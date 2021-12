Wat wil je het eerst, het goede of het slechte klimaatnieuws?

HET GOEDE NIEUWS

Tropische bossen herstellen sneller dan gedacht

Tropisch bos verdwijnt nog altijd in hoog tempo. Het wordt gekapt om plaats te maken voor landbouw en veeteelt. Maar, het omgekeerde kan ook. Landbouwgrond kan weer tropisch bos worden. En het herstelt veel sneller dan gedacht.

Dat blijkt uit een studie van een grote internationale ploeg onderzoekers geleid door de Wageningse hoogleraar bosecologie Lourens Poorter. In vakblad Science laten de onderzoekers zien dat op gronden die weer worden teruggegeven het bos in twee decennia zijn oude krachten voor 80 procent heeft herwonnen.

De onderzoekers bekeken enkele duizenden percelen in 77 verschillende tropische landschappen, van West-Afrika en Latijns-Amerika, waar het bos ooit werd geruimd om plaats te maken voor landbouw of veeteelt. En ze zagen dat het bos zich daar veel sneller herstelde dan ze hadden verwacht.

Onderzoeksleider Lourens Poorter: “Ik ben een tropisch bosecoloog, en ik raak altijd overweldigd door tropische bossen, iedere keer weer. We zijn hier in Nederland gewend om op een hectare vijf tot tien boomsoorten te zien. In de tropen heb je soms honderden soorten per hectare. Iedere tweede boom die je tegenkomt is van een andere soort! In een tropisch bos zijn alle lagen gevuld met leven, het is een heel complex ecosysteem. Dus we dachten: als je dat hebt weggehaald, duurt het vast heel lang voor dat weer herstelt. Maar dat blijkt veel sneller te gaan dan we dachten.”

Secundair bos

Bedenk wel, voegt Poorter toe, we hebben het hier over secundair bos. Wat terugkomt is niet exact het oorspronkelijke tropische woud, maar nieuw vergelijkbaar bos, met deels andere soorten planten en bomen, maar met eenzelfde rijkdom en verscheidenheid. “Je moet waarderen wat je hebt. Er worden nu veel programma’s opgezet om bomen te planten. Maar het is in veel gevallen beter om dit de natuur zelf te laten doen. Zij heeft het al miljoenen jaren gedaan.”

Natuurlijk lukt dat niet overal. In deze studie hebben de onderzoekers gekeken naar bos dat hergroeit op percelen die niet al te intensief zijn gebruikt. Percelen die in gebruik werden genomen als landbouwgrond of weide, in zogenoemde zwerflandbouw, en daarna zijn achtergelaten omdat de boeren naar nieuwe percelen gingen.

Die percelen zijn niet uitgeput en hebben veerkracht. Of zoals Poorter zegt: “De erfenis van het oorspronkelijke bos zit nog in die grond, in de zaden van de bomen en planten die er hebben gestaan. En het is er vochtig en warm, het hele jaar is groeiseizoen, en dan kan het hard gaan.”

Vliegende start

De onderzoekers hebben gekeken naar allerlei variabelen waaraan je herstel van het bos kunt aflezen, variërend van voedingsstoffen in de bodem tot stamdikte en bladerdek van de nieuwe bomen. En ze zien dat de bodem in veel gevallen een vliegende start kan maken. Poorter: “Alles wat boven de grond is weggekapt moet weer bij nul beginnen.” Maar in enkele decennia staat er weer een bos dat in kracht en diversiteit niet onder doet voor het oude. Wil je echt alle soorten van het oorspronkelijke woud weer terugzien, dan moet je meer geduld hebben: een dikke eeuw.

Het laat zien dat herstel van tropische bossen een belangrijk middel kan zijn in de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering en in het behoud van tropische ecosystemen, concluderen de onderzoekers. De veerkracht die er van nature is, zegt Poorter, kun je gebruiken om agroforestry te ontwikkelen, boslandbouw. “Daarin kan de lokale bevolking inkomsten genereren uit landbouw zonder herstel van het bos te schaden.”

HET SLECHTE NIEUWS

De permafrost wordt een grote bron van lachgas

Permafrost bij Duvanny Yar bij Chersky, in de Russische republiek Sakha. Beeld REUTERS

Temperatuurstijging maakt een eind aan de permafrost, de eeuwig bevroren gronden in arctisch gebied. Het was al bekend dat dat gaat zorgen voor meer kooldioxide en methaan in de atmosfeer. Maar nu blijkt dat de permafrost ook een grote bron gaat worden van distikstofoxide, beter bekend als lachgas, wat een veel sterker broeikasgas is dan CO2.

Duvanny Yar in Siberië is een van de plekken waar dit is aangetoond. Een ploeg onderzoekers geleid door wetenschappers van de universiteit van Oost-Finland heeft daar gemeten wat er verandert als de permafrost verdwijnt. Het gaat hier om de zogenoemde Yedoma permafrost, een laag van tientallen meters die is gevormd in de jongste ijstijden. En die lagen komen niet alleen hier voor; Yedoma permafrost beslaat meer dan een miljoen vierkante kilometer op het noordelijk halfrond.

Onverteerd

Omdat deze gronden sinds hun vorming bevroren zijn geweest, zijn de organische resten van planten en dieren die erin zitten nog onverteerd. Dat verandert nu de grond ontdooit. Belangrijke organische elementen, zoals koolstof en stikstof, komen vrij en kunnen door micro-organismen wordt genuttigd.

De opgeslagen koolstof die wordt verteerd, gaat een extra uitstoot opleveren van kooldioxide (CO2) en methaan (CH4), waarmee de permafrost verandert van een koolstofopslag in een bron van die broeikasgassen. En dat versterkt de klimaatverandering, die de dooi in gang heeft gezet.

Stikstof die door micro-organismen wordt benut, levert distikstofoxide (N2O, lachgas) op. Geen grote hoeveelheden aanvankelijk, maar de Finse onderzoekers zien dat snel veranderen. In deze Yedoma-formaties, die door dooi instabiel worden, kan de uitstoot van lachgas in tien jaar tijd een factor honderd groter worden dan normaal is in de permafrost.

Tropen

De bevroren arctische gronden werden door de wetenschap tot nu toe beschouwd als een marginale bron van lachgas. Want ook voor dat broeikasgas is de mens een belangrijke bron. Die bemest zijn landbouwgronden met nitraat, en zorgt daarmee voor bijna de helft van de huidige uitstoot van N2O. Ook natuurlijke gronden leveren lachgas op, maar hun bijdrage is kleiner. En die komt vooral uit de tropen, waar door de hogere temperaturen meer micro-organismen actief zijn in de bodem.

Maar nu gaat ook de smeltende permafrost een substantiële bron van N2O worden, waarschuwen de Finse onderzoekers in vakblad Nature Communications. En, anders dan met de tropische bossen in het bericht hierboven met goed nieuws, is dit proces niet om te keren. Behalve door een nieuwe ijstijd.

