Wormpjes ontwaken uit 46.000 jaar winterslaap

De zogenoemde nematoden werden in 2018 ontdekt in Siberië. In eerste instantie dachten de wetenschappers dat ze 42.000 jaar oud waren. Maar plantresten die in de wormpjes zijn gevonden, geven aan dat ze waarschijnlijk nog 4.000 jaar ouder zijn.

Vanwege het extreme weer zijn ze destijds in een soort winterslaap gegaan. In deze zogenoemde cryptobiosis-staat stoppen enkele lichaamsfuncties, zoals stofwisseling en voortplanting. Tot nu toe is ervan uitgegaan dat dit genoeg is om zo’n veertig jaar te overleven in deze staat. Maar deze nieuwe ontdekking toont mogelijk aan dat dit voor een veel langere periode kan.

Na de ontdekking zijn de wormpjes langzaam ontdooid en onderzocht. Daaruit is ook naar voren gekomen dat het waarschijnlijk een nog niet eerder ontdekte soort betreft. Ze hebben de naam Panagrolaimus kolymaensis gekregen, naar de Kolyma-rivier waar ze gevonden zijn.

Lees ook:

Voetafdrukken van mensen van 300.000 jaar geleden gevonden

In Duitsland zijn drie voetafdrukken van een uitgestorven mensensoort gevonden, die waarschijnlijk ongeveer 300.000 jaar oud zijn. Daarmee zijn het de oudste voetafdrukken die ooit in Duitsland zijn ontdekt.