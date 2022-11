Fraaie handigheidjes, slordig balverlies; aan het spel van Ziyech is weinig veranderd

Uitgeteld en puffend lag hij na het laatste fluitsignaal op het gras. Hakim Ziyech was dan weliswaar op de plek die hij wenste, het Al-Baytstadion in Al-Khor, maar de middenvelder had diep moeten gaan in de openingswedstrijd van Marokko op het WK in Qatar, tegen Kroatië.

Hoopvol was het Marokkaanse debuut op het 22ste wereldkampioenschap voetbal. Kroatië, vier jaar geleden nog verliezend WK-finalist, werd woensdagmiddag verdienstelijk op een remise gehouden (0-0). In de wedstrijden tegen België (zondag) en Canada (donderdag) moet die hoop worden omgezet in een plaats in de achtste finale. Alleen in 1986 kwam Marokko, dat voor de zesde keer deelneemt aan een WK, de groepsfase door.

Net als vier jaar geleden, toen Marokko al na twee nederlagen en een gelijkspel naar huis kon, zijn de verwachtingen hooggespannen rond De Leeuwen van de Atlas. De ploeg won als enige van de 32 deelnemers aan dit WK alle kwalificatiewedstrijden richting Qatar. Wat de fantasie extra prikkelde, was de terugkeer van Hakim Ziyech (29), die in september na ruim een jaar afwezigheid weer werd opgeroepen voor het nationale elftal.

Langslepend conflict

Voor Ziyech, geboren in Dronten, werd daarmee een langslepend conflict beëindigd. De Marokkaan, oud-speler van SC Heerenveen, FC Twente en Ajax en nu onder contract bij Chelsea, lag sinds vorig jaar juni overhoop met bondscoach Valid Halilhodzic. De Bosniër verweet de 44-voudig international een gebrek aan inzet en discipline. Ook Ajacied Noussair Mazraoui, nu uitkomend voor Bayern München, werd buiten de selectie gelaten.

Halilhodzic was niet van zins op zijn besluit terug te komen. Of, zoals voormalig Marokkaans international Karim El Ahmadi in zijn analyse bij de NOS zei: “Hij (Halilhodzic, red.) wilde zijn trots niet opzijzetten en het gesprek aangaan.” Niet zonder gevolgen: de Marokkaanse bond ontsloeg Halilhodzic in augustus ten faveure van voormalig Marokkaans international Walid Regraoui. Een gewaagd besluit, drie maanden voor het WK. Maar daarmee kwam wel de weg vrij voor Ziyech en Mazraoui.

Vaster aan de bal

Of de rentree van Ziyech zaligmakend is voor Marokko, valt nog te bezien. Wat Halilhodzic benoemde, was ook al opgemerkt door zijn voormalig trainer Thomas Tuchel bij Chelsea. “Hij moet meer vanuit de discipline spelen en wat vaster aan de bal zijn”, stelde de Duitser, die in september ontslagen werd bij de club uit Londen. Ook de opvolger van Tuchel, de Engelsman Graham Potter, maakt nauwelijks gebruik van Ziyech. Met dit seizoen slechts 270 speelminuten in de benen meldde Ziyech zich vorige week bij het Marokkaans elftal.

Aan zijn spel is in de loop der jaren niet zo veel veranderd, zo bleek tegen Kroatië. Soms is er bij Ziyech een fraai handigheidje met het linkerbeen, dan weer slordig balverlies. De nummer 7 van Marokko zorgde in ieder geval wel voor wat schaarse opwinding voor rust, al waren de beste kansen voor Kroatië, via Vlasic en Modric.

Marokko-Kroatië kende verder weinig hoogtepunten. De ervaren, wat fittere Kroaten hadden veelvuldig balbezit, maar ze ontberen stootkracht in de frontlinie, waar de gestopte spits Mandzukic node gemist wordt. Ook verijdelde Sofyan Amrabat, geboren in Blaricum, op het middenveld menig gevaar.

Leiderdorper Mazraoui moest de strijd staken bij Marokko. De linkerverdediger verliet na een uur het veld met een heupblessure. Ziyech, die na de pauze vrijwel onzichtbaar was, mocht de hele wedstrijd blijven staan. “Het was een moeilijke, zware wedstrijd voor ons”, zei Ziyech na afloop. “Maar volgens mij kunnen we tevreden zijn met een punt.”

Lees ook:

Profvoetbalster Hassani houdt de Marokkaanse jeugd voor: werk hard en vecht voor wat je wil

Samya Hassani is een van de weinige Nederlands-Marokkaanse voetbalsters in de eredivisie. Waarom is zij een uitzondering? En hoe is zij zo ver gekomen? ‘Nog dagelijks denk ik: holy shit, toen stond ik daar en nu hier.’