Frenkie de Jong: van dorpsjongen tot wereldster, maar nog steeds vooral liefhebber

In het Zuid-Hollandse Arkel zal tijdens het WK minimaal één Oranje-speler nauwlettend worden gevolgd: Frenkie de Jong. Hoe een dorpsjongen tot een wereldster uitgroeide. ‘Hij is nog steeds een liefhebber.’

Een willekeurige zaterdag in november, iets na negen uur in de ochtend. Dauw ligt op het gras van de velden van ASV Arkel. Anton Hol, een kwieke zeventiger en trouwe vrijwilliger, rijdt op een tractor met sleepmat over het hoofdveld. Het veld wordt optimaal geprepareerd voor het competitieduel van de hoofdmacht in de derde klasse Zuid 1 die middag. Op de bijvelden, opgedeeld in tweeën, stort de jongste jeugd zich vol overgave op het wekelijkse voetbalpotje.

Een blond jochie van het Onder 9-team van een bezoekende club valt op. Hij kapt, draait, maakt het ene doelpunt na het andere, vindt zijn ploeggenootjes feilloos, geeft een hoge voorzet op maat waaruit de bal eenvoudig kan worden binnengekopt en gaat voorop in de strijd. Die samensmelting van talent en natuurlijk leiderschap is een lust voor het oog.

Als je op de ooggetuigenverslagen afgaat, moet de verbazing over een buitengewone aanleg in 2003 nóg groter zijn geweest. De naam van een destijds zesjarig dribbelaartje lag op ieders lippen bestorven: Frenkie de Jong. Over zijn acties met de bal raakte menigeen niet uitgepraat.

De bewondering sleet nooit, al beperkt de fascinatie zich negentien jaar na dato niet alleen tot hen die het voorrecht hadden zijn eerste verrichtingen van dichtbij gade te slaan. Een miljoenenpubliek vergaapt zich tegenwoordig aan zijn voetbalkwaliteiten. Waarbij Camp Nou in Barcelona en niet langer sportpark Schoonzigt de thuisbasis is.

Beeld Patrick Post

‘Dat wordt er wel een, voor het eerste elftal’

Een knul uit Arkel die verzeild raakte in een Spaanse metropool, bij de roemruchte profclub waar Johan Cruijff en Lionel Messi illustere en nog altijd verafgode voorgangers zijn en waar hij de laatste weken bezongen wordt, na eerder al bij Ajax furore te hebben gemaakt. En die als international de Nederlandse hoop is tijdens het door mensenrechtenschendingen, moderne slavernij en onderdrukking controversiële WK in oliestaat Qatar. Wie had dat kunnen bevroeden? “Destijds zeiden we tegen elkaar: dat wordt er wel één, voor het eerste elftal”, aldus clubfotograaf Ron Hol. Zijn mondhoeken krullen zich tot een glimlach. “We kregen ongelijk, het is er nooit van gekomen. Hier althans.”

Ongeacht of hij nu bij het trapveldje op Plein 983, bij de natuurijsbaan ’t Waardje of bij de voetbalclub te vinden was: Frenkie de Jong, van 12 mei 1997, had volgens Ron Hol altijd het leder aan zijn voeten. “Hij was tweebenig, schoot met links net zo hard als met rechts. Op die leeftijd was dat bijzonder.”

Dat het talent ervan afdroop, beaamt Jan van Vliet, een van zijn vroegere jeugdtrainers. “Hij behoorde tot een lichting jongens die allemaal leuk konden voetballen en die al snel op elkaar waren ingespeeld. Maar zo compleet als Frenkie was niemand. Het ging bij hem als vanzelf, balverliefd en gedreven als hij was.”

Al snel speelde hij zich in de kijker bij scouts, die speciaal voor hem naar het circa 3500 zielen tellende lintdorp in de Alblasserwaard kwamen. Dat ligt ingeklemd tussen de rivier De Linge en het Merwedekanaal en maakt deel uit van de gemeente Molenlanden met Gorinchem als naaste buur. Hij trainde op proef mee bij Feyenoord en Willem II en koos als achtjarige voor een vervolg in Tilburg in plaats van Rotterdam. “Frenkie volgde zijn intuïtie, iets wat hij nog steeds doet”, benadrukt vader John de Jong, die nota bene zelf twee jaar in de jeugdafdeling van Feyenoord speelde.

