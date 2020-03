Wetenschappers trekken aan de bel: 'Het klimaat duldt geen uitstel meer’

In de strijd tegen klimaatverandering heeft de wereld het laten afweten. We hebben tijd verprutst, schrijft een groep klimaatwetenschappers in het vakblad Nature. In 2010 had de wereld dertig jaar de tijd om de uitstoot van broeikasgassen te halveren en zo de opwarming te beperken. Nu moet het in tien jaar gebeuren en zijn de vereiste inspanningen veel groter.

In 2010, na de klimaattop in ­Kopenhagen, spraken landen af om de opwarming van de aarde tot twee graden te beperken. Daar verbonden 73 landen een doelstelling aan, maar toen al was duidelijk dat die doelen onvoldoende waren. Zelfs als iedereen zich aan zijn belofte zou houden, was de totale uitstoot in 2020 nog ­altijd 14 procent te hoog.

Geen land voelde zich sindsdien geroepen een tandje bij te schakelen. Ook in 2015, in de aanloop naar het akkoord van Parijs, bleef het veelal bij herhaling van eerdere toezeggingen. En omdat veel landen zich zelfs niet aan die beloftes hielden, is de wereld verder uit koers geraakt. Om weer op het pad te komen dat leidt naar een opwarming van maximaal twee ­graden, moet in 2030 de uitstoot met 25 procent extra worden verlaagd.

Verviervoudigd

Intussen is de wetenschap ervan overtuigd dat twee graden geen veilig doel is. Het zou tot anderhalve graad beperkt moeten blijven. Om dat doel te bereiken, moet de uitstoot in 2030 nog eens 55 procent lager zijn dan de waarde waarop de wereld zou uitkomen als de toegezegde reducties worden waargemaakt. Het gat tussen het beloofde en het noodzakelijke doel is in tien jaar dus verviervoudigd, schrijven de wetenschappers – van 14 naar 55 procent.

Het ambitieniveau moet flink omhoog, willen we de doelen van Parijs halen. Op de volgende klimaattop, komende november in Glasgow, zal het moeten gebeuren, schrijven ze. “En niet alleen meer beloven, iedereen moet zich ook aan die beloftes houden. We kunnen niet nog eens tien jaar verprutsen.”

De wetenschappers zien een paar lichtpuntjes. Overal in de wereld nemen steden en bedrijven zelf initiatieven om klimaatneutraal te worden. Tegelijk vinden ze het verontrustend dat op landenniveau van de zeven grootste vervuilers alleen de Europese Unie aan aanscherping denkt. “Zelfs Europa zit nog op de 40 procent reductie die al in Parijs was beloofd”, zegt een van de schrijvers, Michel den Elzen van het Planbureau voor de Leefomgeving. “Het goede nieuws is dat de EU zich aan die belofte houdt, maar verder wordt alleen gepraat over een verhoging naar 50 of 55 procent.”

Australische bosbranden door klimaatverandering De bosbranden die de afgelopen maanden in Zuidoost ­Australië hebben gewoed, ­waren een eeuw geleden niet onmogelijk, maar zeker een stuk minder waarschijnlijk. Een groep wetenschappers, onder wie Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI, meldde gisteren dat de kans op branden door de klimaatverandering minstens 30 procent groter is geworden. Ze lieten hun klimaatmodellen berekenen wat de opwarming betekent voor de kans op hittegolven en extreme droogte. Mocht de aarde twee graden opwarmen, dan verviervoudigt de kans op dergelijke branden. De resultaten zijn vermoedelijk een onderschatting, schrijven ze. Klimaatmodellen schatten doorgaans de kans op ­extreem weer te laag in.

