Vragen en antwoorden over de extra besmettelijke mutatie van het coronavirus

Heeft het sluiten van de grenzen veel nut als de mutatie al in Nederland is?

Dat weten we nog niet. Tot nu toe is er één besmetting met deze variant in Nederland bekend. Daarvan worden nu de contacten nagegaan, in de hoop dat deze besmettingsroute is in te dammen. Als het beperkt is gebleven tot een paar gevallen, dan lukt dat indammen misschien, en is het zinvol de grenzen te sluiten. Maar misschien zijn het er al vele. Ook dan helpt het sluiten, maar zullen er aanvullende maatregelen nodig zijn om het aantal besmettingen terug te dringen.

Wat weten we van deze mutatie?

Britse epidemiologen meldden dit weekend dat een variant van het nieuwe coronavirus in opmars is. Het gaat om een cluster van een aantal mutaties waarvan de eerste versies in september zijn ontdekt. Op 20 september in Kent en een dag later in Londen. Vorige week waren er 1623 geteld: 519 in Londen, 555 in Kent, 545 in andere delen van het Verenigd Koninkrijk en vier in andere landen, waarvan één in Nederland.

Vooral de afgelopen maand is het aandeel sterk gegroeid. In november ging het in Londen nog om een kwart van de gevallen, nu is bij twee derde van de besmettingen er één met deze variant. Uit die snelle verspreiding leiden epidemiologen af dat deze variant tot 70 procent besmettelijker is. Zonder maatregelen steekt iemand die met het ‘oude’ coronavirus besmet is, gemiddeld 2,3 anderen aan. Met deze nieuwe variant zouden dat er gemiddeld vier zijn.

Zou de aanwezigheid van een nieuwe, extra besmettelijke mutatie ook een verklaring kunnen zijn voor het sterk oplopende aantal besmettingen in Nederland (en Duitsland)?

Epidemiologen schatten dat de variant in het Verenigd Koninkrijk het reproductiegetal met 0,4 heeft vergroot. We weten niet hoeveel gevallen er in Nederland of Duitsland van deze variant zijn. Het zou (deels) een verklaring kunnen zijn, maar er zijn veel andere factoren die ook aan de opleving hebben bijgedragen. Het slechtere weer, waardoor mensen meer naar binnen zijn gegaan. Black Friday of Sinterklaas. En meer mensen die zich laten testen.

Wat zijn het voor mutaties?

Het is een heel cluster aan veranderingen, waarvan de betekenis niet altijd even duidelijk is. Enkele hebben te maken met het zogeheten spike-eiwit waarmee het virus zich toegang tot de longcellen verschaft. Eén mutatie lijkt ervoor te zorgen dat dit eiwit beter aangrijpt op de receptor op deze longcellen. Een andere zou het binnendringen in de cellen vergemakkelijken.

Waarom muteert een virus?

Virussen bestaan bij de gratie van een snelle vermenigvuldiging. Een virus is succesvol als het veel kopieën van zichzelf weet te maken voordat een immuunsysteem het heeft opgespoord. Voor een controle op een foutloze reproductie gunt het virus zich weinig tijd. Daardoor ontstaan foutjes (mutaties). Vele daarvan hebben geen functie of maken het virus juist kreupel. Die verdwijnen dan ook weer snel. Maar soms biedt een mutatie het virus voordeel. Die variant vermenigvuldigt zich dan sneller dan de andere en krijgt al snel de overhand. Zo is het coronavirus dat in Wuhan rondging, in Europa verdrongen door een succesvollere mutatie (de D614G-mutatie: op plaats 614 is aminozuur D vervangen door aminozuur G).

Lees ook de drie vragen die we dit weekend al beantwoordden:

Wat betekent dit voor de vaccinatiegraad die we moeten halen?

Heeft nieuwe variant stevig voet op Nederlandse bodem?

Wat zijn de consequenties voor het beleid?