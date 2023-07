Water standaard meegeleverd bij ontstaan aarde-achtige planeten

Ze detecteerden waterdamp in een schijf van stof en gas rond een ster, PDS 70 genaamd. Uit dat materiaal zijn zich, door samenklontering onder invloed van de zwaartekracht, planeten aan het vormen.

Het bijzondere aan de nieuwe waarneming, maandag gepubliceerd in het vakblad Nature, is dat het water tamelijk dicht bij de ster is aangetroffen. Op die afstand kunnen zich uit rots bestaande planeten vormen waarop het niet te koud en niet te warm is, zodat er vloeibaar water kan bestaan.

Een grote vraag was tot nu toe, hoe er daadwerkelijk water op zulke planeten terecht zou kunnen komen. Een van de theorieën is, dat het er gebracht wordt als bestanddeel van planetoïden en kometen van verder weg in het kersverse zonnestelsel. Dat een groot aantal van die objecten op een nieuw gevormde planeet zal neerregenen, is in dat scenario mogelijk, maar lijkt niet gegarandeerd, waardoor waterrijke en dus voor leven geschikte planeten wel eens zeldzaam zouden kunnen zijn.

Waarneming biedt grond voor nieuwe inzichten

De nieuwe waarneming met de James Webb telescoop, waaraan astronomen uit onder meer Leiden, Nijmegen en Groningen meewerkten, biedt als alternatief dat water vanaf het eerste begin al aanwezig is in het materiaal waaruit zulke planeten worden opgebouwd.

Dat er water zo dicht bij de ster direct beschikbaar zou zijn, werd tot nu toe betwijfeld, omdat watermoleculen daar gemakkelijk door UV-licht van de ster zouden worden stukgemaakt en gesplitst in waterstof- en zuurstofmoleculen. Maar kennelijk valt dat mee, misschien door een afschermende werking van het aanwezige stof.

PDS 70 staat op 370 lichtjaar van de aarde, is driekwart het formaat van de zon, ruim vijf miljoen jaar jong (de zon is 4,5 miljard jaar oud) en heeft al de nodige spectaculaire ontdekkingen opgeleverd. In de planeetvormende schijf zit, weten we sinds 2012, een opvallende onderbreking, een lege ring, en daarin werd in 2018 voor het eerst een zich vormende planeet waargenomen: PDS 70b. In 2019 werd een tweede ‘protoplaneet’, PDS 70c gezien. En in 2021 werd ontdekt dat zich rond planeet PDS 70b ook weer een schijf van stof bevindt, waaruit zich vermoedelijk een of meer manen aan het vormen zijn.

Die twee planeten staan te ver van de ster af om te profiteren van het water dat de James Webb-telescoop nu ontdekt heeft. De onderzoekers hopen dat nog meer gedetailleerde waarnemingen met de ruimtetelescoop het bestaan zullen aantonen van planeten op de potentieel bewoonbare afstand van de ster.

