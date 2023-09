Superkoelende materialen voor een opwarmende wereld

Sinds deze zomer heb ik een zonnedoek. Een zonwerend zeil dat ik buiten op het kozijn bevestig als het warmer dan 25 graden dreigt te worden. Bij die temperatuur begint mijn brein al te sputteren. Het zonnedoek werkt opvallend goed, terwijl er toch voldoende licht doorheen valt. Bovendien is het een stuk duurzamer dan de steeds populairdere, energievretende airco’s. Die verergeren het hitteprobleem juist.

Maar hoe goed mijn zonnedoek ook werkt, de kans is groot dat ik er in de toekomst niet genoeg aan heb om mijn huis en hoofd koel te houden. Vier jaar geleden tikte op minder dan tien kilometer hiervandaan de thermometer een record van 40,7 graden aan. Daarom kijk ik nu al uit naar een zonnedoek van superkoelend materiaal. Zo’n stof wordt tien tot twaalf graden kouder dan de omgevingstemperatuur, ook in de volle zon. Zo kan het zelfs koelen; en dat zonder stroom en zonder lawaai.

Het idee is niet nieuw. De Fremen gebruiken al verkoelende materialen. Fremen? Dat zijn de inheemse bewoners van Arrakis, de gloeiend hete woestijnplaneet met gigantische zandwormen uit het sciencefictionboek Dune van Frank Herbert uit 1965. Fremen gaan overdag nooit naar buiten zonder hun lichaamsbedekkende stillsuit. Het pak beschermt hen niet alleen tegen de hitte, het recyclet ook nog eens water.

Bestaat inmiddels al

Dat klinkt haast onmogelijk, maar in het lab zijn dit soort superkoelende materialen al gemaakt. Op dit moment testen start-ups zoals SkyCool en Radi-Cool de eerste toepassingen in de praktijk. Zo is er al verkoelende verf voor je huis, folie voor op je ruiten en verkoelende panelen voor op je dak. Of twaalf graden koeler voldoet in de tropen, is maar de vraag. Maar die eerste tien graden koeling zou je met superkoelende materialen kunnen bereiken zonder stroomverbruik. Sterker nog, je koelt er onze planeet zelfs een beetje mee af.

Hoe dat kan? Superkoelende materialen reflecteren het grootste deel van het zichtbare en onzichtbaar licht. In tropische landen zijn huizen niet voor niets vaak verblindend wit geschilderd. Witte verf weerkaatst zo’n tachtig procent van al het zonlicht waardoor je huis veel minder opwarmt.

Door piepkleine luchtbelletjes of andere geordende nanostructuren in de verf kan de weerkaatsing oplopen tot vrijwel 100 procent. Dergelijke verf is al te koop als ultrawit, super-reflecterend of coolest white.

Profiteer van het warmtelek

Maar wil je echt koelen, dus wil je ónder de buitentemperatuur komen, dan moet het materiaal niet alle straling tegenhouden, maar juist wat straling absorberen om het vervolgens als mid-infraroodwarmtestraling naar het heelal te sturen. Het materiaal maakt dan slim gebruik van het ‘warmtelek’ van onze planeet.

Dat zit zo. Buiten onze atmosfeer is het stervenskoud. De temperatuur ligt er slechts een paar graden boven het absolute minimum van min 273 graden Celsius. Dat we niet bevriezen komt omdat zonnestralen de aarde opwarmen en de atmosfeer die warmte vasthoudt. Maar de atmosfeer is niet helemaal dicht. Een deel van de mid-infraroodwarmtestraling kan ontsnappen. Het is de reden waarom het op een heldere nacht aan de grond of op je autoruit kan vriezen terwijl de luchttemperatuur toch boven nul is.

Superkoelende materialen lukt het om meer mid-infraroodstraling uit te stralen dan ze aan straling absorberen, zelfs in het felle zonlicht. Dat kan dankzij de juiste soort stoffen, die overigens niet heel bijzonder of duur zijn. Maar ook door complexe ‘trucjes’ zoals het materiaal intern zo ordenen dat de straling in de juiste hoek richting heelal worden gestuurd. Wetenschappers rekenden uit dat wanneer je een tot twee procent van het aardoppervlak bedekt met superkoelende materialen de aarde zelf afkoelt.

Deze zomer publiceerden Chinese wetenschappers in Nature Sustainability over superkoelend textiel dat tot acht graden kouder dan de omgeving wordt. Met een beetje geluk is het op de markt tegen de tijd dat ik een krachtiger zonnedoek nodig heb. En moet ik een boodschap doen, dan is er wellicht een superkoelende parasol, of stillsuit zoals de Fremen uit Dune dragen.