daley Blind kreeg één assist en een goal op zijn naam, zijn collega op rechts Denzel Dumfries zorgde zelfs voor twee assists en een doelpunt.

Die treffer van Dumfries, de 3-1, was een bevrijdende. Onverwacht leek Nederland in die fase toch nog in de problemen te komen tegen een vrij machteloze tegenstander. Door een curieuze goal van Haji Wright was de spanning een kwartier voor tijd weer helemaal teruggekeerd. Maar toen Blind met een fraaie voorzet de vrijstaande Dumfries had gevonden, was het pleit beslecht in het Khalifa Internationalstadion.

Hoe matig het voetbal in de groepsfase ook was, Nederland plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale. In het Lusailstadion wordt het onvoorspelbare avontuur van de ploeg van Van Gaal voortgezet. Later zaterdagavond wordt duidelijk wie de tegenstander wordt: Argentinië of Australië.

Lastig begin

Zaterdag leek Nederland in de beginminuten nog een heel lastige avond tegemoet te gaan. Amerika begon overrompelend en Oranje slaagde er niet in onder die druk uit te voetballen. Na drie minuten kon Christian Pulisic in het strafschopgebied vrij uithalen. Andries Noppert voorkwam dat Oranje tegen een vroege achterstand aankeek.

De aanvangsproblemen ontstonden omdat Nederland moeite met uitverdedigen had. Noppert had de bal al een paar keer over de zijlijn gewerkt. Frenkie de Jong beseft het en haalde in de tiende minuut de bal zelf op bij Noppert.

Het bleek het begin van een vloeiende aanval met twintig balcontacten van Oranje. De ruimte die Amerika bood werd optimaal benut. Uiteindelijk gaf Dumfries vanaf rechts een voorzet. Met een strak schot liet hij Turner kansloos.

Ideale scenario

De 1-0 voorsprong creëerde voor Nederland het ideale scenario, zeker gezien de speelwijze. De ploeg laat graag het initiatief aan de tegenstander en probeert zelf de linies gesloten te houden door heel compact te spelen. Amerika had veel de bal, maar slaagde er niet meer in het stormachtige begin een vervolg te geven. Als het nodig was, redde Noppert op schoten van afstand. Vakkundig haalde Nederland het tempo uit het Amerikaanse spel, speculerend op foutjes.

Op slag van rust viel de 2-0. Vanaf de rechtervleugel had Dumfries de man op links bediend, Blind. Dat doelpunt was voor hem een persoonlijk hoogtepunt. De afgelopen maanden werd hij veel bekritiseerd bij Ajax, waar hij degradeerde tot wisselspeler. Bij Oranje hield hij onvoorwaardelijk het vertrouwen van Van Gaal.

Na zijn doelpunt rende Blind richting de dug-out, vermoedelijk richting de assistent van Van Gaal: vader Danny. Die hield het vertrouwen in zijn carrière toen Blind hartproblemen kreeg bijna drie jaar terug. Tot een knuffel tussen vader en zoon kwam het niet, omdat de reserves Blind bestormden.

Amerika kreeg kansen

Nederland was met dezelfde opstelling begonnen als tegen Qatar. Mede door de comfortabele stand veranderde Van Gaal dat in de rust. Davy Klaassen kwam voor Steven Bergwijn, vooral om van diens snelheid in de counters te profiteren. Cody Gakpo viel daardoor een linie terug, naar de ‘10’-positie. Teun Koopmeiners kwam in de ploeg voor Marten de Roon, met de bedoeling de snelle mannen voorin goed te bedienen.

Amerika kreeg kansen − Gakpo haalde een inzet van Ream van de lijn − maar Oranje had de beste. Ream schoot de bal bijna in eigen doel. Turner tikte een schot van Memphis over. Koopmeiners dwong de doelman, in het dagelijks leven actief bij Arsenal, met een goed schot tot een redding. Memphis slaagde er in de rebound net niet in te scoren.

Na momenten van geknoei achterin viel plots de 2-1 van invaller Wright, die nog een jaar zijn brood verdiende in Venlo bij FC VVV. Amerika ging nog meer risico’s nemen, wat bij een uitbraak Dumfries de mogelijkheid bood Nederland in veilige haven te schieten. De verdediger van Internazionale, in de eerste drie WK-wedstrijden matig op dreef, werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

