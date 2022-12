Messi is niet het enige probleem voor Oranje. Hoe scoor je tegen Argentinië?

Nederland heeft onder Louis van Gaal al negentien keer op rij niet verloren, maar sinds Lionel Scaloni bondscoach werd van Argentinië in 2019 bleef die ploeg maar liefst in 35 interlands achter elkaar ongeslagen. Op het WK werd die serie door Saudi-Arabië beëindigd.

Ondanks die 2-1 nederlaag kreeg Argentinië in de vier WK-duels tot nu toe slechts vijf doelpogingen tegen. Dat leidde tot drie tegentreffers en twee reddingen van doelman Emiliano Martinez. Ter vergelijking: zijn Nederlandse collega Andries Noppert kreeg twee treffers tegen maar verrichtte al vijftien keer een redding.

Mocht er na reguliere speeltijd en verlenging geen winnaar zijn, dan kan Argentinië op Martinez vertrouwen als penaltykiller. In de Premier League stopte hij twee van de zeven strafschoppen. In de Copa America, het landentoernooi van Zuid-Amerika, hield hij er vorig jaar maar liefst vier tegen, waarvan drie in de beslissende strafschoppenreeks om een finaleplek tegen Colombia.

Martinez schuwde daarbij verbale intimidatie van de penaltynemers niet. De laatbloeier (30, 23 interlands) is al de negende doelman die Scaloni heeft gebruikt. Scaloni werd bondscoach na het echec van Argentinië op het WK van 2018 in Rusland. Daar werd het in de achtste finale uitgeschakeld door Frankrijk. Scaloni stemde bij de samenstelling van zijn elftal alles af op Messi. De virtuoos van Paris Saint-Germain geniet volledige tactische vrijheid in het veld.

Ongekend rendement

Dat betaalt zich uit. In de achtste finale tegen Australië liep Messi veruit de minste meters (8,6 kilometer) maar zijn rendement is ongekend. Op Kylian Mbappe na is er geen speler die meer doelpogingen op zijn naam heeft dan hij (19, Mbappe 21). Geen enkele speler op het WK creëerde meer kansen voor een ploeggenoot dan Messi (10). En zelf scoorde hij drie keer.

Een van zijn waterdragers op het middenveld, Alexis MacAllister, roemde donderdag Nederland. Vooral Frenkie de Jong wordt als een sleutelspeler gezien door de Argentijnen. “Maar ze hebben meer grote spelers. Nederland speelt met een duidelijk plan. Wij moeten daar zo goed mogelijk mee omgaan, maar wel ons eigen spel spelen en daarbij de rust bewaren. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van wat we hier kunnen bereiken.”

Bij Argentinië zijn Angel di Maria en Rodrigo de Paul door blessures mogelijk niet inzetbaar. Scaloni noemde Nederland ‘een uitgebalanceerde ploeg'. “Ze verdedigen samen en ze vallen samen aan. Dat is modern voetbal.”

