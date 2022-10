Test wetenschappers geslaagd: subtiel duwtje tegen ruimterots zou aarde kunnen redden

Een test om de aarde te behoeden voor de inslag van een ruimterots zoals een komeet, is geslaagd. Nadat wetenschappers met opzet een ruimtesonde tegen zo'n rots lieten botsen, is de koers van die zogenoemde asteroïde gewijzigd. Het is de eerste keer dat de mensheid de beweging van een hemellichaam heeft gewijzigd, aldus de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Het experiment Double Asteroid Redirection Test (DART) was twee weken geleden uitgevoerd om te kijken of het ooit mogelijk is om de aarde en de mensheid zo te behoeden voor vernietiging. De sonde vloog naar de ruimterots Didymos en zijn maantje Dimorphos, op ongeveer 11 miljoen kilometer afstand van de aarde. Vervolgens volgde het geplande einde: de DART-sonde knalde met een snelheid van ongeveer 6 kilometer per seconde tegen Dimorphos. Die rots is daardoor in een iets kortere baan rond Didymos gaan draaien, van 11 uur en 55 minuten naar 11 uur en 23 minuten, blijkt nu uit de data.

Didymos en Dimorphos vormen geen enkel gevaar voor de aarde, en het experiment verandert daar niets aan. Maar als er ooit een keer een ruimterots richting aarde raast, is het misschien mogelijk om die ruim van tevoren een zetje te geven. Als dat bij DART werkt, werkt het dan misschien ook, is de gedachte. Een subtiele duw zou dan het verschil kunnen betekenen tussen een verwoestende voltreffer en redding van de aarde.

