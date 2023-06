We pompen zoveel grondwater op dat de aardas is verschoven

De draaiing van de aarde is geen toonbeeld van stabiliteit. De aardas maakt een trage, rondtrekkende beweging en daarnaast wiebelt hij doordat alle massa’s niet op hun plaats blijven liggen. Astronomen zien dat aan quasars, heldere objecten aan de hemel die zo goed als niet van hun positie wijken.

De verplaatsingen in de atmosfeer als gevolg van de seizoenen zijn de belangrijkste factor voor het gewiebel. De geografische Noordpool – het punt waar de draai-as door het aardoppervlak steekt – trekt daardoor een cirkel van een meter of tien.

Maar toen Amerikaanse geofysici wilden weten wat de bijdrage van het smelten van ijskappen en gletsjers was, kwamen hun modellen niet goed uit. Misschien moeten we het grondwater erbij betrekken, suggereerde een van hen toen.

Jaarlijks pompt de mens miljoenen kubieke meters water op, vooral in het westen van de Verenigde Staten en in Noord-India. Water dat lang niet allemaal naar die reservoirs terugvloeit, maar deels ook in de oceanen achterblijft. Netto is de wereldvoorraad grondwater tussen 1993 en 2010 ruim twee biljoen kubieke meter kleiner geworden, schreven de geofysici afgelopen week in hun vakblad Geophysical Research Letters.

De oceanen zijn er ongeveer zes millimeter door gestegen en de Noordpool is er in die periode zo’n 80 centimeter door verplaatst, ofwel ruim vier centimeter per jaar. Dat lijkt niet veel, maar het grondwatereffect is groter dan de invloed van het smelten op Groenland of Antarctica. Bovendien is het beeld dat de wetenschap heeft van de aardwiebel nu compleet.

Lees ook:

Het noorden houdt geen koers

Kolkend ijzer in de aardkern bezorgt de planeet zijn magnetisch veld. Een veld dat keurig noord-zuid loopt, tot het omdraait en de kompasnaald die richting noordpool wees, naar het zuiden draait. En dat ompolen kan snel gaan.