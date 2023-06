Vroeger groeiden plantenbladeren heel anders

Onderzoek naar fossielen van planten wijst erop dat groeipatronen zoals wij die kennen niet vanzelfsprekend zijn. De vuistregels van vandaag gaan voor deze vroege flora niet op.

Je kunt er de klok op gelijk zetten, vroeg of laat treedt in de groeiende natuur de reeks van Fibonacci op. Dit wiskundige principe zegt dat het volgende getal in een reeks wordt bepaald door de som van de twee voorgaande getallen. Dus 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 enzovoorts. Achter elkaar gelegd vormen de getallen een kenmerkende spiraalstructuur, die is bijvoorbeeld te zien in zonnebloemen.

Maar dit komt niet alleen daar voor. Van de verdeling van bladeren aan boomtakken tot varens of de structuur van een dennenappel, je ziet het patroon vaak, hoewel ook weer niet zo vaak als sommige Fibonacci-fans denken.

Intrede van de eerste bossen

Toch is er duidelijk iets aan deze reeks wat haar efficiënt maakt, anders zou die niet zo vaak voorkomen. Bij een recente studie werden duizenden exemplaren van 650 verschillende planten onder de loep genomen. Die wees uit dat in 91 procent van de gevallen het ritme van Fibonacci de plek voorspelde waar het volgende blad aan een tak groeide.

Dit fossiel van de top van een Asteroxylon mackiei toont een spiraalvormige bladgroei, maar niet volgens de reeks van Fibonacci. Beeld Sandy Hetherington

Het is daarom verleidelijk te vermoeden dat het patroon een ordenend principe is dat al bij de eerste planten aanwezig was. Is dat zo, wilden Holly-Anne Turner en collega’s weten. Daarvoor keken ze naar de fossielen van zeer oude planten, uit het devoon, het tijdperk van pakweg 420 tot 360 miljoen jaar geleden. Dat was een periode waarin veel nieuwe plantensoorten ontstonden en voor zover bekend de eerste bossen hun intrede deden.

Meerdere patronen door elkaar

Zulke oude plantfossielen zijn er niet veel in goede staat, maar ze zijn er wel. Eentje die opmerkelijk goed is bewaard is Asteroxylon mackiei, een verre voorouder van de wolfsklauw. Hun biologische klasse, de Lycopodiopsida, waren de eerste planten die bladeren ontwikkelden. Door die fossielen grondig van alle kanten te bestuderen en er een driedimensionaal model van te bouwen, kregen ze goed zicht op de groeipatronen van de bladeren, in het geval van Asteroxylon meer een soort flapjes aan de tak.

Het bleek een allegaartje, schrijven ze deze week in het blad Science. Soms ontsproten de bladeren in een groepje, als een krans om de tak. Andere bladeren volgden wel een spiraalverdeling, maar dat was een ander patroon dan de Fibonaccireeks. Soms kwamen beide verdelingen zelfs samen voor op dezelfde tak. Maar van een Fibonaccipatroon geen spoor.

Fibonacci is niet het oerpatroon

Duidelijke aanwijzingen kortom dat het groeipatroon volgens de reeks van Fibonacci bepaald niet het oerpatroon is. Het is eerder andersom. Andere patronen lijken ouder en Fibonacci is een relatieve nieuwkomer. Voor zover de onderzoekers weten, stammen de eerste bekende Lycopodiopsida mét Fibonaccispiralen uit het carboon, de geologische periode die na het devoon kwam. Een aangezien Lycopodiopsida de eerste planten met bladeren waren, valt er heel wat voor te zeggen dat andere spiraalpatronen en kransen evolutionair ‘eerder’ waren dan het nu alomtegenwoordige patroon van 1, 1, 2, 3, 5.

Sterker nog, als de datering van Turner en collega’s klopt, zit het er dik in dat het Fibonaccipatroon meermalen onafhankelijk van elkaar is ontstaan. Want tegen de tijd dat de Lycopodiopsida dit patroon ‘omarmden’, hadden bijvoorbeeld de varens ook al bladeren ontwikkeld. Waarom zoveel flora dit patroon is gaan volgen, blijft onderwerp van fikse discussie onder biologen, maar de vraag of het een oerpatroon is, lijkt voorlopig wel in het laatje ‘opgelost’ te kunnen worden weggeborgen.

