Marokko neemt strafschoppen beter dan Spanje en staat in kwartfinale

Het was de kroniek van een aangekondigde verrassing. Marokko stuntte dinsdag in de achtste finale van het WK in Qatar, waarin het Spanje na strafschoppen uitschakelde in het Education City-stadion te Al-Rayyan.

Dat was de verrassende uitkomst na een enerverende wedstrijd, waarin beide ploegen ook na verlenging niet tot scoren waren gekomen. Marokko neemt het zaterdagmiddag in de kwartfinale op tegen de winnaar van het duel Portugal-Zwitserland.

Marokko, het laatst overgebleven Afrikaanse land op dit WK, had 120 minuten lang naar de mogelijkheden gespeeld tegen de wereldkampioen van 2010. Het kon in Al-Rayyan rekenen op de steun van tienduizenden fans. Dat zei iets over de populariteit van het nationale team. Zeker sinds Marokko verrassend groepswinnaar was geworden in een poule met België en Kroatië, waarmee het land zich voor de tweede keer in de historie plaatste voor de achtste finale van een WK, was de aandacht gegroeid. Kon Marokko zich dit keer wel plaatsen voor de kwartfinale, wat in 1986 niet lukte? Ja dus. Het zorgde voor uitzinnige vreugde bij de Marokkanen op de volle tribunes.

Afrikaanse muur

Marokko-Spanje ontrolde zich tot een intense vechtwedstrijd. Dat was vooral de verdienste van de Marokkanen. Spanje, de ploeg met het beste positiespel dit toernooi, had het meeste balbezit, maar het liep zich telkens stuk op een Afrikaanse muur. De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui had gekozen voor een defensief 4-5-1-systeem, waarmee menig Spaans gevaar verijdeld werd. Een geslaagde tactiek.

Hakim Ziyech, op de schouders van reservespeler Zakaria Aboukhlal, bedankt het Marokkaanse publiek in het Education City-stadion in Al-Rayyan. Beeld AP

Het leverde een bijzondere statistiek op: voor rust schoot Spanje niet één keer op doel, iets wat voor het laatst was gebeurd in de kwartfinale van het WK in 2010. Sterker nog: voor rust waren de beste kansen voor Marokko. Mazraoui zag de bal na zijn afstandsschot eindigen in de handen van de Spaanse goalie Simon, terwijl een kopbal van Aguerd rakelings over het doel ging.

De stellingnames zetten zich voort na de pauze, al konden de Spanjaarden dit keer wel gevaarlijk worden. Na een pegel van Olmo belandde de bal op de vuisten van de Marokkaanse goalie Bounou, die ook goed oplette bij een vrije trap van Olmo.

Jongste speler sinds Pelé

Om de Spaanse druk verder op te voeren, bracht de Spaanse bondscoach Luis Enrique na een uur spelen Morata binnen de lijnen. De spits verving Gavi, die met zijn 18 jaar en 123 dagen de jongste speler na de Braziliaan Pelé in de achtste finale van een WK was.

Spanje had moeite een gat in de defensie van Marokko te vinden. Dat had vooral te maken met de gedisciplineerde houding van Marokko, een kwaliteit die eerder nog weleens ontbrak bij de nationale ploeg. Een belangrijke rol was opnieuw weggelegd voor Sofyan Amrabat, die werd geboren in Blaricum en opgroeide in Huizen. De Marokkaanse middenvelder van Fiorentina, die een goede indruk maakt dit toernooi, heerste tegenover de balvaardige Spanjaarden.

De Marokkaan Hakimi, geboren in Madrid, nam de beslissende strafschop

Het bleef 0-0 in de reguliere speeltijd en dus moest er een verlenging aan te pas komen. Invaller Cheddira (Marokko) had daarin de openingstreffer op zijn schoen, maar hij trof de voeten van Simon. Spanje zette daarna alles op alles, omdat het een strafschoppenserie wilde voorkomen. Een slijtageslag was het gevolg. Een doelpunt bleef echter uit, omdat Sarabia in de slotseconden nog de paal trof.

Strafschoppen brachten uiteindelijk de beslissing. Nadat Sarabia, Soler en Busquets namens Spanje hadden gemist, schoot uitgerekend Hakimi, die geboren werd in Madrid, zijn land voor het eerst in de geschiedenis naar de kwartfinale van een WK.

‘We hebben ons leven gegeven’

Ambarat, die in tranen de NOS te woord stond, zei: “Ik ben heel trots. Voor de mensen, voor iedereen. Vooral door de manier waarop, hoe wij verdedigden. We hebben ons leven gegeven. Ook dat is het mooie aan voetbal.”

Amrabat had in de nacht voor de wedstrijd tot 03.00 uur zijn rug laten behandelen. Het was onzeker of hij de wedstrijd zou halen. Hij speelde met een spuit in zijn lijf . “Ik kon mijn jongens, mijn land niet achterlaten.”

Sterspeler Hakim Ziyech zei bij de NOS: “Had je niet verwacht, hè? We zijn trots, blij en we hebben er hard voor gewerkt. De bal is rond en je moet erin blijven geloven. Op het einde had hij er ook aan de andere kant in kunnen vallen. We zijn enorm blij vanavond. Maar we zijn nog niet klaar.”

De uitschakeling was een dreun voor Spanje, dat vier jaar geleden ook al in de achtste finale moest buigen na strafschoppen. Toen tegen gastland Rusland. De Spaanse bondscoach Luis Enrique droop teleurgesteld af. Spaanse media speculeren al over een naderend afscheid.

