Oranje gaat door, maar alle frivoliteit lijkt uit het elftal geperst

Onder het tentdoek van het Al Baytstadion werd nog eens duidelijk hoeveel mazzel Nederland bij de loting van de WK-poules heeft gehad. De tegenstand van het al uitgeschakelde gastland was zo matig dat Oranje de zege en de groepswinst via een 2-0 zege kon veiligstellen. Komend weekend staat Oranje in de achtste finale. Ondanks erbarmelijk voetbal, alweer, tegen nota bene Qatar.

Louis van Gaal kan zich op de borst kloppen dat zijn elftal voor de achttiende keer op rij ongeslagen bleef, de wedstrijd controleerde en opnieuw geen goal tegen kreeg. Maar wat zijn ploeg aanvallend bracht was het aanzien niet waard. Alle Qatarezen met een kaartje die hun stoeltje leeg hadden gelaten, kregen gelijk. Het zielloze geschuif van Oranje met de bal, waar amper een kans uit kwam, deed ook het ergste vrezen voor het vervolg van het toernooi.

Zoeken en ploeteren

Wie het Nederlands elftal zag zoeken en ploeteren tegen een armetierige tegenstander, vroeg zich af: wat is er gebeurd? De creativiteit, het bravoure, het tempo en de felheid - kenmerken waarmee Oranje afgelopen jaar onder Van Gaal een paar keer indruk maakte - waren ver te zoeken. In de beginfase ging het nog, en warempel werd het 1-0. Cody Gakpo kreeg de bal na een van de zeer spaarzame goede aanvallen in de eerste helft van Klaassen. Vanaf de rand van de zestien toonde de PSV’er met veel beheersing nog eens zijn schiettechniek. Met drie goals behoort hij voorlopig tot de blikvangers van het WK.

Veel meer dan die goal liet hij overigens niet zien. Het team zakte langzaam weg in een moeras van besluiteloosheid. Hoe moest de score verder opgevoerd worden? Ze leken geen idee te hebben. Veel samenhang was niet te bespeuren. Frenkie de Jong liet een paar keer in gebaar zijn onvrede blijken.

Van Gaal had al een schaakwedstrijd voorspeld. Daar was niets aan gelogen. Niemand durfde de verantwoordelijkheid te nemen, of risico’s in zijn spel te leggen. Het riep de vraag op of Van Gaal zijn spelers niet overvoerd heeft met tactische opdrachten. Alle frivoliteit lijkt uit dit elftal geperst.

Geen chemie tussen Depay en Gakpo

Feitelijk begon dat al met de opstelling. Memphis Depay stond voor het eerst weer in de basis. Van Gaal wilde zien of hij met Gakpo een tandem kon vormen. Het antwoord lijkt duidelijk: chemie tussen beiden was nauwelijks te bespeuren. Verder had Van Gaal nog maar één andere creatieveling in zijn team opgenomen: De Jong. Davy Klaassen valt niet in die categorie. Vreemd genoeg bleef het handenbindertje Xavi Simons, ook in de tweede helft, op de bank.

Drie creatievelingen is simpelweg veel te behoudend tegen Qatar, een land dat niets op een mondiaal eindtoernooi te zoeken heeft maar mee mocht doen omdat de organisatie van het WK werd gekocht. Van Gaal had voor Marten de Roon gekozen, als controleur op het middenveld. Het idee was dat De Jong daardoor wat meer ontlast kon worden en zijn vrijheid kon pakken. Ook die opzet slaagde amper. Dat De Jong kort na de rust de 2-0 maakte, na een redding op een inzet van Depay, deed daar niets af aan. Lag dat aan De Jong of de spelers om hem heen?

De Roon is een tacticus en kent dit spelsysteem op zijn duimpje, maar geen man die Oranje vloeiender laat voetballen. In de eerste helft gaf hij diverse verkeerde ballen. Daarmee was hij geen uitzondering. Ook Klaassen lijkt zijn matige vorm bij Ajax, waar hij regelmatig op de bank zat, maar niet kwijt te raken. Maar het meeste viel Denzel Dumfries op, in negatieve zin. De man van Internazionale, die voor het gevaar vanaf de rechterflank zou moeten zorgen, kreeg dit keer veel meer mogelijkheden om op te stomen dan tegen Ecuador. Dumfries had echter weer veel last van zijn “harde voeten”, zoals Van Gaal zijn zeer matige balbehandeling eens omschreef. Na rust was Dumfries één keer gevaarlijk, toen hij in de korte hoek de keeper bijna verraste.

Qatar kon af en toe voor wat dreiging zorgen, ook nog in de slotfase. Dat het niets opleverde, kregen veel Qatarese toeschouwers niet meer mee. Bij het laatste fluitsignaal was het Al Bayt al grotendeels verlaten, waar gezien de amusementswaarde van dit WK-duel best iets voor te zeggen viel.