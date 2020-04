Zeg eens aah! Dit zijn de bacteriën op uw tong

Steekt u de tong maar even uit, zegt de dokter. Die kan er van alles aan aflezen. Een gezonde tong is roze, vochtig en vrij van oneffenheden. Is het anders, dan geeft het aanzien van de tong vaak een eerste indicatie wat er mis is in het lichaam. Maar een tong als die op de foto heeft nog geen dokter gezien. Het beeld is een unieke opname van het bacteriële leven op een gezonde tong. De kleuren representeren de verschillende bacteriestammen.

Dat het op de tong krioelt van het leven is geen nieuws. Maar hier is voor het eerst in kaart gebracht hoe de bacteriestammen op het oppervlak van de tong zijn georganiseerd. Daarvoor is gebruikgemaakt van een techniek die is ontwikkeld op het Forsyth Institute in de VS, onder leiding van Gary Borisy.

Probleem is dat het op de tong, maar ook elders in het lichaam, barst van de bacteriesoorten. De uitdaging was om ze allemaal in één beeld te vangen. De onderzoekers identificeerden zeventien bacteriesoorten die algemeen op de menselijke tong voorkomen, en ontwikkelden labels om met een beperkt aantal fluorescerende basiskleuren iedere bacteriesoort zijn eigen kleur te geven.

Dat leverde – in vakblad Cell – dit spectaculaire beeld op, met in de linker bovenhoek de punt van de tong. De belangrijkste families zijn Actinomyces (rood) in het midden van de tong, Rothia (blauw) in banen van centrum naar rand, en Streptococcus (groen) langs de randen van de tong. Goed is te zien hoe de meeste bacteriën zich hebben verenigd in clusters. Zo’n cluster zit vast aan een oppervlaktecel van de tong.

Het is ziet er dreigend uit, maar deze bacteriën hebben in de regel nuttige functies voor het menselijk lichaam. Inzicht in ruimtelijke organisatie zal meer inzicht geven in hun precieze werking, hopen de onderzoekers.

