Stamcellen kunnen insuline leveren. De oplossing voor diabetes?

Uit stamcellen kunnen pancreascellen worden gekweekt, die insuline produceren. Een oplossing voor diabetes? Misschien. Twee betrokken wetenschappers schetsen wat er is bereikt en welke hobbels er nog liggen.

Patiënten met diabetes type 1 moeten voortdurend hun bloedsuikerspiegel in de gaten houden en zichzelf insuline toedienen om die onder controle te houden. Insuline maakt hun eigen lichaam niet meer aan, omdat het de insulineproducerende cellen van de zogenoemde eilandjes van Langerhans op de alvleesklier heeft vernietigd. Dat is het verschil met diabetes type 2, ouderdomsdiabetes, waarbij productie en opname van insuline met de jaren minder worden. Diabetes type 1 ontstaat in veel gevallen op jonge leeftijd.

In plaats van insuline spuiten kun je de insulineproductie van het lichaam herstellen met de transplantatie van een pancreas van een donor of van alleen de eilandjes van Langerhans van een donor. Dat wordt ook gedaan, maar deze transplantatietherapie heeft twee nadelen: het aantal beschikbare alvleesklieren van donoren is zeer beperkt, en na transplantatie moet de ontvanger zijn leven lang afweeronderdrukkende medicijnen gebruiken om te voorkomen dat de nieuwe cellen worden afgestoten. En afweeronderdrukkende medicijnen hebben ernstige bijwerkingen.

Het eerste bezwaar kan worden ondervangen door een nieuwe therapie waaraan nu op verschillende plaatsen in de wereld wordt gewerkt: uit stamcellen (lichaamscellen die in hun vroege jeugd zijn en nog alle kanten op kunnen) worden eilandjes gekweekt die in het lichaam van de diabetespatiënt de insulineproductie op zich kunnen nemen.

Klinische proeven

Er lopen twee klinische onderzoekstrajecten voor die therapie, in Noord-Amerika. Daarbij worden eilandjes die uit stamcellen zijn gekweekt in een verpakking onder de huid van de diabetespatiënt gebracht. Het is een eenvoudige ingreep. En het zou mooi zijn als die volstaat. Maar de eerste resultaten zijn nog niet geweldig: de cellen worden wel getolereerd maar produceren nauwelijks insuline.

“In die klinische studies zijn onrijpe pancreascellen gebruikt in de hoop dat die zich na transplantatie verder zouden ontwikkelen”, zegt Timo Otonkoski, “Maar dat doen ze niet. Het is tot nu toe een doodlopende weg.”

Otonkoski is bij die klinische studies niet betrokken. Hij is verbonden aan de geneeskundefaculteit van de universiteit van Helsinki, Finland, en onderzoekt met zijn groep de ontwikkeling van pancreascellen uit stamcellen. In vakblad Nature Biotechnology publiceerde die groep onlangs zijn methode om stamcellen te laten groeien tot goed functionerende pancreascellen.

Otonkoski: “Het idee van stamceltherapie is niet nieuw. Dat het kan werken voor diabetespatiënten is ook al lang geleden aangetoond. Het is simpel, in theorie. Maar in werkelijkheid is het enorm complex. Bovendien moet je beseffen: diabetes is geen levensbedreigende aandoening, anders dan ernstige vormen van kanker. Dus als je een nieuwe therapie ontwikkelt, moet je honderd procent zeker zijn dat die veilig is en dat je niet meer problemen veroorzaakt dan je oplost.”

Je hebt alles in de hand

Toch is Otonkoski optimistisch over de mogelijkheden. “Het mooie van celtherapie is dat je alles in de hand hebt en kunt regelen. Belangrijke kwestie is de kwaliteit van de cellen die je gebruikt. Daar ligt de waarde van het onderzoek dat wij nu hebben gepubliceerd: we hebben aangetoond hoe je uit stamcellen pancreascellen kunt kweken die volledig functioneel zijn.”

Cellen van de eilandjes van Langerhans zijn niet zo maar insulinefabriekjes; ze houden de bloedsuikerspiegel nauwkeurig in de gaten en doseren precies hun insulineafgifte. Dát is volledig functioneel.

Otonkoski: “Goed uitgangsmateriaal, mooie stamcellen, heeft iedereen. Maar je moet die ontwikkelen tot goed functionerende eilandjes. We hebben nu stap voor stap, heel precies, in kaart gebracht, hoe die ontwikkeling verloopt. Dat biedt hoop voor een celtherapie voor diabetes. Maar voor ons heeft dit nog een ander belang: we kunnen deze cellijnen gebruiken om de ziekte te onderzoeken. We kunnen kijken wat er fout gaat bij diabetes type 1, welke genetische factoren in het spel zijn, wat die doen, en welke medicijnen we daarvoor kunnen maken.”

