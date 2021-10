Universiteiten komen met ‘zero-tolerance-aanpak’ tegen bedreigers wetenschappers

Nederlandse wetenschappers moeten soms jarenlang permanent beveiligd worden in verband met een concrete dreiging. Anderen krijgen elke keer dat hun naam valt op Twitter honderden intimiderende berichten. Dat blijkt uit een rondgang door VSNU, de vereniging van universiteiten. VSNU komt maandag met een plan van aanpak om wetenschappers beter te beschermen. Het plan is ondertekend door de rectoren van alle veertien universiteiten.

Wetenschappers moeten voortaan alle incidenten melden bij hun werkgever, ongeacht de ernst, zo staat in het plan. Als het om intimidatie, bedreiging of andere strafbare feiten gaat, ‘is het uitgangspunt dat er aangifte gedaan wordt'.

‘Bedreiging covid-wetenschappers is het topje van de ijsberg’

De bedreigingen die het nieuws halen, zoals die van Covid-19-wetenschappers of die waarbij stickers met de teksten ‘Vizier op Links’ en ‘geobserveerde locatie’ op huizen van wetenschappers werden geplakt, zijn volgens VSNU slechts het topje van de ijsberg. De universiteiten houden geen cijfers bij, maar ze zeggen wel dat het aantal bedreigingen toeneemt – vooral via social media – en dat de aard ervan ernstiger wordt.

Volgens VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg is dat een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting van wetenschappers. “Mijn indruk is dat je in toenemende mate moedig moet zijn en een olifantshuid moet hebben om naar buiten te treden. Dat is heel ernstig. De maatschappij staat voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat. Wij juichen toe dat wetenschappers hun kennis ter beschikking stellen aan de samenleving door zich publiekelijk uit te spreken.”

Bedreigingen na een optreden in de media of op een congres hebben niet alleen een effect op de wetenschapper zelf, maar ook op haar of zijn collega’s, zegt Duisenberg.

VSNU: Intimidatie is geen onderdeel van het werk

Door het standaard te maken dat medewerkers alle incidenten melden, willen ze uitstralen dat bedreiging en intimidatie geen normaal onderdeel zijn van het werk. Bovendien hoeven wetenschappers ‘in een kwetsbare positie’ zo niet zelf af te wegen of iets het melden waard is.

Bij strafbare feiten hanteren universiteiten voortaan een ‘zero-tolerance-beleid’: in principe volgt altijd aangifte. “Natuurlijk wel in overleg met de medewerker”, zegt Duisenberg. Bij voorkeur is het de instelling die aangifte doet, omdat aangifte doen voor de wetenschapper belastend kan zijn.

Veiligheidstraining voor wetenschappers

Bovendien komt er een stichting WetenschapVeilig, die wetenschappers gaat trainen zodat ze beter voorbereid zijn op vervelende reacties na publieke optredens. De stichting wordt voor het eind van het jaar opgericht, naar voorbeeld van de stichting PersVeilig voor journalisten.

WetenschapVeilig gaat ook overleggen met politie en justitie en cijfers van het aantal bedreigingen verzamelen. Op dit moment heeft VSNU die niet.

Wel is er een enquête van de wetenschapsnieuwssite ScienceGuide uit juli dit jaar, ingevuld door 372 wetenschappers. Van hen werd 43 procent in de afgelopen vijf jaar bedreigd, uitgescholden of geïntimideerd na een publiek optreden. 86 procent meldt dat ze voorzichtiger zijn geworden met wat ze zeggen bij publieke optredens.

