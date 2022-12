In Qatar wappert de regenboogvlag niet, maar de Palestijnse vlag wél

Palestina leek wel het 33ste land dat deelnam aan dit WK en het werd tot nu toe niet uitgeschakeld. In de Souq Wakif, dat ‘oude’ centrum van Doha, zag ik een man in de massa voortdurend demonstratief op en neer lopen met een sjaaltje van ‘Palestina’ boven zijn hoofd. De vlag met zwart, wit en groen en de rode driehoek is alom aanwezig op het WK.

Het meeste bij wedstrijden van Marokko. Woensdagavond zal het tegen Frankrijk niet anders zijn. Bij de vorige wedstrijd van Marokko sprak ik een jonge Qatarees aan met de Palestijnse vlag in de vorm van een aanvoerdersband om zijn arm. Hij was traditioneel gekleed in een lange witte thobe. Mohammed Ahmed, voetbalfan (22), wilde graag over zijn armband praten.

“Ik heb veel Palestijnse vrienden. Het is zo onrechtvaardig wat de Palestijnen wordt aangedaan op hun eigen grond. De westerse media zijn op de hand van Israël”, vertelde de student informatiesystemen aan de Qatar University. Hij vindt dat ‘wij’ met twee maten meten. “De Palestijnse vlag is dragen toch hetzelfde als nu de Oekraïense vlag? Rusland viel Oekraïne aan en houdt het land bezet. Israël doet al jaren hetzelfde maar dat zou dan zelfverdediging zijn?”

Ik confronteerde hem met de wetenschap dat de meeste Golfstaten zich lang weinig van het lot van hun Arabisch broedervolk hebben aangetrokken. “Dat is allemaal politiek”, reageerde Ahmed. “Gewone mensen in de Arabische wereld steunen Palestina. De staat Qatar doet dat zeker, net als Koeweit.” Qatar staat wel bekend om de economische steun aan de Gazastrook die bestuurd wordt door de militante Hamas.

Politiek en voetbal

Voor het toernooi waren er oproepen in de Qatarese (sociale) media om het WK als een platform te gebruiken, beaamde Ahmed. Ik vroeg hem of Qatarezen dan niet inconsequent zijn. Het dragen van de vroegere PLO-vlag van de officieel niet-bestaande staat Palestina is toch een politiek, anti-Israël-statement? Qatar en de Fifa vonden toch dat sport en politiek gescheiden zaken waren? De Amazigh-vlag van de Berbers werd verwijderd bij duels van Marokko en Tunesië.

“Er waren mensen die met ‘Free Palestine’ het stadion in wilden. Dat mocht niet, dat was inderdaad te politiek. Maar ik ben toch vrij om een landenvlag te dragen?”, zei Ahmed. Ik gooide hem de regenboogvlag voor de voeten, en de OneLove-armbanden. Hij lachte, genietend van de discussie. “Met een regenboog respecteren mensen onze regels en onze cultuur niet. Wij zijn tegen elke vorm van discriminatie maar dit uitdragen mag hier niet. In sommige steden van Frankrijk is het verboden om met een nikab te lopen. Nou, dat hebben wij daar dan te accepteren.”

