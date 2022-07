Zet je witte wijn niet in de zon, tenzij je een nattehondsmaak wilt

De zon die witte wijn zo geweldig doet smaken op een terras, kan diezelfde wijn ook verpesten. Coup de lumière, noemen wijnkenners dat: lichtinslag. De verziekende werking van licht werd in 1977 voor het eerst aangetoond in flessen champagne. De verfijnde sprankelwijn kreeg een aroma dat door kenners wordt omschreven als ‘gekookte kool’ of ‘natte hond’. Maar hoe licht dat precies deed, was onduidelijk.

Italiaanse onderzoekers besloten om dat eens goed uit te zoeken, met rekken vol witte wijn in verschillende flessen en een hoop meetapparatuur. Zonlicht blijkt het aroma van de wijn op twee manieren aan te tasten: door de vorming van slecht riekende verbindingen en door de afbraak van goede aromatische stoffen, die het eerste effect hadden kunnen maskeren, schrijven de onderzoekers in vakblad PNAS. En dat gebeurt vooral in witglazen flessen. Die zijn in zwang in de wijnsector omdat ze goedkoper zijn en beter te recyclen, en omdat marketeers daarin de witte wijn willen laten schitteren. Maar voor de kwaliteit van de godendrank is het een beroerde ontwikkeling, zeggen de onderzoekers, omdat witglas UV-licht doorlaat. Ze raden getint glas aan.

En wie intussen, zittend op een terras, wil voorkomen dat hij met gekookte kool of natte hond te maken krijgt, kan het best een witte wijn kiezen die van zichzelf een sterk aroma heeft. Dus geen Sauvignon of Pinot Gris, maar een Gewürztraminer.

Lees ook:

Wat veroorzaakt toch die lekkere geur na een zomerse bui?

Als het geregend heeft, komt de bodem weer tot leven. En al die microben dampen geuren uit die mensen prettig vinden.