Starship, het nieuwe speeltje van Musk, brengt de massaruimtevaart dichterbij

De lanceerdatum wacht nog op formaliteiten, maar alle tekenen wijzen erop dat later deze maand het nieuwe ruimteschip Starship zijn testvlucht beleeft vanaf zijn thuisbasis in Texas. Als dat lukt is dat meer dan een opsteker voor de eigenaar, de excentrieke miljardair Elon Musk. Starship is ook het vehikel dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa wil gebruiken voor haar ambities om terug te keren naar de maan.

Wat is Starship?

Starship is het nieuwste ruimtevaartuig van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX. De raket bestaat uit twee delen: het Starship is het bovenste deel van de raket. Dit is het feitelijke ruimteschip. Het biedt plaats aan zo’n honderd passagiers. Ter vergelijking: in de Space Shuttle pasten maximaal acht astronauten. Het onderste deel van de raket heet Super Heavy en levert de stuwkracht die nodig is om Starship en zijn vracht naar de ruimte te brengen. De werkpaarden van Super Heavy zijn 33 van SpaceX’ eigen Raptor-motoren. Met zoveel stuwkracht kan Starship maar liefst 150 ton lading meenemen. De krachtigste raket die nu operationeel is, het Space Launch System van Nasa, kan maximaal 95 ton meenemen.

Wie heeft Starship gebouwd?

Starship is een project van SpaceX, dat eigendom is van miljardair Elon Musk. Musk is ook oprichter van elektrische autobouwer Tesla en sinds 2022 eigenaar van Twitter. SpaceX is allang geen nieuwkomer meer in de ruimtevaart. Het bedrijf heeft een hoop ervaring opgebouwd en heeft een reputatie van kwaliteit en betrouwbaarheid. SpaceX verzorgt met zijn Falcon-raketten reguliere lanceringen van satellieten en wetenschappelijke apparatuur. Het bedrijf vervoert ook regelmatig astronauten en vracht van en naar het internationale ruimtestation ISS.

Waar is Starship voor bedoeld?

Elon Musk droomt er hardop van dat de mensheid zich ooit permanent op Mars zal vestigen. Als Starship inderdaad de verwachtingen waarmaakt, heeft hij weer een klein stapje in die richting gezet. Maar een bemenste reis naar Mars is voorlopig nog ver weg.

Een veel realistischer doel voor Starship is heen en weer reizen naar de maan. Vorig jaar maakte Nasa bekend dat ze een variant van Starship willen gebruiken om voor het eerst sinds 1972 weer Amerikaanse astronauten op de maan te zetten, als onderdeel van hun Artemis-programma. Nasa sloot onlangs een contract ter waarde van bijna 3 miljard dollar met SpaceX.

Ook een basiskamp op het maanoppervlak en een ruimtestation in een baan om de maan zijn doelen van het Artemis-programma. Om het benodigde materiaal hiervoor richting de maan te brengen komt de capaciteit van Starship van pas. Geheel los van Nasa zal Starship ook reguliere satellieten gaan lanceren. Het wordt bijvoorbeeld onmisbaar om straks de veel zwaardere, tweede generatie satellieten van SpaceX’ eigen internetsysteem Starlink omhoog te krijgen.

Is Starship herbruikbaar?

Net zoals met de Space Shuttle is het de bedoeling dat Starship in de ruimte zijn taken kan uitvoeren en daarna veilig terug op aarde kan landen. Bijzonder is dat niet alleen het Starship-ruimteschip zelf herbruikbaar is, maar dat volgens SpaceX ook de stuwraket Super Heavy dat wordt. Als dat lukt zou Starship het eerste volledige lanceersysteem zijn dat meerdere keren gebruikt kan worden. Herbruikbare raketten zijn volgens SpaceX de toekomst van de ruimtevaart. Ze zijn weliswaar duurder in ontwikkeling maar leveren op langere termijn een flinke efficiëntieslag én kostenbesparing op.

Ook na een interplanetaire reis?

Anders dan de Space Shuttle is het nadrukkelijk de bedoeling dat Starship ook voor verre, interplanetaire reizen geschikt is. Daarom is het cruciaal dat Starship ook zelfstandig – dus zonder stuwraket Super Heavy – moet kunnen opstijgen, bijvoorbeeld van het oppervlak van de maan of van Mars. Een enorme stuwkracht is daarvoor ook niet per se nodig: zowel op Mars als op de maan is de zwaartekracht kleiner dan op de aarde en op de terugweg hoeft er veel minder vracht mee. Ook op dat gebied ziet het er goed uit: al In 2021 voerde SpaceX een succesvolle test uit waarbij een prototype van Starship zelfstandig naar een hoogte van 10 kilometer vloog en daarna keurig weer landde.