Speelbal van machtspolitiek

De eigen wil typeert het fenomeen. Als Frenkie de Jong iets voor ogen heeft, is-ie er niet snel vanaf te brengen. Vandaar dat hij deze zomer zijn poot stijf hield, toen hij bij Barcelona een speelbal van machtspolitiek werd. Zijn vader: “Frenkie had eerder bewust bijgetekend tot 2026. Dus weigerde hij, ondanks de op hem uitgeoefende druk, te vertrekken. Omdat bij hem, de liefhebber, het maar om één ding draait: voetbal.”

Nuchter. Beschaafd. Wars van sterallures. Bij zijn eerste vereniging zijn ze niet anders van hem gewend. En hechten ze ook aan het doe-maar-gewoon-principe, wat naadloos aansluit bij het karakter van Arkelaars. Ron Hol: “Naast zijn schoenen lopen is er niet bij. Als Frenkie komt buurten, vraagt hij steevast hoe het met me gaat, in de aanspreekvorm u.”

Zo vaak zien ze hem trouwens de laatste tijd niet meer, op het terrein aan de Parallelweg. Het jachtige bestaan laat dat niet toe. Al zit ASV Arkel in zijn hart verankerd, de - zo valt boven een deur in de kantine te lezen - ‘dorpsclub voor wereldvoetballers’ die vorig jaar het 65-jarig bestaan vierde.

De knipoog is niet de enige verwijzing naar hun beroemde en gevierde ex-lid. In de kantine is op een poster een manshoge beeltenis te zien van Frenkie de Jong, in het shirt van Oranje. In het Glazen Huis, de ontvangstruimte voor bestuursleden van bezoekende clubs, hangen ingelijste shirts van hem; uit zijn tijd bij Willem II en Ajax, én die van het Nederlands elftal. Op het bord van de Club van 100, een groep geldschieters, prijkt zijn naam. En in de bestuurskamer ligt het laatste clubblad van juni 1998 uitgestald, met niet alleen het ‘grote interview’ met John de Jong en diens vader Hans, maar ook een jeugdpagina die verwijst naar hun pas één jaar oude (klein)zoon.

Toch kan het ook te gek. Het idee werd geopperd om de in september in gebruik genomen tribune naar hem te vernoemen, maar daar stak de uitverkorene een stokje voor.

Hugo , speler van de Onder 9, in de kantine van ASV Arkel voor de manshoge poster met beeltenis van clubicoon Frenkie de Jong. Rechts John de Jong, Mister Arkel en de vader van Frenkie. Beeld Patrick Post

Er is maar één Mister Arkel: Frenkie’s vader

Wellicht dat in die afweging meespeelde dat er maar één Mister Arkel is: niemand minder dan zijn vader. John de Jong kwam liefst 780 wedstrijden uit voor het eerste elftal, van zijn achttiende tot zijn veertigste. En nog steeds, als fitte 59-jarige, trapt hij zijn balletje in het vijfde, als oudste actieve clublid.

Niet Frenkie maar zijn vijf jaar jongere broertje Youri (20) trad in de voetsporen van pa. Hij debuteerde drie jaar geleden in Arkel 1, de ploeg waarmee hij vorig seizoen uit de tweede klasse degradeerde. En bij de vereniging waar zijn in 2018 overleden opa Hans de Jong decennialang als scheidsrechter tot op hoge leeftijd de wedstrijden van jeugdteams floot; een passie waar met de afbeelding van een scheidsrechtersfluitje op de grafsteen op de begraafplaats bij de Koepelkerk naar verwezen wordt.

Net als zijn vader en broer blijkt Youri de Jong, die overigens in zijn jonge jaren turnde, een middenvelder te zijn die ook als laatste man van meerwaarde is. Het is niet de enige gemene deler: alle drie zijn het stilisten die hun mannetje uitspelen, het overzicht bewaren en loepzuivere voorzetten kunnen geven. Een aanleg die, in het geval van Frenkie en Youri, vermoedelijk ook van moederskant komt: Marjon Schuchhard-De Bruijn is een telg van een al even voetbalmaffe en getalenteerde familie, met diepe wortels in het zeven kilometer verderop gelegen Schelluinen.

Vraag deze zaterdag echter aan de spelertjes van de Onder 9 op wie ze het meest trots zijn, en in koor roepen ze: “Frenkie, Frenkie, Frenkie!” Hij is de voetballer die ze in hun dromen zijn en op wie ze tijdens het WK extra zullen letten. Iets wat Youri de Jong, die ook de ambitie heeft om het zo ver mogelijk te schoppen, niet meer dan logisch vindt: “Als iemand een rolmodel is, is het mijn broer.”