De groep van Otonkoski heeft de functionaliteit van die gekweekte pancreascellen niet alleen aangetoond in het lab maar ook in levende wezens, in muizen. Uit stamcellen gekweekte eilandjes van Langerhans werden bij de muizen in een nier gebracht. Een maand na transplantatie bleken die cellen naar behoren te functioneren, zó goed dat als de eigen insulineproductie van de muizen werd uitgeschakeld, de getransplanteerde cellen die rol overnamen en de bloedsuikerspiegel controleerden.

Otonkoski: “De functionaliteit is daarmee aangetoond. Maar bedenk wel dat we dit hebben gedaan in muizen wier afweersysteem is uitgeschakeld. Die worden veel in wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Je hebt hier dus geen immunologisch probleem. Als we dit hadden gedaan in gewone muizen zouden die getransplanteerde cellen onmiddellijk worden afgestoten. Wil je dit echt gaan toepassen dan moet je de afweerreactie met medicijnen onderdrukken of, een andere mogelijkheid: de gekweekte cellen genetisch zo veranderen dat ze geen afweerreactie oproepen.”

Veel enthousiasme

Eelco de Koning onderschrijft het perspectief dat zijn Finse collega schetst. De Koning leidt een onderzoeksgroep aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) die stamceltherapie voor diabetes naar de kliniek wil brengen.

De Koning: “Toen voor het eerst werd aangetoond dat je insulineproducerende cellen uit stamcellen kon kweken, was er veel enthousiasme. Het was geweldig om te zien dat het kon. Het voordeel van diabetes is dat je maar één type cel nodig hebt, zogenoemde bètacellen, die insuline produceren. Er zijn nog een paar ziekten waarvoor dat geldt: parkinson, waarvoor je hersencellen nodig hebt die dopamine produceren, en aandoeningen van de retina, het netvlies van het oog, want ook daar schort het aan één type cel.”

Drie aandoeningen waarvoor stamceltherapie een serieuze optie is, zegt De Koning. “Maar als je dat in de kliniek op patiënten wilt toepassen heb je bergen werk te verzetten. De regelgeving voor klinische toepassingen is streng, om de veiligheid van de patiënt te garanderen. En voor stamceltherapie moet die regelgeving nog grotendeels ontwikkeld worden.”

Het traject vergt bovendien enorme investeringen. Je krijgt het uit publieke middelen nauwelijks gefinancierd, zegt De Koning: “Je ziet, zeker hier in Europa, dat met publieke gelden prachtig wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, zoals dat van de groep van Timo Otonkoski, waarmee de basis wordt gelegd. Maar voor de ontwikkeling van een therapie voor grotere aantallen patiënten heb je biotechbedrijven nodig, die bereid zijn veel te investeren.”

Amerikaanse ondernemingen

De klinische proeven die nu lopen worden grotendeels gefinancierd door twee Amerikaanse ondernemingen: Viacyte en Vertex. Hoewel de resultaten nog niet geweldig zijn, denken beide bedrijven op de goede weg te zitten. De Koning schetst die weg: “In de eerste klinische studie die Vertex deed werden de eilandjes die uit stamcellen waren gekweekt, de stamceleilandjes, verpakt in een gesloten capsule. Je moet denken aan een soort theezakje. Die eilandjes konden daar niet uit komen, en de afweercellen van het lichaam konden er niet naar binnen. Hormonen, zoals insuline, en voedingsstoffen konden wel gewoon door de wand van de capsule.”

Het is de meest veilige optie, want zo’n gesloten capsule verhindert contact tussen stamceleilandjes en lichaamscellen, en voorkomt zo afstoting door het immuunsysteem van de patiënt. Maar: “De gesloten capsule die onder de huid werd aangebracht zette de aanmaak in gang van bindweefsel. Hij werd ingepakt en werkte niet meer.”

In een tweede klinische proef, waarvan de resultaten net zijn gepubliceerd, gebruikt Vertex een meer open capsule, waarin ook kleine bloedvaatjes kunnen groeien. Dat zorgt ervoor dat de stamceleilandjes in de capsule hun werk blijven doen. En er wordt geen verstorend bindweefsel gevormd. Maar de open structuur betekent ook contact tussen de ingebrachte stamceleilandjes en de lichaamscellen van de patiënt, en dus de kans op een afweerreactie.

Direct in de lever

Vertex is daarnaast bezig met een klinische proef waarbij de stamceleilandjes direct in de lever worden getransplanteerd, zoals dat nu ook gebeurt bij de transplantatie van donoreilandjes. De resultaten zijn nog niet gepubliceerd in een vaktijdschrift, maar er is al wel een persbericht naar buiten gebracht. Volgens het bedrijf zijn de eerste resultaten positief.

De Koning: “Je moet bij deze methoden de patiënt afweeronderdrukkende medicijnen geven, net zoals we doen na de transplantatie van een hele alvleesklier of van eilandjes van Langerhans. Die medicijnen hebben flinke bijwerkingen. Ondanks dat risico hebben ze voor deze klinische studies wel toestemming gekregen van de Amerikaanse toezichthouder (de Food and Drug Administration, red.) omdat je het risico in hand kunt houden: mocht er een afweerreactie optreden dan stop je met die afweeronderdrukkende medicijnen, en het lichaam ruimt de inhoud van de capsules in mum van tijd op.”

