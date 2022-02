We houden onszelf iedere dag voor de gek, maar waarom eigenlijk?

Zonder zelfbedrog zouden we niet overleven. Maar hoe werkt dat in de bovenkamer?

Je hebt het idee dat vaccins bijwerkingen hebben die erger zijn dan covid zelf. Je pakt een serieuze krant, deze bijvoorbeeld, en vindt daarin geen enkel bewijs voor die overtuiging. Sterker: die brengt het ene na het andere artikel waaruit blijkt dat de bijwerkingen van coronavaccins zeldzaam zijn en mild.

Ja, denk je, dat mag zo zijn, maar farmaceuten zwijgen natuurlijk over de kwalijke kanten van hun vaccins, en die zogenaamde kwaliteitskrant gaat daarin mee. Je overtuiging blijft overeind, maar is eigenlijk een schoolvoorbeeld van zelfbedrog, zegt Albert Newen: “Het idee dat vaccins meer kwaad doen dan goed is verankerd in een heel web van overtuigingen, zoals de overtuigingen dat farmaceuten niet deugen en dat overheden niet te vertrouwen zijn.”

“Dat wereldbeeld bepaalt hoe je omgaat met feiten en bewijzen. In de krant verschijnt een berichtje dat de regels voor een bepaald vaccin iets worden aangepast; het wordt niet meer aanbevolen voor jonge kinderen, bijvoorbeeld. Iemand die farmaceuten, experts, overheden en instituten wantrouwt, zal daarin bewijs zien dat het hele vaccin niet deugt.”

Zo belangrijk is het nu ook weer niet, denkt de falende wijsneus

Newen is hoogleraar filosofie aan Ruhr universiteit in Bochum, en een expert in zelfbedrog. Samen met postdoc Francesco Marchi, nu verbonden aan de universiteit van Antwerpen, ontwikkelde hij een nieuwe theorie om te verklaren hoe zelfbedrog werkt. De mechanismen kent iedereen, uit eigen ervaring. En ze zijn door psychologen ook experimenteel aangetoond.

Ik ben heel intellectueel, denkt de wijsneus. Intellectuelen weten veel van geschiedenis. En hij begint vol vertrouwen aan de quiz die een ploeg psychologen heeft voorbereid, niet wetende dat zijn tegenstander in het complot zit en van de onderzoekers alle antwoorden al heeft gehad. Hij gaat flink onderuit, en zou een wat minder hoge dunk van zichzelf moeten krijgen. Maar menig wijsneus denkt: zo belangrijk is kennis van de geschiedenis nu ook weer niet, voor een intellectueel.

Naar jezelf kijken als naar een machine

We gaan selectief om met informatie, zegt Newen. We horen graag dingen die onze overtuiging bevestigen, geven minder gewicht aan bewijzen van het tegendeel, of gaan confrontatie met onwelgevallige informatie uit de weg. De ouder die denkt dat zijn kind het geweldig doet op school, maar hem weinig in de weer ziet met huiswerk, kan twee dingen doen: naar dat gesprek gaan met de leerkracht, met het risico dat zijn overtuiging onderuit wordt gehaald, of dat gesprek mijden en vasthouden aan zijn geloof.

Dat zijn allemaal bekende psychologische verschijnselen. Maar waar Newen en Marchi naar zoeken is een filosofie die verklaart hoe dit werkt in het brein. Doel is zelfbedrog in te passen in de moderne wetenschappelijke kijk op de werking van de hersenen.

Kijk naar jezelf als naar een machine. Je ziet sensoren (ogen, oren, neus) die signalen oppikken uit de wereld om je heen. En je ziet een rekeneenheid, die de signalen verwerkt en instructies verstuurt om lichaamsdelen in gang te zetten.

Fout! Zo werkt het niet. Als de machine zo zou werken, zou je voortdurend achter de werkelijkheid aanlopen, met dodelijke gevolgen.

Man voor een lachspiegel, rond 1950. Beeld Getty Images

De hersenen zijn geen computer die input verwerkt tot output. De hersenen zijn doorlopend bezig te voorspellen welke signalen er van buiten gaan komen. Komen de signalen overeen met de voorspelling, dan is er niets aan de hand. Wijken ze af, dan kan de mensmachine twee dingen doen: zijn verwachtingen wijzigen of de werkelijkheid aanpassen – bijvoorbeeld door alleen signalen door te laten die wél overeenkomen met de voorspelling.

