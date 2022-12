In 2036 lekker zuipen in Holland House in Doha

WK, 1982, weet u nog, Frankrijk-Koeweit? Na de 4-1 van Alain Giresse protesteerden de spelers van Koeweit. Ze dachten een fluitje gehoord te hebben van de scheidsrechter. En toen daalde een Koeweitse sjeik in zijn witte gewaad de tribune af. Sjeik Fahad al-Ahmed al-Jaber al-Sabah kreeg het voor elkaar dat het doelpunt werd afgekeurd. Frankrijk won alsnog, met 4-1.

Is het toen begonnen? Je zou het voorval met terugwerkende kracht kunnen zien als de start van de invloed van de rijke Golfstaten op de mondiale sport, en de gevoeligheid van de autoriteiten in de sport voor manipulatie. Die invloed groeide gestaag. Grote sportevenementen gingen naar de Golfregio, grote voetbalclubs in Europa werden opgekocht.

Nu zit het eerste, gekochte WK voetbal in de Golfregio er bijna op. Saudi-Arabië wil het WK in 2030 binnenhalen en Qatar heeft alweer een nieuwe ambitie: de Olympische Spelen van 2036. En ze zitten dicht bij het vuur. Emir Tamim bin Hamad Al Thani (42) is al sinds zijn 21ste lid van het Internationaal Olympisch Comité. Hij liet zijn land al oefenen met WK’s in handbal (2015), wielrennen (2016), turnen (2018) en atletiek (2019). In 2024 is er het WK zwemmen, voor 2030 zijn al de Aziatische Spelen aan Doha toegewezen. Let wel, die zijn met 12.000 deelnemers groter dan de Olympische Spelen.

Een gekoelde marathon moet kunnen

Ik moet bekennen: met collega’s stelden we de afgelopen weken vast dat dit WK voetbal al best leek op de Spelen. Alles gebeurde in of rond één stad, met alle accommodaties binnen zestig kilometer. Ideaal. IOC-president Thomas Bach zou zondag bij de finale zijn, maar moest vanwege corona afzeggen. Niet getreurd. Achter de schermen is de beïnvloeding van IOC-leden al in volle gang. Qatar deed er inmiddels genoeg ervaring mee op bij de Fifa en het Europees Parlement.

Te heet voor een marathon in Qatar, zegt u? Zelf liep ik in Doha hard op een gekoeld buitenparcours van 1200 meter met airco; dat moet over 42 kilometer ook kunnen, toch? Veel hallen en stadions zijn er al, dus alle ellende die bij de bouw is aangericht hoeft niet herhaald worden.

Er is nog wel een dingetje, gezien het verbod op homoseksualiteit en de behandeling van arbeidsmigranten als tweederangsburgers: het IOC heeft nu ook een mensenrechtenparagraaf. Ik voorspel dat de deftige club daar wel een creatieve draai aan geeft. Met de belofte dat de mensenrechten in Qatar echt zullen verbeteren door de Spelen, zoiets. Daar proosten we straks op in het Holland House van dat grote biermerk, in de haven van Doha. Want als je buiten het zicht van de Qatarezen wilt zuipen op een boot, mag het gewoon!

