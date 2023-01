Tips van een professor in online daten: ‘Let op rode vlaggen’

Online dating is hot, én een serieus onderzoeksonderwerp. Althans voor de Vlaamse dr. Lara Hallam (32), die zich hierin al vele jaren verdiept. Inmiddels is ze er zelfs gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen door geworden. Hallam deelt haar opgedane inzichten in een toegankelijk boek genaamd ‘Online dating. The good, the bad & the ugly’.

Kun je zelf je datingsucces bepalen?

“Bedenk allereerst wat je eigenlijk zoekt en wat je verstaat onder succes. Als je net uit een verbroken relatie komt, kan online dating voor zelfvertrouwen zorgen en zijn veel matches al een succes. Wil je een onenightstand, dan kun je daar ook succes mee halen. Zelf vond ik mijn man via Tinder.

“Het voordeel van online dating is dat de poules veel groter zijn dan wanneer je op café gaat, of naar de bakker. Zeker voor wie kinderen heeft, of een drukke job, is online daten handig. Nadeel is dat de anonimiteit liegen heel makkelijk maakt, over leeftijd, uiterlijk, opleiding of geslacht. Op café zie je direct dat iemand 40 is, en geen 28 jaar. Ghosting is een ander naar kantje: iemand gaat in rook op na een tijd chatten of na een echte date. Vaak is de reden ‘ik wilde de ander niet kwetsen’. Toch vind ik eerlijk zijn het beste.”

Wat kun je doen tegen bedrog?

“Foto’s door Google Images halen. Dat kan ook als je iemands achternaam niet weet. Zo was ik aan het chatten met een expat. Ik ontdekte dat hij foto’s van een Amerikaanse B-acteur had gebruikt en stopte het contact. Toen stuurde hij me een privébericht op Facebook, maar na zo’n leugen hoeft het van mij niet meer.

“Afhankelijk van wat je wilt, zoek je allereerst een geschikt platform. Tinder is erg op uiterlijk gericht, Parship meer op compatibiliteit. Bij Facebook Dating krijg je via via voorstellen, dus dat kan veiligheid creëren. Bij Bumble starten de vrouwen de communicatie, Fruitz is voor meer seksueel gerichte contacten. Wil je een langdurige relatie, let dan op rode vlaggen. Als iemand snel vraagt of je in bed ligt, of wat je aan hebt, zijn dat aanwijzingen.”

Hoe gebruik je deze platforms efficiënt?

“Ook dat is voor iedereen verschillend. Een belangrijk motief is pure verveling. Tinder is een mooi tijdverdrijf. Sommigen willen maanden chatten, om zich zekerder te voelen of om genoeg vragen te kunnen stellen. Soms zijn ze gewoon bang iemand te ontmoeten.

“Ik ontdekte dat socioseksualiteit veel bepalender is hierin dan sekseverschillen. Die term betekent hoe je tegenover relaties staat. Mensen met een beperkte socioseksualiteit willen relaties met gevoelens en intimiteit. Zij daten om liefde te vinden. Mensen met een onbeperkte socioseksualiteit vinden relaties zonder gevoelens en intimiteit prima en daten voor casual seks. Maar socioseksualiteit is een spectrum. Het is zeker niet een ‘het één of het ander’-verhaal. Als je weet welk type relatie je zoekt, kun je efficiënter daten.”

U ontdekte ook dat er een groot verschil is wat betreft leeftijd.

“Een derde van de online daters heeft nooit offline afgesproken. Veel jongeren daten als tijdverdrijf en zijn minder geneigd offline af te spreken. Zij zien chatten als ‘fun’, houden van de likes en swipes, bouwen er zelfvertrouwen mee op, of ze zijn 'klaar met relaties’. Jongeren hebben wellicht offline meer contactmogelijkheden. Hoe ouder daters zijn, hoe meer ze bereid zijn wél met elkaar offline te gaan. Misschien is voor ouderen prioriteit je tijd niet te verdoen aan nutteloze contacten, zoeken ze eerder een relatie en willen zij daarom sneller in het echt afspreken.”

Als je een langdurige relatie wilt, is het belangrijk hoe je informatie deelt, schrijft u.

“Je moet dan immers vertrouwen opbouwen, een band krijgen. Ga niet eindeloos chatten. Vertrouwen opbouwen gebeurt offline en is een belangrijke voorspeller voor relatiekansen. Bedenk daarbij dat het meer om diepgang gaat dan om de hoeveelheid onderwerpen die je bespreekt. Je wilt weten wat iemand drijft.”

En wat ziet u als toekomst van online dating?

“Mensen hebben altijd tussenpersonen gebruikt op liefdesgebied. Dat is online dating ook. Elke technische vernieuwing brengt nieuwe kansen met zich mee. Dating zal meebewegen met virtual reality. Samen met een bril op naar het strand van Barbados. Maar combineer online dating altijd met het offline gebeuren. Voor allebei openstaan geeft de meeste kansen.”