Eigenlijk is de machine voortdurend bezig om de fout in zijn voorspellingen zo klein mogelijk te maken. Dat is de basis. In de uitwerking wordt het nog ingewikkeld, want de machine moet niet alleen signalen kunnen oppikken uit de wereld om hem heen, maar ook een waarde toekennen aan de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid daarvan. Zo’n proces is lang geleden al in wiskundige vorm gegoten door Thomas Bayes, een Britse wetenschapper uit de achttiende eeuw. De hersenen worden daarom tegenwoordig ook wel Bayesiaans brein genoemd.

Voorspelmachine moet wereldbeeld blijven bijstellen

Dit idee van de hersenen als voorspellende machine is vruchtbaar in tal van wetenschapsgebieden. Het kan veel verklaren. Ook zelfbedrog, zegt Newen. Daarvoor moet je beseffen, zegt hij, dat de machine niet alleen bezig is met de wereld om hem heen, maar ook met zichzelf. Hij heeft een wereldbeeld en een zelfbeeld. Newen: “Kijk, ik pak mijn telefoontje vast. Nu komt er door mijn arm informatie over dat apparaat, maar de aanraking geeft ook informatie over mijn hand. Met beide signalen zal het brein iets doen: het eerste vindt zijn weg naar het wereldbeeld, het tweede naar het zelfbeeld.”

Het is voor zijn eigenaar van levensbelang dat die voorspelmachine zijn wereldbeeld nauwkeurig bijhoudt. Als je over een kloof moet springen is het goed geen misverstand te hebben over zijn breedte. Zelfbedrog kan hier dramatische gevolgen hebben.

Feiten versus motivaties

Dat is in het zelfbeeld ook zo, zegt Newen: “Als je het ene na het andere glas achteroverslaat, maar volhoudt dat je geen alcoholist bent, kan dat ook uitlopen op een ramp”. Maar precisie is hier minder belangrijk. Belangrijker voor het zelfbeeld is stabiliteit, zeker voor een sociaal levend dier als de mens.

Om te overleven in een fysieke omgeving moet een voorspelmachine zijn gericht op nauwkeurigheid, om te overleven in een sociale omgeving moet hij zijn gericht op stabiliteit en niet voortdurend aan het beeld sleutelen. “Je zou kunnen zeggen dat het wereldbeeld wordt bepaald door feiten, het zelfbeeld door motivaties”, zegt Newen.

Voorbeeld: omgaan met een levensbedreigende ziekte

Het wordt nog een hele klus om dit in een sluitende theorie te gieten, die niet alleen psychologisch klopt, maar ook overeenstemt met het fysische en wiskundige karakter van dat voorspellende brein. Maar dat is theoretisch werk. Hoe het in de praktijk kan uitpakken kan Newen eenvoudig illustreren: “Amanda en Bob hebben evenveel kennis van een bepaalde levensbedreigende ziekte, en voelen allebei symptomen die passen in dat ziektebeeld. Amanda reageert daarop door medische hulp te zoeken, en licht vrienden en familie in over haar toestand. Bob doet alsof er niets aan de hand is, zwijgt en gaat verder met zijn leven. Ze kennen allebei de medische tol die je betaalt als je de ziekte hebt, en de sociale prijs die je betaalt als je bekend moet maken dat je ziek bent. En toch leidt dat alleen bij Bob tot een vorm van zelfbedrog.”

“In ons model is dat te verklaren. Beiden hadden het idee gezond te zijn. Maar bij Amanda is dat idee verankerd in haar wereldbeeld, dat is gebouwd op feiten. Bewijs van het tegendeel leidt daar direct tot aanpassing. Bij Bob is het idee dat hij gezond is verankerd in zijn zelfbeeld. En die overtuiging wordt min of meer afgeschermd voor tegenbewijs. Voor Amanda is het belangrijk gezond te zijn, voor Bob is het belangrijk om als gezond te worden gezien.”

Evolutionair voordeel

Zelfbedrog kan schadelijke gevolgen hebben, zoals voor Bob, zeker in grote hoeveelheden. Maar we kunnen ook niet zonder, zegt Newen. Een beetje zelfbedrog hebben we nodig om te overleven. “Zelfbedrog, met mate, is positief. Het moet voor de mens een evolutionair voordeel zijn geweest. Of een evolutionair bijproduct, daar kunnen we in de wetenschap nog over twisten, maar dat denk ik niet.”

