Xtc voor ptss en een discutabel medicijn tegen Alzheimer: dit zijn de wetenschappelijke hoogte- en dieptepunten

De belangrijkste doorbraak van het jaar heeft gewone stervelingen niet bepaald van hun stoel geblazen, maar was voor de wetenschap zelf groot nieuws. Het was de doorbraak in het voorspellen van de structuren van eiwitten. Eiwitten zijn de motoren van het leven. In het menselijk lichaam alleen al komen honderdduizenden verschillende eiwitten voor, met allerlei functies.

Een eiwit is een keten van aminozuren. En hoewel er in de natuur maar een beperkt aantal aminozuren is waaruit ze kunnen worden opgebouwd, een stuk of twintig, is het aantal mogelijkheden gigantisch. En wat erger is: de werking van een eiwit wordt niet alleen bepaald door die aminozuren - de chemische samenstelling - maar ook door zijn ruimtelijke structuur. Op de schematische tekeningen ziet een eiwit er uit als een onregelmatige kluwen van kronkelende, gedraaide slierten.

Het met kunstmatige intelligentie vervaardigd model van twee eiwitten die een rol spelen in gist, en wel bij het herstel van beschadigd DNA. Beeld Science

Ook al ken je de chemische samenstelling van een eiwit, dan nog kun je zijn ruimtelijke structuur niet uitrekenen. Geen mens kan dat, en ook een flinke computer niet. Het is te ingewikkeld. Maar dit jaar werd daarin een doorbraak geforceerd op twee verschillende plekken: op de universiteit van Washington in de VS, en bij DeepMind in Groot-Brittannië. DeepMind is geen kennisinstelling maar een bedrijf, dat eigendom is van Google.

Op beide plekken werden algoritmes ontwikkeld die zichzelf leren de ruimtelijke structuur van een eiwit te voorspellen op basis van de gegeven volgorde van aminozuren. Het zijn autodidactische machines: de algoritmes gebruiken de ruimtelijke structuren van bekende eiwitten om de structuren te voorspellen van nieuwe, nog onbekende eiwitten. Die opgehelderde structuren verbreden de basis waarop weer nieuwe structuren kunnen worden voorspeld. En het mooie is: beide algoritmes, ook dat van DeepMind, zijn openbaar, evenals de inmiddels enorme bibliotheek van eiwitstructuren die ermee wordt opgebouwd.

Voor de biochemie is dit een enorme sprong vooruit, die niet alleen meer inzicht gaat geven in de chemie van het leven, maar ook zal helpen bij de ontwikkeling van medicijnen, katalysatoren voor chemische reacties et cetera.

Maar deze doorbraak laat ook zien dat in de wetenschap vrijwel niets uit de lucht komt vallen. De succesvolle eiwitvoorspellers zijn het resultaat van een competitie die al sinds 1994 wordt gehouden en waarin iedere twee jaar algoritmes zijn geëxamineerd op hun vermogen om de structuur van eiwitten te berekenen. Die zijn steeds beter geworden, en dit jaar nagenoeg perfect.

'Precipitation of Life'Winnaar van een gedeelde derde prijs in NanoArtography 2021. Het is een opname van een chemische reactie in water, waarin een zout wordt gevormd dat neerslaat. Beeld Shivam Kumar Dwivedi, India

DNA uit fossiele resten

In het jaaroverzicht van Science zitten meer doorbraken die een lange aanloop hebben gehad. Zo wordt er al lang onderzoek gedaan aan DNA uit fossiele resten. Dat fossiele erfelijk materiaal kan meer vertellen over mensen, dieren en planten in een ver verleden. Maar fossiele resten van bijvoorbeeld de mens, zijn zeer dun gezaaid. Nu zijn wetenschappers onder meer in een grot in Spanje erin geslaagd menselijk DNA te bergen uit de leefomgeving. Ze hebben daarmee de sekse en genetische identiteit kunnen bepalen van Neanderthalers die daar meer dan 100.000 jaar geleden leefden.

En er waren resultaten van een klinische studie waaruit bleek dat patiënten met posttraumatisch stress syndroom baat kunnen hebben bij MDMA, beter bekend als xtc. Aanwijzingen dat xtc hun stress kan verlichten kwamen echter meer dan tien jaar geleden al, uit Zwitsers onderzoek.

