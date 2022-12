De Schilderswijk viert feest. Met heel veel vuurwerk en hier en daar een aanhouding

Tijdens de wedstrijd was het nog zo stil in de Haagse Schilderswijk. De vele agenten op straat kijken door ruiten van cafés mee of het Marokkaanse team gaat winnen. Maar als de scheidsrechter in Qatar rond 6 uur Nederlandse tijd afsluit, is Marokko voor het eerst sinds 1986 een ronde verder op het WK. Direct wordt in Den Haag de ene na vuurpijl afgeschoten, de hemel kleurt rood en groen. Vanuit de huizen, koffiezaken en cafés lopen honderden mensen de straat op. Ze knuffelen elkaar en zwaaien naar toeterende auto’s.

Het vuurwerk is heftig, soms illegaal hard. Als honderden mensen zich midden op straat verzamelen en een drukke verkeersader bezet houden vindt de politie het welletjes geweest. De feestvierders moeten vertrekken, wat het merendeel ook doet. De ME moest zich wel laten zien. Rond half acht is het weer stil op straat. De balans: Enkele mensen zijn aangehouden wegens het afsteken van zwaar vuurwerk, twee anderen voor openbare geweldpleging. Een agent raakt gewond.

Hopen dat de tv het houdt

Bijna hadden Abdoul Baroudi (53) en de andere mannen in Café Kleurrijke Vrienden de ontknoping van Canada-Marokko gemist. In de blessuretijd begint het beeldscherm opeens te haperen en dat maakt iedereen onrustig. De verbinding is echter snel weer hersteld en dan klinkt er applaus voor de overwinning. “Nu feest”, zegt Baroudi. “Maar met respect en zonder gedoe.”

Overal getoeter Feestvierders zijn in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam in flinke groepen de straat op gegaan om de overwinning van Marokko op Canada bij het WK voetbal te vieren. In alledrie de steden moest de politie uiteindelijk ingrijpen tegen groepjes die weigerden te vertrekken. De ME liep in Amsterdam met honden over het Mercatorplein. In Rotterdam vormden ze een linie om de groep weg te drijven. Tot charges kwam het nergens.

Afgelopen zondag, na de voetbalwedstrijd België-Marokko, moest de ME nog ingrijpen op het plein voor het café. Baroudi vindt het zonde voor de wijk waar hij al 36 jaar woont. “De laatste jaren gaat het hier zo goed, jongeren hebben een baantje of gaan naar school. Het is veel minder crimineel dan vroeger.” Door de ongeregeldheden kregen de buurt en de Marokkaanse bewoners de afgelopen week echter veel negatieve aandacht. “Jammer”, zegt Baroudi. “Na de wedstrijd liepen hier veel mensen uit andere buurten en zelfs Zoetermeer rond. Daar kunnen wij niks tegen doen.”

‘Marokkaanse rellen bestaan niet’

Nur Icar, fractievoorzitter van DENK in Den Haag, woont in de buurt en zegt dat ‘Marokkaanse’ rellen er niet bestaan. “De Schilderswijk kent negentig nationaliteiten en al die mensen gaan de straat op”, zegt Icar. “En vergeet niet dat de meesten in Nederland geboren zijn. En hun ouders ook. Het zijn kaaskoppen met een kleurtje.”

Baroudi is het met hem eens. Hij kijkt intussen constant op zijn telefoon om de statistieken van de wedstrijd bij te houden. “De jongeren hier komen uit Nederland. Net zoals Marokko-spelers Ziyech en Mazraoui. Er is geen verschil.”

De saamhorigheid is sterk

De politie is donderdagavond beter voorbereid op de drukte op straat. De agenten krijgen hulp van zestig ‘straatcoaches’, die vooral het verkeer in de gaten houden. Yassin Abarkan (32) begeleidt al die coaches. Hij hoopte vooraf op een feest voor de hele buurt. Dat kreeg hij deels. “Ik zag vaders met hun kind op hun schouders. De wijkbewoners waren echt bezig om er een feestje van te maken.”

Maar na afloop, als hij druk bezig is afscheid te nemen van de feestvierders, is er toch dat knagende gevoel dat het weer niet vlekkeloos ging. “Zo jammer. Dan blijkt er toch weer een klein groepje te zijn dat agressief doet en die verpesten het voor iedereen.” Dit is niet hoe de wijk is, benadrukte hij. “Soms gaan mensen te ver, maar je leest nergens dat zondag, na de vorige wedstrijd, een groep wijkbewoners een flitspaal beschermde tegen vernieling.”

