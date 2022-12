Emotionele aftocht Ronaldo na nieuwe surprise Marokko op WK

Al bij het volkslied waren de meeste camera’s van de fotografen aan de zijlijn niet gericht op het basiselftal van Portugal maar op die ene reservespeler. Alsof ze voorvoelden wat er deze avond ging gebeuren. In het Al Thumamastadion zou zich het einde van een tijdperk gaan voltrekken, dat van Cristiano Ronaldo als voetballer op het allerhoogste mondiale podium.

Eén kans om te scoren had hij, in de vijftig minuten dat hij mee mocht doen, in een poging het dreigend onheil van Portugal nog af te wenden. Dat was al in blessuretijd. Eindelijk was hij even vrij. Hij haalde in de loop uit, maar zijn lage schot was niet hard en zuiver genoeg om de Marokkaanse doelman Bono te verrassen. Het bleek zijn slotakkoord als WK-voetballer.

Reuzendoder van het WK

Na België in de groepsfase en Spanje in de achtste finales (na penalty's) was ook Portugal niet opgewassen tegen de winnaarsmentaliteit en strakke organisatie van Marokko. De ‘Leeuwen van de Atlas’ hebben zich ontpopt tot de reuzendoder van het WK en staan woensdag in de halve finale. Voor de vechtmachine van coach Hoalid Regagui, dat bij vlagen heel goed voetbalde met veel technisch vaardige spelers, lijkt niets nog onmogelijk in Qatar.

De ondergang van Portugal was de ondergang van Ronaldo, de voetballer met het ego dat nauwelijks in het Al Thumamastadion paste. Na het laatste fluitsignaal was hij heel even op zijn knieën gevallen. Terwijl zijn ploeggenoten hun eerste ontgoocheling op het veld verwerkten, baande hij linea recta naar de kleedkamers. In zijn eentje. Hij knikte snel ja toen de Marokkaanse speler Achraf Dari nog om zijn shirtje vroeg. Een toeschouwer die richting hem het veld op was gerend, konden beveiligers net op tijd tegenhouden. Terwijl buiten op het veld de Marokkaanse spelers op hun knieën biddend voor hun uitzinnige fans vielen, onder het gezang van ‘Viva Maghreb’, vloeiden in de catacomben bij Ronaldo de tranen.

Het toernooi was voor hem nog aardig begonnen. Met zijn benutte strafschop tegen Ghana schreef hij geschiedenis. Ronaldo is de eerste voetballer in de geschiedenis die op vijf verschillende WK’s scoorde. Maar de finesses en de pure snelheid van weleer kan de 37-jarige niet meer brengen. Erik ten Hag kwam daar dit jaar ook achter bij Manchester United, waar hij werd gepasseerd. In een interview gaf hij Ten Hag de schuld. Spoedig daarna werd zijn contract ontbonden.

Blunder Portugese doelman Costa

Ook op dit WK verloor hij zijn basisplaats. Portugal had in de vorige ronde Zwitserland een ongenadig pak slaag gegeven (6-1). Het pijnlijkste daarvan was dat Ronaldo op de bank zat en zijn vervanger Goncalo Ramos drie keer scoorde. Tegen Marokko mocht hij zaterdag invallen toen Portugal al tegen een 1-0 achterstand aankeek.

In de 42ste minuut was het stadion in Doha, grotendeels gevuld met Marokkanen, ontploft van vreugde. Na een voorzet vanaf links van Attiyat Allah, vervanger van de geblesseerde Noussair Mazraoui, maakte de Portugese doelman Diogo Costa een blunder. De Marokkaanse spits Youssef En-Nesyri was eerder bij de bal en kopte raak, 1-0.

Ronaldo mocht er kort na de rust in. Het publiek ontving hem met een striemend fluitconcert. Heel lang kreeg hij amper een bal. Hij moet pijn in zijn nek hebben gekregen van alle hoge ballen die over hem heen zeilden. Eén keer maakte hij misbaar tegen rechtsback Dalot. Ronaldo vond dat hij de bal had moeten krijgen. Een voorzet van Cancelo kreeg hij niet goed verwerkt.

Zo voltrok zich langzaam een triest einde op het WK van een van de grootste voetballers van zijn generatie. Na zijn laatste doelpoging mikte Pepe, ook een veteraan (39), de bal naast het Marokkaanse doel. Aan de andere kant had Zakaria Aboukhlal nog een enorme kans om nog wat extra zout in de Portugese wonde te strooien.