Onhoudbare Messi leidt Argentinië naar WK-finale

Hij is allang een van de beste voetballers aller tijden. Hij bewijst het op het WK in Qatar nog eens dubbel en dwars; en hoe dichter Lionel Messi bij het einddoel van zijn missie komt, hoe beter hij in vorm lijkt. Zondag kan hij zich in het rijtje scharen met legendes als Pele en Maradona, spelers die hun carrières met (minimaal) een wereldtitel bekroonden.

Messi heeft al heel veel records in handen en dinsdagavond kwamen er weer een paar bij. In de halve finale tegen Kroatië benutte hij op fenomenale wijze een strafschop, wat Argentinië op het spoor zette richting finale (1-0). In de tweede helft besliste hij met één sublieme actie de wedstrijd. Messi kreeg de bal rond de middenlijn en maakte in zijn snelle dribbel vervolgens Josko Gvardiol, een van de beste verdedigers van dit WK, het leven zuur. Zo kreeg Julian Alvarez de bal op een presenteerblaadje van Messi. Met die 3-0 was de halve finale een gelopen koers. De tegenstander komt vanavond uit de ontmoeting tussen Marokko en Frankrijk.

Met elf goals staat Messi nu alleen bovenaan het lijstje met de meeste Argentijnse WK-goals ooit. En hij speelde nu evenveel wedstrijden op een WK als de Duitser Lothar Matthäus. Maar, dat telt voor hem allemaal niet echt. Hij kwam naar Qatar met maar één opdracht voor zichzelf: het hiaat op zijn palmares wegwerken. Heel veel prijzen die

hij won – vier keer de Champions League, zeven keer de Gouden Bal – zou hij zo willen inruilen voor wat zondag op het spel staat.

Hoe eerzuchtig hij is, was vrijdag na de kwartfinale tegen Nederland al te zien met zijn gedrag richting Louis van Gaal. Messi had zich beledigd gevoeld door wat uitspraken over hem. Tegen Kroatië toonde hij zijn dadendrang weer vooral op het veld. Argentinië sloeg na ruim een half uur in de eerste helft plotseling toe. Julian Alvarez ontsnapte aan de aandacht van de Kroaten. Alleen met harde botsing kon de Kroatische doelman Dominik Livakovic hem stuiten. Messi schoot de strafschop met veel vertrouwen – hard en hoog – in het doel: 1-0. Met zijn vijfde goals evenaarde hij Kylian Mbappé op dit toernooi.

Messi en Mbappé zijn nu de nog overgebleven vedetten van het WK. Dinsdagavond stond Messi tegenover een andere voetbalgrootheid, ook een veteraan van krap 1.70: Luka Modric (37). Beiden zijn voetballers met de verfijndste behandeling van de bal. Beide hadden grote carrières. Modric bereikte met het kleine Kroatië in 2018 al het schier onmogelijke: de WK-finale. Dinsdagavond bleek dat dit deze keer toch echt een brug te ver is. In de tachtigste minuut ging Modric naar de kant, in zijn laatste WK-duel ooit.

Typerend voor dit WK

De ploeg om hem heen was dit keer net niet goed genoeg voor de finale. Dat werd helemaal duidelijk toen Alvarez in de 39ste minuut vanaf eigen helft zomaar rechtdoor naar het Kroatische doel had mogen lopen. Juranovic en Sosa grepen beroerd in, waardoor het 2-0 werd. Het doelpunt was typerend voor het hele WK, want het viel uit een snelle counter. Argentinië had in de eerste helft slechts 38 procent balbezit.

De voorsprong zorgde voor een nieuw Argentijns feest op de tribunes van het Lusailstadion. Dat was opnieuw grotendeels gevuld met vele tienduizenden fans in wit en blauw. Vanuit Argentinië is afgelopen weken een ware volksverhuizing richting Qatar op gang gekomen. Dat is bijzonder gezien de hoge kosten voor huisvesting en tickets en dat Argentinië in een politieke en economische crisis verkeert. Sommige supporters vertelden dat ze hun auto hadden verkocht of een extra lening hadden afgesloten. Ze wilden er allemaal per se bij zijn in Qatar. Het toernooi begon met een valse start (verlies tegen Saudi-Arabië) en tegen Nederland kroop Argentinië door het oog van de naald, maar via Kroatië was het ticket voor de finale vrij snel veiliggesteld.

