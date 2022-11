Al een bierdouche in een stadion gezien?

In de uitgestrekte tuin van het Westin, een van de vele Hollywood-hotels in Doha, staan twee enorme schermen. Daarop zien we deze avond het weergaloze doelpunt van de Braziliaan Richarlison tegen Servië. Een paar honderd mensen zitten in loungebanken of staan aan hangtafels, kijkend naar voetbal én de Braziliaanse danseressen die in een weinig verhullende carnavalsoutfit het overwegend mannelijke publiek nog wat extra opvrolijken.

Bij het toilet ontmoet ik Lee, een schelm van vijftig uit Wales. Hij is hier met zeven vrienden. Lee reist al tientallen jaren de nationale ploeg achterna. In 1996 had hij een van zijn mooiste trips. “In Eindhoven tegen Holland, 7-1, drie keer Dennis Bergkamp. We waren in een café dat helemaal oranje was versierd. We stonden te zingen op de tafels”, vertelt Lee. Hadden ze die hier in Doha maar, zo’n kroeg.

Hij is deze avond in het Westin om dezelfde reden als ik: hier is alcohol te krijgen. Officieel is Qatar een drooggelegd land. Binnenkomende bagage op de luchthaven wordt op drank gescand. Het vervoeren, nuttigen en handelen in alcohol is een misdaad. Openbare dronkenschap levert een boete of celstraf op.

Alleen voor mensen met een vergunning

Toch zijn er buiten de speciale Fifa-fanzone mogelijkheden om het glas te heffen. Eén staatsbedrijf importeert de drank die in twee winkels in Qatar te koop is, alleen voor mensen met een vergunning. De licentie is alleen te krijgen voor buitenlanders en niet-moslims. De licentiehouders staan dezer dagen onder zware druk van dorstige, smekende WK-gangers die zo graag drank zouden afnemen. Enkele collega’s maakten zo’n geheime deal, maar hun ‘mannetje’ durfde het toch niet aan. Afgelopen week waren er immers al diverse illegale handelaren gearresteerd.

Lee en zijn maten is het wel gelukt. “We hebben negen flessen wodka gekregen”, grinnikt hij. “We zijn hier nu een week. Zeven flessen zijn al op. En we blijven tot Wales in het toernooi zit.”

Dan maar af en toe naar luxueuze hotels. Die hotels hebben ook licenties voor drankverkoop. Het Best Western heeft op de veertiende etage een afgesloten Ierse pub. Met dank aan de peperdure halve liters staan expats en voetbalfans daar op Guns N’ Roses te dansen op tafels vol asbakken. In een land waar alles ingetogen en ingesnoerd lijkt, doet dit aan als Sodom en Gomorra. Je komt er alleen binnen na registratie en paspoortcontrole.

Hetzelfde geldt voor de tuin van het Westin. Voor de entreeprijs van 100 riyal (omgerekend 26 euro) krijg je ter aanmoediging twee consumptiebonnen. Wie meer wil drinken tikt voor een flesje Budweiser 16 euro af.

Dronken wordt hier niemand. Ook Lee niet. Het heeft voordelen. Supportersrellen onder invloed van drank zullen er dit WK niet zijn. Al een bierdouche in het stadion gezien?

Lees ook:

Na de openingsdag wilde ik het liefste naar huis

Stel, we konden de sinistere ontstaansgeschiedenis van dit WK voetbal even terzijde schuiven, schrijft John Graat. Wat valt er dan te zeggen over de organisatie van het toernooi?

Lees hier alles over het WK in Qatar.