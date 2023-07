Wat leven is, daar snappen wetenschappers nog verdraaid weinig van

Neem een eenvoudige cel, een bacterie bijvoorbeeld. Haal alle moleculen eruit de eiwitten, het DNA, de voedingsstoffen. Stop ze samen met de celvloeistof in een reageerbuis. Je kunt vervolgens schudden wat je wil, maar er gebeurt niets meer. Waar het in de bacterie nog bruiste van de activiteit, blijft het nu zo dood als een pier.

Wonderbaarlijk vindt John van der Oost het nog altijd. De hoogleraar microbiologie van de Wageningen Universiteit loopt tegen zijn pensioen aan, heeft een groot deel van zijn wetenschappelijke carrière gewijd aan de dynamiek van een cel, maar moet toegeven dat hij er nog steeds weinig van begrijpt. “We hebben in dit vak grote stappen gezet, maar we zijn er nog lang niet. Ik hoop dat we in de paar jaar dat ik hier nog rondloop een fundamenteel inzicht verwerven. Maar misschien komen we er nooit achter en blijft het een wonder hoe de natuur dit voor elkaar heeft gekregen.”

Uit evenwicht blijven is een essentieel aspect van het leven

Wat is leven? Het is een vraag die de wetenschap boven de pet lijkt te gaan. Sterker, het lijkt erop alsof de moleculen van het leven zich niet houden aan de wetten van de natuur. Immers, wie wat chemicaliën in een reageerbuis mengt, ziet de reactie na een tijdje uitdoven. Er is een evenwicht bereikt of één van de ingrediënten is opgebruikt. Maar die eiwitten in een cel lijken die wetten aan hun laars te lappen en gaan maar door.

Dat komt doordat een reageerbuis een gesloten systeem is en een cel niet, zegt Sijbren Otto, hoogleraar systeemchemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Als je een cel afsluit van zijn omgeving, lopen de reacties daarbinnen ook af en gaat de cel dood. In die zin is er geen fundamenteel verschil. Maar een cel haalt voortdurend energie van buiten naar binnen. Zo voorkomt hij dat er een evenwicht wordt bereikt, een eindpunt. Dat uit evenwicht blijven is een essentieel aspect van het leven”

Maar dan nog. Ook al houdt het leven zich aan de wetten van de natuur, niets in de kennis die de mens heeft van fysische of chemische processen, wijst erop dat het zou kunnen bestaan. Het leven is een ‘ontologische verrassing’ zoals filosofen dat zo mooi weten te omschrijven.

De arrogantie van fysici

Tachtig jaar geleden stelde de grote quantumfysicus Erwin Schrödinger zich in een lezingencyclus al de vraag: Wat is leven? Volgens Schrödinger was daar wel een nieuw soort fysica voor nodig, maar die zou moeten kunnen beschrijven wat het leven is.

De Amerikaanse arts en bioloog Stuart Kauffman gelooft daar niets van. Het is de arrogantie van fysici, schrijft hij bijvoorbeeld in Reinventing the Sacred, om te denken dat hun vak de grondslag vormt voor alle natuurwetenschappen. Je kunt volgens Kauffman een begrip als natuurlijke selectie niet afleiden uit welk natuurkundig principe dan ook. “Een fysicus kan wel beschrijven hoe een hart werkt, maar zal nooit kunnen aantonen dat de functie van het hart het rondpompen van bloed is.”

Otto houdt het liever eenvoudig. “Op microniveau is het gewoon chemie”, zegt hij. “De individuele reacties tussen de eiwitten voldoen aan dezelfde wetmatigheden als andere chemische processen. Het zit hem in de hoeveelheid reacties. In een cel gebeurt zoveel tegelijk, als je alleen al het metabolisme wilt beschrijven, heb je een hele kantoorwand nodig. Daar kun je dan een tijdje naar staren, maar het is te complex om te bevatten wat daar gebeurt.”

Dat kan Van der Oost beamen. “Veel mensen stellen zich zo’n cel voor als ware het een reageerbuis”, zegt hij. “Als een bakje water waar wat moleculen in rondzwemmen. Maar ze zitten heel dicht op elkaar. Een cel lijkt meer op erwtensoep.”

