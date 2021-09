Waarom zijn de postzegels duurder dan de vakantiekaarten?

Op mijn (Nederlandse) vakantieadres kocht ik 60 ansichtkaarten en 60 postzegels. Vroeger was de kaart duurder dan de zegel, maar de rollen zijn inmiddels omgedraaid. Je betaalt nu 96 cent per zegel. Ik vond in de schappen van de lokale boekhandel setjes kaarten van 10 voor 5 euro, zodat het 1,46 euro per adres kostte om de hartelijke vakantiegroeten te doen. (Je wordt dan wel afgescheept met ‘Groeten uit…’-kaarten die, aan de mode van de mensen op de foto’s te zien, niet van gisteren zijn. En als de kleding dat niet verraadt, doen de fietsen het wel: niet één elektrisch, terwijl je tegenwoordig een attractie bent als je nog zelf alle arbeid levert.)

Toegegeven: voor 1,46 kun je meestal niet zelf naar het adres rijden om de groeten direct over te brengen, maar de prijzen zijn fors. Vooral in vergelijking met eerdere jaren. Er wordt tegenwoordig jaarlijks verhoogd – een kaart sturen is meer dan twee keer zo duur als tien jaar geleden. Ter vergelijking: tussen 1991 en 2001 steeg de postzegelprijs 5 guldencent (van 80 naar 85 cent), en tussen 2001 en 2011 7 eurocent (van 39 naar 46 cent). Post is minder noodzakelijk geworden als communicatiemiddel, en voor luxegoederen wordt nu eenmaal meer betaald.

Er zijn ook spekkopers

Toch zijn er ook spekkopers. Vroeger werkte de post met een vast tarief, maar nu moet je frankeren met een eenheid. Tot 20 gram moet er een 1 op je kaart. Maar de 1 die je in 2018 (voor 83 cent) kocht, is nu nog steeds een 1 (van 96 cent) waard. Bij voornoemde boekhandel kreeg ik zelfs 60 zegels uit 2014! Toen was de verkoopprijs 64 cent. Als de winkelier destijds de zegel voor 64 cent gekocht heeft, en nu voor 96 verkoopt, is dat 32 cent winst. Per zegel! Dat is alleen bij mijn ansichtkaarten al 19,20 euro en bij gemiddeld 10 verkochte postzegels per dag meer dan 1000 euro winst per jaar.

Goedkoper wordt het nooit

Het had dus de moeite geloond om in 2014 1000 postzegels aan te schaffen. Ik had dan 15 jaar lang vakantiekaarten kunnen sturen, met relatief steeds meer winst. (Als u denkt: het kan toch ruim 16 jaar: nee. Het worden er elk jaar meer, namelijk. Mijn adressenlijst is ook een jaarlijkse ontmoeting met het leven: die zijn verhuisd, die hebben een kind, die spreek ik nu echt nooit meer, die zijn ge- of verscheiden, etc.) Ik heb al vaak gedacht dat ik alsnog een grote berg zegels zou moeten aanschaffen, maar dat is zo’n enorme uitgave nu, dat ik het niet doe. Terwijl het nog steeds loont, want goedkoper wordt het nooit.

Thuisgekomen vond ik enkele (wel ruim minder dan 60) vakantiekaarten op de mat. Eén ervan had geen postzegel, maar een postzegelcode. Bij PostNL kun je online een code kopen, die je in een vierkant van 3 bij 3 cijfers en letters rechtsbovenaan je zending mag schrijven. Handig als je bijvoorbeeld een kaartje met ‘Demissionaire groeten uit de Trêveszaal!’ wilt sturen, maar van schaamte niemand naar buiten durft om zegels te halen.

Misschien dat de prijs weer eens omlaag kan

Zo’n code is, nadat je hem gekocht hebt, 5 dagen geldig. Ze raken dus nooit op, omdat je ze steeds opnieuw uit kunt geven. Zo snel ben je er niet doorheen trouwens: als je per positie 10 cijfers (0 t/m 9) en 23 letters kunt gebruiken (A t/m Z, maar ik vermoed zonder Q, O en I die veel op 0 en 1 lijken), zijn er 33 opties per positie, en dus 339 = 46.411.484.401.953 verschillende codes. Alle Trouw-abonnees kunnen 17.660 jaar lang 60 vakantiekaarten per dag sturen, zonder een code dubbel te gebruiken. En misschien dat er dan zoveel winst gemaakt wordt, dat de prijs weer eens omlaag kan.

Ik kocht overigens zelf deze week één postzegelcode, omdat het me aardig leek deze column per brief aan de redactie te sturen, en we dan een foto van de code konden plaatsen, maar ik was zo laat klaar dat de lichting al geschied was. Nu heb ik nog twee dagen om te bedenken wie ik nog schrijven kan. Heeft iemand het adres van Cora van Nieuwenhuizen? Die schijnt een nieuwe baan te hebben.