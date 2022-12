Cody Gakpo, boodschapper van God in Qatar, wil net zo vrij zijn als Pelé

Voordat het Nederlands elftal vrijdag afreist naar het stadion voor de wedstrijd tegen Argentinië, zullen elf spelers zich weer terugtrekken in een kamer van het St. Regishotel in Doha. Ze zijn allemaal gelovig christen. Ze deden het ook voor eerdere wedstrijden op het WK. “Dan bidden we met elkaar. Memphis Depay neemt daarin de leiding”, vertelt Cody Gakpo. “De wedstrijd speelt bij het bidden zeker een rol. Maar geloof is meer dan alleen voetbal. We zijn ook dankbaar met alles wat we hebben, dat we gezegend zijn. En we vragen God ook om kracht voor wat ons te wachten staat.”

Bondscoach Louis van Gaal maakte het in zijn carrière nooit eerder mee dat het geloof binnen een team zo breed en in een collectief werd beleden. Gakpo heeft daarin een belangrijke rol. Na de wedstrijd tegen Verenigde Staten noemde Denzel Dumfries zijn oud-ploeggenoot bij PSV de man van de wedstrijd, omdat die hem ‘dichter bij God’ had gebracht.

Gakpo zelf glimlacht als hij die woorden hoort. “Met Denzel, maar ook met Jurriën Timber en andere spelers praat ik veel over het geloof. Ik verdiep me er al langer in. Ik probeer ze te helpen, door de lessen die ik van mijn kerk heb meegekregen over te brengen. Blijkbaar is dat goed aangeslagen, als Denzel daar kracht uit heeft gehaald. Maar in onze overtuiging krijgt hij die kracht van God. Hij kan je tevredenheid geven en rust in je hart.”

De Bijbel als liefdesbrief

Sinds zijn pubertijd staat God volledig centraal in zijn leven. Als Gakpo kan, gaat hij naar diensten van de Levende Steen-gemeenschap in Roermond. Met pastor Babbie Wolters heeft hij vaak contact, ook tijdens het WK. Dat heeft hij ook met andere gelovige vrienden, onder wie Glenn de Randamie, beter bekend als de artiest Typhoon. Op zijn nachtkastje in het St. Regis ligt de Bijbel. Die noemt hij “een liefdesbrief over hoe we met elkaar om moeten gaan”. Tijdens het WK leest hij ook het boek Bidden is ontvangen van Tom van der Wal. “Een leerboek over hoe je dingen kunt toepassen.”

Gakpo vertelt het op een terras van het hotel van Oranje. Een stevig windje waait vanaf de Perzische Golf. Hij voelt het als zijn opdracht de boodschap van God uit te dragen via het voetbal, zegt hij. “Heel veel mensen kijken naar ons. Ik geloof dat we niet voor niks een platform hebben gekregen. Het is belangrijk om je daar bewust van te zijn. De grootste boodschap is dat we liefdevol naar elkaar moeten zijn en iedereen moeten helpen om een beter mens te zijn.”

Die drang om anderen te helpen zat er al vroeg in. Zijn jeugdtrainer bij PSV, Bastiaan Riemersma, vertelde op Radio1 dat de kleine Gakpo als jong ventje al opkwam voor de zwakkeren in het team. Eenmaal op het veld was dat anders. Gakpo ging het liefst zelf al pingelend naar de goal. Hoe meer goals hoe beter. “Dat zit er nog steeds in ja, maar vroeger was ik extremer dan nu. Ik wilde alleen maar acties maken. Nu heb je met hele andere belangen te maken. Je moet het met z’n allen doen en ieders kwaliteiten het beste benutten. Ik weet dat ik kan dribbelen en acties maken, maar ik moet nu de juiste momenten kiezen. Ik heb daarin denk ik wel vooruitgang geboekt.”

‘Veel twijfel is niet goed’

Via zijn vader, een oud-international van Togo, leerde hij al jong Pelé kennen. Gakpo ging oude beelden van de Braziliaan bekijken op YouTube en werd getroffen. “Ik weet dat gezegd wordt dat Pelé op sterven ligt ja, heel sneu. Pelé sprak mij aan door zijn acties, zijn goals, zijn energie, zijn dribbels.” Voetballen op intuïtie. “Precies. Hij leek heel vrij op het veld. Dat was mooi om te zien. Het is iets wat ik ook probeer. Met een vrij gevoel op het veld staan.”

Dat was deze zomer moeilijk. Gakpo was ongewild hoofdrolspeler in een transfersoap. Hij zou naar Engeland gaan, maar besloot op het laatste moment bij PSV te blijven. “Dat was hele heftige periode. Ik probeerde mijn rust te vinden, maar dat was lastig. Daar heb ik wel van geleerd. Je moet eerst weten welke club er precies komt en dan pas een plan maken. Ik dacht dat ik naar Manchester United zou gaan, maar uiteindelijk ging het niet door. Leeds United kwam, een goeie club, maar ik dacht: moet ik daarnaartoe? Veel twijfel is niet goed.”

Nu wil trainer Erik ten Hag hem volgens Engels media alsnog snel naar Manchester United halen. Op bijna elke persconferentie van Oranje komt er wel een vraag over Gakpo. In Europa heeft hij op Erling Haaland van Manchester City na dit seizoen de meeste goals (13) en assists (17) op zijn naam staan. Door zijn drie goals op het WK is hij voor de meeste buitenlandse media nog meer de blikvanger van Oranje geworden. Zijn vraagprijs zou inmiddels boven de 50 miljoen euro liggen.

Zelf zegt hij er nu rustig onder te blijven. “In de Bijbel staat dat als je bezig bent met God, je veel rust zult ervaren. Dan hoef ik me geen zorgen te maken.” Hij zegt niets concreet te hebben gehoord van Manchester United. “Pas als zij komen moet ik daarover na gaan denken.”

‘We zitten in een tunnel’

Het vizier staat eerst op de kwartfinale tegen Argentinië en wat er mogelijk daarna nog volgt op het WK. Gakpo vindt dat zijn spel nog beter kan en moet, net als dat van Oranje. “Als we zuiver met de bal omgaan, liggen er denk ik tegen Argentinië wel veel mogelijkheden.”

Het idee dat er honderden miljoenen mensen naar gaan kijken, in alle uithoeken van de wereld, ervaart hij niet als een extra druk. “Dat vind ik wel een mooi idee. Je staat daar verder niet bij stil. We zitten in een tunnel, en zijn steeds bezig met de volgende training en de volgende wedstrijd.”

Zo staat hij eveneens niet stil bij de boodschap die succes van dit Nederlands elftal indirect ook afgeeft. Het is een zeer multicultureel samengestelde groep, met spelers die behalve in Nederland wortels hebben in onder meer Suriname, Ghana, de Antillen en dus ook Togo. “We zijn wel een voorbeeld voor de maatschappij, denk ik: hoe alle culturen fantastisch met elkaar om kunnen gaan. We laten jonge jongens zien dat alles mogelijk is. Voor onszelf is dat heel normaal. We kijken niet waar iemand vandaan komt. Zo moet het ook zijn. Ik denk wel dat het in de sportwereld wat makkelijker is dan misschien ergens anders in de maatschappij.”