Die dichtheid biedt mogelijkheden, maar levert ook nieuwe problemen op, gaat hij verder. “Als de moleculen in een cel opeengepakt zitten, is de kans groot dat ze elkaar ontmoeten en met elkaar reageren. Maar hoe organiseert een cel dat? Hoe regelt hij dat de juiste reacties op het juiste moment en in de juiste volgorde plaatsvinden? Hogere organismen hebben dat in ieder geval gedeeltelijk opgelost door compartimenten te maken. Het genetisch materiaal zit in de kern, de energieproductie doen ze daarbuiten, in de zogeheten mitochondria. Een bacterie is veel simpeler, daar gebeurt alles in één compartiment. Daar moet dus een zekere organisatie achter zitten, maar daar begrijpen we nog heel weinig van.”

Begrijpen door te bouwen

Om grip op die vragen te krijgen probeert Otto met zijn groep om zelf een ‘levende’ cel te bouwen. Het wordt geen kopie van een natuurlijke cel, zegt hij. “We willen het zo simpel mogelijk houden.” Veel groepen proberen een synthetische cel te maken met eiwitten, met DNA. Dat wordt al snel heel complex. Dan moeten er een paar honderd eiwitten en heel veel genen in zitten om het functioneel te krijgen. Wij doen het met eenvoudige moleculen, opgesloten in een compartiment. Toch zien we dan dynamiek ontstaan. Onze synthetische cel vertoont al tekenen van metabolisme en van celdeling. Zolang je het systeem maar uit evenwicht houdt, kunnen er uit een verzameling simpele reacties complexe processen ontstaan. Daar zit volgens mij de essentie van leven. In dat samenspel. Leven is een emergente eigenschap van zo’n complex systeem.”

Of hij dan begrijpt wat er gebeurt, als hij alle processen draaiende heeft gekregen, als hij iets levends heeft gemaakt uit niet-levende materie, is een tweede. “Zelfs bij eenvoudige reacties tussen twee moleculen kan het lastig zijn om te achterhalen hoe ze precies verlopen. Dus zelfs als onze synthetische cel gaat leven, vergt het nog een hoop studie om te begrijpen wat er dan gebeurt. Maar goed, dan hebben we in ieder geval het proces tot stand laten komen. Gezien de inspanningen en vorderingen op dit terrein verwacht ik dat het iemand de komende tien jaar gaat lukken.”

Aan de TU Delft probeert Cees Dekker wel dat biologische pad af te lopen. In het verleden heeft de hoogleraar moleculaire biofysica zijn sporen verdiend in de nano-elektronica – hij bouwde transistoren op moleculaire schaal – maar sinds een jaar of twintig richt hij zich op de biomoleculen. Gaandeweg focust hij op die ene vraag: wat is leven? “Het is een vraag die mij altijd heeft geïntrigeerd. Nu proberen we hem te beantwoorden door zelf een cel te bouwen. Een echt biologische cel, van de bodem af. Het is in de geest van de beroemde uitspraak van de fysicus Richard Feynman: wat ik niet kan maken, begrijp ik niet. De gedachte daarachter is: als je iets gaat bouwen, word je gedwongen na te denken hoe het precies werkt. Anders kun je het niet bouwen. Dat construeren van de biologie leidt tot fundamentele vragen over het begrip van de cel.”

Het is zijn groep gelukt enkele eiwitten in een vetbolletje, een liposoom, te stoppen en dat geheel zo te manipuleren dat er een soort van celdeling ontstaat. De volgende stap wordt om die eiwitten er in te brengen met behulp van genen op een stukje DNA. “Het is nog een hele klus. Een cel bevat vele duizenden verschillende types moleculen, die samen die complexe dans uitvoeren die wij leven noemen. Ga er maar aan staan. Ik vergelijk het wel eens met een stad als Delft hier. Die heeft een station, een elektriciteitscentrale, een bibliotheek, een vuilnisophaaldienst. Al die elementen maken de stad. Zo willen wij onze cel opbouwen. We zijn maar eens begonnen een bibliotheek neer te zetten. Vervolgens bouwen we voort om te kijken wanneer dat samenspel tot leven komt. Om te begrijpen of de bouwprincipes die we voor ogen hebben, wel deugen.”

