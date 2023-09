Uniek tweelingenonderzoek toont waarom bij sommige mensen de hersenen sneller achteruitgaan

Het zal geen verrassing zijn dat een zware val of klap op je hoofd de latere werking van je hersenen kan beïnvloeden. Een behoorlijk aantal onderzoeken toonde al eens aan dat er een verband bestaat tussen hersenletsel en bijvoorbeeld het ontstaan van dementie op latere leeftijd.

Maar met veel denkbare factoren van belang, alcohol- en drugsgebruik, bijvoorbeeld, of depressie, blijft het lastig om precies vast te stellen hoe het komt dat de hersenen van de een eerder achteruitgaan dan die van een ander. Dus, dachten onderzoekers van het Amerikaanse Duke University School of Medicine, zoeken we mensen die zowel qua genen als omgevingsfactoren makkelijk te vergelijken zijn: tweelingen.

Archiefkasten van het Amerikaanse leger

Maar waar vind je betrouwbare en volledige informatie over het wel en wee van tweelingen? In de archiefkasten van het Amerikaanse leger, zo blijkt. De onderzoekers vonden daarin gegevens over meer dan 7000 soldaten die tweelingen waren. Al sinds de jaren vijftig hield de krijgsmacht gegevens bij over hun gezondheid.

Onder de tweelingen bevonden zich voornamelijk militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden gediend. De onderzoekers van Duke brachten sinds de jaren negentig de informatie in kaart die er over hen – voornamelijk witte mannen – beschikbaar was. Hiernaast werden de deelnemers van het onderzoek gevraagd of en hoe vaak zij hersenschade hadden geleden, waardoor de hersenschade veroorzaakt was, en of zij hun bewustzijn waren verloren tijdens het oplopen van het hersenletsel.

Wie is de president van de Verenigde Staten?

De wetenschappers onderwierpen de veteranen over een periode van ongeveer twaalf jaar, drie á vier keer aan een reeks vragen die hun denken en geheugen moesten testen. Zo moesten zij de vraag beantwoorden of zij wel wisten wie de huidige president van de Verenigde Staten is.

Uit een analyse van de antwoorden blijkt dat mensen die ooit hersenletsel hadden opgelopen slechter scoorden op de tests. “Zelfs als er maar sprake was van een enkele keer traumatisch hersenletsel, weten we nu dat dat leidt tot een achteruitgang van de hersenen in een later stadium van het leven,” concludeert onderzoeker Marianne Chanti-Ketterl, in een gesprek met de Washington Post. Ook mensen die tijdens het oplopen van hersenletsel hun bewustzijnsverlies waren verloren, of destijds 25 jaar of ouder waren, scoorden lager.

Uniek onderzoek

Dat de wetenschappers naar tweelingen keken “is bij mijn weten nog niet eerder voorgekomen” voegde epidemioloog Holly Elser daaraan toe. Elser, die verbonden is aan de universiteit van Pennsylvania, deed de zogenoemde peer review van het onderzoek – een kwaliteitscontrole uitgevoerd door vakgenoten.

Het onderzoek kan geen volledige zekerheid geven over het vastgestelde verband. De onderzoekers namen bijvoorbeeld niet de mate mee waarin iemand fysiek actief was tijdens zijn leven. Wel werd er gekeken naar relevante factoren zoals alcoholgebruik en depressies.

