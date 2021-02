Verlies van reuk of smaak door corona houdt lang aan

Het is een van de kenmerkende eigenschappen van een coronabesmetting: patiënten verliezen hun reuk en smaak. Dat verlies kan lang aanhouden, blijkt uit een Canadese studie. Vijf maanden na de diagnose zijn bij de helft van de patiënten deze zintuigen nog niet als vanouds. Een deel van hen (tien à twintig procent) ruikt of proeft dan nog helemaal niets.

De onderzoekers ondervroegen 813 zorgmedewerkers die Covid-19 hadden gehad. De deelnemers moesten een vragenlijst invullen en hun smaak en reuk waarderen met een thuistest. 580 mensen waren hun reukvermogen kwijtgeraakt toen ze ziek werden. Bij de helft was dat nog niet hersteld en een op de zes rook nog steeds helemaal niets. Op een schaal van 1 tot 10 gaven ze gemiddeld hun reuk een 7 waar dat vóór de ziekte een 9 was geweest. De smaak had minder onder de ziekte te lijden gehad. Een iets kleinere groep (527) had er last van gehad, bij 40 procent van hen was de smaak nog niet helemaal terug en 10 procent proefde nog steeds niets. De gemiddelde smaakwaardering was van een 9 naar een 8 gezakt.

Reukvermogen blijven monitoren

De studie heeft zijn beperkingen, erkennen de onderzoekers van de universiteit van Quebec. De meting is een momentopname. En als mensen zelf het verlies rapporteren, is dat niet helemaal betrouwbaar. Maar de resultaten tonen wel aan dat het belangrijk is om mensen na hun ziekte te blijven volgen, zeggen de onderzoekers in een persbericht. Half april presenteren ze hun onderzoek op de jaarvergadering van de Amerikaanse academie voor neurologie.

Het verlies van reuk en smaak hoort bij luchtweginfecties. Maar bij griep of verkoudheid is het veelal een kwestie van een verstopte neus. De basale smaken - zout, bitter of zoet - zijn nog wel aanwezig en de zintuigen komen na herstel van de ziekte meestal ook meteen weer terug.

Bij covid is het anders. De oorzaken zijn nog niet helemaal opgehelderd, maar het lijkt erop dat de geurreceptoren worden beschadigd, dan wel de verbindingen naar de hersenen. Het is weer niet duidelijk of die beschadigingen door het virus zijn aangericht, of door het immuunsysteem. Ook is niet zeker of herstel altijd mogelijk is. Veel patiënten zijn maanden na hun ziekte nog druk bezig om hun zintuigen te leren om smaken en geuren te herkennen.