Je blijft zitten met die afweerreactie

Je kunt langs deze weg wel bereiken dat je geen donororganen meer nodig hebt, maar je blijft toch weer zitten met het risico van een afweerreactie, die je met zware medicijnen moet onderdrukken. Om dat probleem op te lossen wordt er gekeken of je de stamcellen waarmee je begint genetisch zo kunt veranderen dat ze minder afweer oproepen, dat ze ‘minder immunogeen’ zijn. Farmaceut Viacyte gaat hiermee nu een klinische proef doen, samen met een bedrijf dat is gespecialiseerd in het genetisch veranderen van cellen.

De wetenschap staat hier nog aan het begin, zegt De Koning. Het is nog niet precies bekend aan welke genen in die stamcellen je moet sleutelen om een afweerreactie na transplantatie te voorkomen en toch de functionaliteit van de stamceleilandjes te behouden.

Maar, zou je al die problemen met afweerreacties niet kunnen voorkomen door bij deze therapie geen vreemde cellen in het lichaam te brengen, maar uit te gaan van stamcellen van de patiënt zelf? Ja, zeggen Otonkoski en De Koning, in principe kan dat. En de wetenschap kijkt ernaar. Maar in de praktijk zal het praktisch én financieel niet haalbaar zijn, behalve voor een enkel, heel bijzonder geval.

Bovendien zit er een addertje onder het gras, zegt De Koning: “Normaal roepen cellen van de patiënt zelf geen afweerreactie op. Want het zijn geen vreemde gasten. Maar diabetes type 1 is een autoimmuunziekte; die ontstaat doordat de eigen insulineproducerende cellen worden aangevallen door het lichaam. Dat zou dus ook kunnen gebeuren als je uit stamcellen van de patiënt eilandjes maakt en die in het lichaam terugbrengt. Waarschijnlijk moet je ook bij deze aanpak afweeronderdrukkende medicijnen geven of genetisch sleutelen aan die stamcellen om ze minder immunogeen te maken.”

De opties voor diabetes type 1 In heden en toekomst zijn er voor de behandeling van diabetes type 1 de volgende opties: 1. Insuline spuiten. De gangbare optie voor de overgrote meerderheid van diabetespatiënten. Die moeten alles wat de suikerspiegel in het bloed beïnvloedt, zoals eetpatroon, sport en stress, in de gaten houden en regelmatig hun suikerspiegel meten om te zien hoeveel insuline ze nodig hebben. 2. Transplantatie van een alvleesklier (pancreas) van een donor, of van alleen de eilandjes van Langerhans die uit het donororgaan worden gehaald. Een optie voor patiënten met ernstige, gecompliceerde diabetes. Die moeten wel de rest van hun leven afweeronderdrukkende medicijnen gebruiken, om afstoting te voorkomen. In Nederland wordt zo’n 25 keer per jaar een alvleesklier getransplanteerd, in de academisch medische centra van Leiden en Groningen. Transplantatie van eilandjes van Langerhans wordt zo’n 8 keer per jaar gedaan, alleen in Leiden. Er is ook nog een autotransplantatie-variant: als bij een patiënt de alvleesklier moet worden verwijderd omdat die in het lichaam problemen veroorzaakt, kunnen soms de eilandjes van Langerhans eruit worden gehaald en teruggeplaatst. 3. Insulineproducerende cellen - de ‘eilandjes’ - kweken uit stamcellen en verpakt in het lichaam van de diabetespatiënt brengen. Technisch kan het, en de eerste bewijzen dat het werkt zijn geleverd. Het grote probleem: kans op afstoting (net als bij optie 2). 4. Stamcellen waaruit eilandjes worden gekweekt genetisch veranderen om te zorgen dat ze na transplantatie geen afweerreactie oproepen. Wordt aan gewerkt. 5. Stamcellen van de patiënt zelf nemen, daaruit eilandjes kweken, en terugplaatsen. Toekomstmuziek, waarschijnlijk onbetaalbaar, en het is nog onduidelijk of die eilandjes lang overleven in het lichaam van de patiënt. Stamceltherapie, zeggen deskundigen, kan een optie worden voor kleine groepen patiënten met gecompliceerde vormen van diabetes type 1; patiënten die nu zijn aangewezen op optie 2: transplantatie. Stamceltherapie waarbij toch nog afweerremmende medicijnen nodig zijn, zal ook in de toekomst niet de gangbare optie worden voor de grote meerderheid van diabetespatiënten.

Lees ook:

Moeten spuiten en willen slikken

Yesse (18) heeft diabetes én hij wil af en toe xtc slikken. Hoe kan hij dat doen op een verantwoorde manier?