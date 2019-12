Sterrenkundigen vinden een effectieve manier om planeten op te sporen

In niet minder dan drie artikelen in vakblad Nature Astronomy doen Britse sterrenkundigen uit de doeken hoe ze snel en efficiënt sterren buiten ons zonnestelsel kunnen opsporen die planeten in een baan om zich hebben.

Er wordt al enkele decennia door tal van sterrenkundigen gezocht naar zogenoemde exoplaneten. De wegbereiders van deze tak van wetenschap, de Zwitsers Michel Mayor en Didier Queloz, kregen er dit jaar een Nobelprijs voor. Sinds hun eerste ontdekking, meer dan twintig jaar geleden, zijn al enkele duizenden exoplaneten waargenomen. Maar dat zijn doorgaans kanjers die razendsnel rond heldere sterren draaien. Ze kunnen worden waargenomen omdat het licht van hun ster verandert als ze ervoor langs draaien. Voorwaarde is wel dat de planeet echt tussen de ster en de aardse waarnemer schuift; je vindt op deze manier dus maar een kleine minderheid.

Kepler

Veel van de nu bekende exoplaneten zijn waargenomen met Kepler, een Amerikaanse ruimtetelescoop die twintig jaar geleden werd gelanceerd en die eind 2018 aan het eind van zijn werkzame leven kwam. Zwevend in zijn baan om de aarde kon Kepler inzoomen op sterren die ver weg staan en niet erg helder zijn. Vanaf de aarde zijn die sterren moeilijker waar te nemen, laat staan de planeten die er omheen draaien.

Heldere sterren die dichterbij staan zijn met aardse telescopen wel goed te volgen. Onder leiding van Carole Haswell, hoofd van de faculteit sterrenkunde van de Open Universiteit van Groot-Brittannië, hebben astronomen nu zo'n telescoop, onderdeel van het Europese observatorium in Chili, gebruikt om snel na te gaan welke sterren planeten in hun buurt hebben.

Ze maakten gebruik van het feit dat planeten die heel dicht en snel rond hun ster draaien zo heet worden dat ze materiaal verliezen. Ze krijgen een sluier van gas en deeltjes. Die sluier verandert het licht van de bijbehorende ster een beetje.

‘Hete Jupiters’

Dit fenomeen is bekend van grote planeten die helemaal uit gas bestaan, en die ‘hete Jupiters’ worden genoemd. De Britse astronomen lieten zien dat hetzelfde verschijnsel zich kan voordoen bij kleinere planeten. Ze vonden planeten die slechts twee keer zwaarder zijn dan de aarde maar die veel dichter bij hun ster staan en er in een paar dagen omheen draaien, terwijl de aarde over haar rondje een jaar doet.

De door hen ontwikkelde methode versnelt niet alleen de zoektocht naar exoplaneten, maar geeft ook nieuwe mogelijkheden hun eigenschappen te onderzoeken. De wetenschap van exoplaneten heeft al snel duidelijk gemaakt dat ons zonnestelsel niet de uitzondering is in het heelal, maar eerder regel. Er zijn talloze sterren die een of meer planeten om zich heen hebben. En de belangstelling van wetenschappers gaat in het bijzonder uit naar planeten die ongeveer zo groot zijn als Aarde, met ongeveer dezelfde omstandigheden, misschien wel water, en wie weet leven.

Dat is onmogelijk op de ‘hete’ planeten die in dit onderzoek zijn waargenomen. Maar in hun spoor draaien om dezelfde ster wellicht planeten met een milder, meer aards karakter.

