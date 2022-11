Messi mag ‘uit de hemel’ komen, ook hij buigt voor de Saudi’s

Bij een hachelijk moment in de blessuretijd van acht minuten houden veel Saudi’s op de tribune het niet meer. Allah wordt luidruchtig geprezen. Als het laatste fluitsignaal in het Lusailstadion heeft geklonken, wordt gedanst, gehuild, gezongen. Vier mannen in groene shirts en met Saudische vlaggen knuffelen elkaar. Ze zaten vanuit Djedda 1500 kilometer in de auto, vertellen ze, om in buurland Qatar een wedstrijd te zien. Het werd een legendarische.

Winnen van het favoriete Argentinië, winnen van Lionel Messi, op het eerste WK ooit in het Midden-Oosten noemen ze ‘een droom die uitkomt’. “Dit was de eerste match ooit op een WK die Saudi-Arabië met zelfvertrouwen heeft gespeeld. Dit is ons toernooi”, zegt Mohammed Al-Qahtani, een van hen. Hij draagt een Argentijns shirt met ‘Messi’ achterop, maar ook een vlag van Saudi-Arabië om zijn schouders. “Ik ben ook fan van Messi.” Zijn broer Said: “Messi speelde als een pussy, schrijf maar op. Hij nadert het einde.”

Meeslepend gevecht

Argentinië-Saudi-Arabië liet zien waarom voetbal ondanks alle schaduwkanten, ook van dit WK, zo’n bijna onweerstaanbare magneet voor miljarden mensen blijft. En daarom zo eenvoudig een speelbal kan blijven van commercie en politiek. Omdat het een meeslepend gevecht was, dat alle gedachten aan het macabere verleden van de plaats van handeling verdrong. Met een wereldster die zijn hoofdrol eerst waar leek te maken door al snel een penalty te benutten (1-0), maar met zijn team de tol betaalde voor arrogantie. Een onverwachte wending, schitterende doelpunten, emotie, theater, smerige overtredingen, ze maakten van het Lusailstadion een heksenketel.

Ook deze enorme arena in Lusail, straks ook decor van de finale, was jarenlang een plek van moderne slavernij. Hier was de straatarme bouwvakker Gaziur Rahman uit Bangladesh begin 2021 nog de uitputting nabij, zoals hij eerder vertelde in Trouw. Nu zitten landgenoten van hem, die economisch in een betere positie in Qatar zitten, ook op de tribune, als supporter van Argentinië.

Ze komen ook uit Sri Lanka en India. Zijn ze ingehuurd, betaald om sfeer te maken, positieve video’s te posten? Een Bengaalse jongen uit een groep blauw-wit beschilderde fans, met vlaggen en een trommel, wordt weggetrokken als hij daarover vragen krijgt van Trouw. Ze zingen verder: “Vamos Argentina! We love Messi!”

‘Messi is geen man, hij komt uit de hemel’

“Nee, ik ben niet betaald”, verzekert Mohamed Anshif, als expat uit India werkzaam in Doha. Ook hij draagt een Argentijns Messi-shirt. “Ik ben al fan van Argentinië sinds het WK van 2006, toen ik Hernan Crespo zag spelen. Er wonen in Qatar heel veel fans van Messi.” Hij laat hun gezamenlijke appgroep zien: ‘Argentina Qatar Fans’: meer dan 500 leden. “Wij komen uit de buurt van Kerala, in India. Messi is voor mij geen mens, hij komt uit de hemel", zegt Anshif, als de wedstrijd nog moet beginnen.

De overheid en bedrijven in Qatar voeden de populariteit van Messi onder expats en arbeidsmigranten graag, en ook die van de Braziliaanse sterspeler Neymar. Ze zijn overal zichtbaar in het straatbeeld. Qatar is met zijn staatsinvesteringsfonds sinds 2011 eigenaar van Paris Saint-Germain, waar Messi sinds vorig jaar speelt. Dankzij een uitgekiende marketingstrategie verdienen de Qatarezen veel geld terug van hun investeringen. Vorig seizoen werden bijvoorbeeld meer dan een miljoen officiële Messi-shirts van PSG verkocht, goed voor 60 miljoen euro. De baas van PSG is de Qatarees Nasser Al-Khelaïfi, tevens president van de vereniging van de grootste Europese clubs (ECA).

Kroonprins Bin Salman

Hij is een van de mensen die de opmars van de rijke Golfstaten in het mondiale voetbal personifieert. Ook Saudi-Arabië, dat een regime heeft met een nog veel slechtere reputatie op het gebied van mensenrechten, roert zich. Kroonprins Mohammed Bin Salman werd vorig jaar eigenaar van Newcastle United. Kort voor het WK ontving hij de nationale selectie nog op zijn koninklijk paleis in Riyad, om ze een hart onder de riem te steken. “Het was erg belangrijk om onze leider aan te horen voordat we zo’n grote wedstrijd moesten spelen”, zo werd de Franse bondscoach van Saudi-Arabië Hervé Renard bij Al Jazeera geciteerd.

Is de politieke en commerciële opmars vanuit de Golfregio nu ook op het veld te zien? Voor die conclusie is het nog te vroeg. Wel vechten de spelers zich voor vaderland en Allah naar de sensationele zege. Daar hadden ze best zes gele kaarten voor over. Saleh Al-Shehri en Salem Al-Dawsari maakten de doelpunten, doelman Mohammed Al-Owais zal wel een standbeeld krijgen. Pol van Boekel uit Vierlingsbeek kan ook met een gerust hart op vakantie in Saudi-Arabië. Als Var keurde hij twee Argentijnse doelpunten af.