De ingenieurs van de biologie

Voor dat doel heeft hij in 2017 met een groep wetenschappers het consortium Basyc opgericht (Building A SYnthetic Cell). “Het is een samenwerking van biochemici, biofysici, biologen, evolutiebiologen, experts in AI. We willen die expertise inzetten voor die ene vraag: hoe ga je van een collectie levenloze moleculen naar een levend systeem? Tien jaar geleden was deze ingenieursbenadering van de biologie nog ondenkbaar. We hadden het gereedschap niet en als ik erover begon, werd ik niet helemaal serieus genomen. Maar nu dringt het besef door dat het een poging waard is.”

John van der Oost maakt deel uit van dat consortium. Hij deelt met Dekker de fascinatie voor deze vragen, maar is iets minder optimistisch. “Cees en ik hebben daar urenlange discussies over gevoerd. We moeten de complexiteit van de genetica niet onderschatten. Ons idee is om zelf een chromosoom in elkaar te knutselen met alle benodigde genen. Dat is mogelijk, voor een paar genen. Maar voor dit project moeten we een paar honderd genen achter elkaar knopen. Dat bleek een jaar of tien geleden toen de Amerikaan Craig Venter een minimale cel presenteerde. Hij had het DNA van een bacterie gestript tot er maar 500 genen over waren. Dat zijn nog altijd vijf miljoen baseparen, DNA-letters. Dat kunnen we nog helemaal niet zelf maken. En dan heb ik het geeneens over wat er in het echte leven tussen de genen op het DNA staat. Daar kennen we het belang nog niet van. Cees denkt dat we met minder letters toekunnen, maar ik vraag het me af.”

Voor de zekerheid neemt hij in Wageningen een afsnijpaadje en probeert zijn groep ‘echt’ DNA in een lege cel te introduceren. “Dan kunnen we in ieder geval testen of het Basyc-project kansrijk is. Misschien kunnen we wat genen weghalen, wat andere erbij, het geheel iets anders in elkaar zetten, dat soort dingen. Dat kun je vanuit die bottom-up benadering bezien vals spel noemen, maar ik check liever of we op de goede weg zitten.”

Maar zelfs als hij dat vinkje kan zetten, wordt het nog een heel karwei. “Dan kom ik toch weer terug op die erwtensoep. Het is allemaal heel complex. De organisatie in zo’n cel, de timing van de processen, het moet goed zijn afgesteld, anders werkt het niet. Natuurlijk, het is een kwestie van proberen. Per slot is het in de natuur ook zo gegaan. Waarschijnlijk zijn er in het begin heel veel verschillende omstandigheden geweest. En op een gegeven moment klopte het allemaal. Vervolgens is de natuur, met dank aan de evolutie, telkens verder gegaan met varianten die beter werkten. Gelukkig is iedereen binnen het consortium daarvan doordrongen. Dat we de kracht van de evolutie moeten benutten. Dan lukt het misschien binnen afzienbare tijd. Maar we moeten erkennen dat we veel nog niet weten.”

Een definitie van het leven Het is niet moeilijk het leven te herkennen, maar een sluitende definitie is een ander verhaal. De meeste omschrijvingen bestaan uit een aantal voorwaarden waaraan het leven moet voldoen. Het is een afgebakende eenheid, dat een vorm van metabolisme kent, zich voortplant en zich kan aanpassen aan zijn omgeving. Maar ja, leeft de onvruchtbare muilezel dan niet? En ging reuzenschildpad Lonesome George al dood op het moment dat hij de laatste in zijn soort was? In 2002 definieerde de Amerikaanse biochemicus Daniel Koshland in vakblad Science het leven aan de hand van zeven pijlers waar het op rustte. Het geheel lijkt op bovenstaande definitie maar Koshland vervangt het begrip voortplanting door regeneratie (waarin zowel is vervat het herstel op de korte termijn van bijvoorbeeld wonden of breuken, als het ‘herstel’ op de lange termijn, oftewel een nakomeling). Het aanpassingsvermogen krijgt van Koshland twee pijlers: de evolutionaire ontwikkeling en de directe aanpassing aan omstandigheden. Het essay van Koshland wordt vaak geciteerd, maar stuitte ook op kritiek. Het allereerste leven op aarde had vermoedelijk nog niet alle zeven pijlers ineens bij elkaar. Wanneer begon het leven dan?

