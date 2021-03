Waarom een gesprek altijd onbevredigend eindigt

‘Uh, ik heb nog veel te doen’, ‘Het was goed je weer te zien’, ‘Dat is geregeld dan’. Mensen hebben tal van manieren om een gesprek te beëindigen, dus hoe moeilijk kan het zijn om dat op het juiste moment te doen? Erg moeilijk, blijkt uit onderzoek van Amerikaanse psychologen. Zo moeilijk dat een gesprek nooit eindigt op een moment dat beide gesprekspartners het juiste vinden en maar zelden op een moment dat een van beide het juiste vindt. Gesprekken duren te kort of te lang.

De psychologen, geleid door Adam Mastroianni van de Harvard-universiteit tonen dat in vakblad PNAS aan met twee experimenten. In het eerste werden enkele honderden mensen ondervraagd over een recente conversatie met een geliefde, een familielid of een andere bekende. In het tweede werden enkele honderden mensen in het lab uitgenodigd voor een gesprek met een vreemde.

De uitkomst van beide experimenten was dezelfde: de duur van het gesprek is nooit goed. Als mensen werd gevraagd hoe lang het gesprek had moeten duren, bleek het verschil tussen gewenste en werkelijke gespreksduur enorm: zo’n 50 procent. We kletsen veel langer door dan ons (of onze gesprekspartner) lief is, of we kappen het gesprek juist veel te snel af.

Het is balanceren en dat gaat ons moeilijk af

Waarom is dit zo moeilijk? Als twee mensen afspreken om te gaan eten, komen ze er vlot uit of het de Italiaan of de Chinees moet worden. Ja, zeggen de onderzoekers, maar in dat geval zijn de gesprekspartners duidelijk in hun voorkeur, dus ze kunnen hun eigen wens wegen tegen die van de ander. Maar duidelijk zijn over de lengte van een gesprek is veel moeilijker; je loopt het risico de ander te vervelen met een lang gesprek, of voor het hoofd te stoten door het gesprek af te kappen.

Het is balanceren in het sociaal verkeer. Dat is niet erg, schrijven de onderzoekers, maar het zou de mensheid helpen als gesprekspartners elkaar wat beter konden peilen. Als die twee mensen, die hebben afgesproken om uit eten te gaan, zouden zwijgen over hun voorkeur voor Italiaans of Chinees, is er een flinke kans dat ze in – in alle beleefdheid – eindigen bij de Griek, waar geen van beiden gek op is.

