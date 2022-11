Duits protest houdt de OneLove-discussie op de agenda in Qatar

Met een hand voor hun mond protesteerden de Duitse spelers woensdag voor de teamfoto voorafgaand aan het WK-duel met Japan, tegen het besluit van de Fifa om het dragen van de One­Love-aanvoerdersband te bestraffen met een gele kaart.

De ploeg deed dat in de volle wetenschap dat ze er op kunnen worden aangesproken. De Fifa bestraft dit WK een speler die de OneLove-band draagt met een gele kaart, omdat het een ‘politieke uiting’ zou zijn. In een officieel standpunt stelde Duitsland woensdag dat de band een voorbeeld is van de waarden die ze in de ploeg hoog houden: diversiteit en wederzijds respect. “Dit is geen politieke boodschap. Over mensenrechten kan niet worden onderhandeld. Ons de band ontzeggen is hetzelfde als ons de mond snoeren. Ons standpunt staat.”

Doelman Marcel Neuer zei tot dinsdagmiddag dat hij zelfs met het vooruitzicht op een gele kaart de band zou dragen, maar uiteindelijk zag hij daar toch vanaf. Wel droeg hij de door de Fifa goedgekeurde aanvoerdersband onder de gele mouwtjes van zijn keepersshirt. Voor het begin van de wedstrijd moest de grensrechter zo nog controleren of hij überhaupt wel een band droeg, en welke dan.

De Duitse minister van binnenlandse zaken Nancy Faeser zat intussen met een OneLove-band om haar linkerarm op het ereterras naast Fifa-baas Gianni Infantino. De band was verstopt onder een shirt met lange mouwen, dat Faeser in de loop van de wedstrijd uit deed.

Sponsor zegt deal op

Het protest kwam na dagen van kritiek vanuit eigen land op het Duitse voetbalelftal. Het hand-voor-de-mond-gebaar ging volgens de krant Bild niet ver genoeg. ‘Dit is te weinig’, kopte Bild in de traditionele koeienletters. Daarmee vertolkte de krant het brede gevoel in het land dat ook het team en de bond zich veel te makkelijk lieten overrulen door de Fifa, hoewel bondscoach Hansi Flick had gezegd elk moment te benutten om het over mensenrechten te hebben.

Supermarktketen Rewe zegde eerder deze week de sponsordeal met het Duitse elftal op, om ongenoegen over het besluit van de Duitse bond te uiten. Meer dan de helft van de Duitse bevolking vindt een bezoek van bondskanselier Olaf Scholz aan Qatar geen goed idee, zo bleek maandag uit onderzoek.

Niet naar het Cas

De discussie over het recht op protest bleef met de actie van Duitsland wel doorzingen in Qatar. Even leek het erop dat Duitsland en de zes andere landen die de OneLove-band wilden dragen (waaronder Nederland en Denemarken) woensdag zelfs naar het internationaal sporttribunaal Cas zouden stappen. Dat gebeurt toch niet, zo meldde de KNVB later op de dag. Wel ‘blijven de landen zich gezamenlijk beraden op hun juridische positie’.

Denemarken ging overigens nog een stap verder dan Duitsland in de boosheid richting de Fifa. Volgens een woedende Jesper Møller, de Deense president van de voetbalbond die ook lid is van het Uefa-bestuur, is het opzeggen van het lidmaatschap van de wereldvoetbalbond bespreekbaar, zei hij woensdag op een persconferentie. “Ik heb daarover nagedacht. Het gaat wel problemen geven als wij alleen uit de Fifa stappen. Maar we gaan het zien, als we geen dialoog kunnen hebben.”

De wedstrijd Duitsland-Japan was al net zo opmerkelijk als het protest van de Duitsers voor de wedstrijd. Duitsland was veel sterker, maar Japan maakte twee goals in de laatste twintig minuten en won zeer verrassend met 2-1. In dezelfde groep E won Spanje wel eenvoudig (7-0 van Costa Rica), waardoor het bereiken van de achtste finale nu een lastige opgave wordt voor de Duitsers.

