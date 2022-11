Gewezen ‘slaaf’ uit Tanzania bewonderaar van Davids

Hij weet mijn naam al als ik zijn Toyota binnenstap, en ik zíjn naam. Zo werkt het bestellen van een taxiritje via Uber. Die app is zonder eigen vervoer noodzakelijk voor transport in Doha. Met een stralende lach zwaait hij het portier open. “John! Mijn dag is gezegend”, zegt hij in het Engels. Hij beschouwt mij als een van de apostelen. Johannes de Doper komt voor hem voortaan uit Nederland. “Welkom in mijn huis, John. Mijn auto is mijn huis.”

Hij is gelovig katholiek, dertig jaar en komt uit Tanzania, in het westen van Afrika. Hij wijkt nogal af die andere, veelal Aziatische taxichauffeurs in Qatar. Door zijn uitbundigheid en openhartigheid.

Eerst gaat het nog over voetbal. Hij is tenminste wél een kenner. Hij kent nagenoeg het hele Nederlands elftal van 2000 uit zijn hoofd. Kluivert, Cocu, Stam en….. “Hoe heet hij ook alweer?” Met zijn vingers vormt hij een bril voor zijn ogen. Ik opper: “Edgar Davids?” Lachend slaat hij hard op zijn stuur. “Ik was tien jaar en zag hem voetballen met bril. Dat zie je nooit. Ik vroeg mijn vader waarom dat was. Hij zei: ‘Hij zal wel slechte ogen hebben’.” Ik zeg dat ik later op de dag Davids nog in levende lijve zal zien op het trainingsveld van Oranje, als assistent-coach van Nederland. “Wow, ik bewonder hem!”

Canada als grote doel

Zelf kwam hij in 2017 naar Qatar. Hij was bouwvakker. “Het was de hel.” Hij werkte niet aan stadions, wel aan wegen. Ook in de hitte. Soms veertien uur op een dag. “Ik was een soort slaaf. Ik heb eerst geld moeten betalen om hier te komen, voor een visum en een ticket. De eerste vier maanden kreeg ik niet betaald. Daarna 1000 riyal per maand (ongeveer 265 euro, red.). We sliepen met tien mannen op een kamer.”

Zijn paspoort was afgepakt. “Na drie jaar liep mijn contract af. Ik ben teruggegaan naar Tanzania.” Toch keerde hij terug in Qatar. “Ik heb een freelance-visum gekocht, voor 12.000 riyal (3200 euro). Ik heb dat geld moeten lenen, maar dan ben je niet meer afhankelijk van een baas. Ik huur deze auto, kost me elke maand 2500 riyal (664 euro). Maar nu kan ik elke maand een beetje geld sparen. Brother John, weet je wat mijn grote doel is? Ik wil naar Canada. Ik ben vrijgezel, heb geen kinderen. Daar wil ik een leven gaan opbouwen.”

Uit het legertje taxichauffeurs dat ons in Doha al vervoerde, is hij de eerste die zich kritisch uit. Als we op de plaats van bestemming zijn, vraag ik of ik over hem een stukje mag schrijven. Hij lacht. “Natuurlijk! Maar gebruik mijn naam niet, anders gooien ze me het land uit.” Ik geef hem een boks.