Waarom zangvogels hun jongen zomaar het nest uitbonjouren

Zangvogels hebben daar geen enkele moeite mee; die zetten een deel van hun kroost voortijdig het nest uit, ook al zijn die kuikens buiten een stuk minder veilig.

Amerikaanse onderzoekers zagen dat gebeuren bij veel van de achttien zangvogelsoorten die ze van dag tot dag volgden. Kuikens verlaten het nest vaak eerder dan goed is voor ze is, rapporteren ze in vakblad PNAS. De jongen komen buiten het nest aantoonbaar eerder om het leven. Waarom gaan ze de deur uit en blijven ze niet nog even in die veiliger omgeving?

Belangenconflict

Omdat ze een belangenconflict hebben met hun ouders, zeggen de onderzoekers. Een nest jonge vogels kan het oog vangen van een vleeseter met trek. En als dat gebeurt, is in één klap het hele broedsel weg. Door hun nageslacht te spreiden, vergroten de ouders de kans dat er in ieder geval een paar zullen overleven.

Dat mag kil rekenkundig dan kloppen, maar hoe krijgen die zangvogels dat voor elkaar? Hoe krijg je een puber die liever in het nest wil blijven de deur uit? De vogels blijken daar wortel en stok voor te hebben: het kuiken wordt met eten uit het nest gelokt, of krijgt ín het nest niks meer te eten. Een gedwongen vertrek uit het nest is voor het individuele kuiken misschien niet zo gezond, maar uiteindelijk het best voor de hele familie.