Over de klinische test die dat nu heeft bevestigd, kwam wel de nodige discussie. Want normaal doe je zo’n proef met een onderzoeksgroep die het middel krijgt en een controlegroep die een placebo wordt toegediend. En waarbij deelnemers niet weten in welke groep ze zitten. Maar dat is met xtc niet te doen, want je merkt dondersgoed in welke groep je zit. Dus het gemeten effect kan ook psychisch zijn, suggestie, zeggen critici. Maar het hoeft daarom niet minder heilzaam te zijn.

Crispr

De lezers van Science zetten ook Crispr in de top tien van 2021, een van de natuur gekopieerde methode om heel precies wijzigingen aan te brengen in DNA. Crispr werd ontwikkeld door biotechnologen, die de techniek toepasten op planten, maar vindt nu zijn weg naar de kliniek. De eerste pogingen om dit genetische schaartje in te zetten om menselijke ziekten te genezen werden vorig jaar al gedaan, in het lab. Nu zijn de eerste klinische toepassingen gepubliceerd, bij patiënten die lijden aan een vorm van amyloïdose, een genetisch defect. En met positieve resultaten.

Marsbeving

Schematische weergave van een marsbeving, die begint in de vloeibare kern van de planeet, en door de mantel naar de korst gaat. Beeld Science

Nog een doorbraak met een aanloop kwam van InSight, een Marslander die drie jaar geleden door de Amerikanen op de rode planeet werd gezet. De missie kampte met veel moeilijkheden, maar uiteindelijk slaagde InSight in zijn missie om marsbevingen te meten. Daaruit is dit jaar gebleken dat de vloeibare kern van de planeet groter is dan gedacht, en zijn mantel juist dunner.

'Minuscule Beach'De andere winnaar van een derde prijs in NaoArtography 2021. Wat een jungle met strand en zee lijkt, is een mcriscopische opname van molybdeendisulfide, en laat zien wat er met dit vaste materiaal gebeurt als je het met een laser bewerkt: strand wordt jungle. Beeld Parvin Fathi-Hafshejani & Seyed Adib Taba, VS

Discutabel medicijn tegen Alzheimer

Het andere gezicht van 2021 toont geen doorbraken maar afbraken in de wetenschap. Woede was er in de wetenschappelijk wereld over een beslissing van de Amerikaanse voedsel- en medicijnautoriteit FDA. Die gaf zijn goedkeuring aan aducanumab, dat door farmaceut Biogen werd gelanceerd als medicijn tegen Alzheimer.

Met die toelating tot de Amerikaanse markt ging de FDA lijnrecht tegen het advies in van zijn onafhankelijke wetenschappelijke adviescommissie. Die had tegen toelating van aducanumab gepleit, en met een goede reden. Want Biogen had laten zien dat het middel de klontering van amyloid eiwitten in de hersenen - kenmerkend voor Alzheimer - remt. Maar er was geen enkele aanwijzing dat de patiënt daarvan iets merkte.

De controverse leidde tot het vertrek van verscheidene leden van die wetenschappelijke commissie, en tot het besluit in veel Amerikaanse klinieken om het middel niet voor te schrijven. Biogen moest zijn aandeelhouders onlangs melden dat de marktintroductie van aducanumab, dat 56.000 dollar kost per patiënt per jaar, minder voorspoedig liep dan gepland. Europa is zo wijs geweest om aducanumab hier niet toe te laten.

Agressie tegen virologen

2021 was ook een nieuwe dieptepunt in het aanzien van de wetenschap. De coronapandemie leidde tot een golf van agressie en dreigementen jegens virologen en epidemiologen die waarschuwden voor het virus, ook in Nederland. Wie waagde te beweren dat hydroxychloroquine slikken tegen covid19 wetenschappelijke onzin is, werd niet alleen bedreigd met een rechtszaak door Didier Raoult, de Franse microbioloog die deze onzin in de wereld had gebracht, maar ook met de dood door betweters op sociale media.

“De teloorgang van respect voor de wetenschap is ontmoedigend”, aldus H. Holden Thorp, de hoofdredacteur van Science. “En er is geen enkel teken dat die trend zich gaat keren.”