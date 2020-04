Social distancing, dat doet de honingbij van nature

Nu er een virus rondwaart, houdt de mens afstand van soortgenoten – maar alleen dankzij regels van de overheid en boetes van handhavers. Die heeft de honingbij niet nodig; social distancing doen zij van nature als een virus de korf binnendringt. Dat zagen Amerikaanse en Duitse onderzoekers toen ze duizenden bijen in een volk voorzagen van streepjescodes en hun bewegingen volgden met computercamera’s.

Bijen wisselen voedsel en signaalstoffen uit via intieme contacten. Dat zijn veelvuldige contacten: de gemiddelde werkbij komt dagelijks met honderden soortgenoten in aanraking. Het leven in de korf is de droom van ieder virus. Zodra een virus zich echter vertoont, perken bijen hun contacten drastisch in, ontdekten de onderzoekers toen ze IAPV, een bekend virus dat de honingbij teistert, in de korf brachten. En niet doordat bijen ziek werden en geen puf meer hadden, rapporteren ze in vakblad PNAS. Ze waren nog even actief. Hun social distancing moet een natuurlijke reactie zijn tegen een virus dat het hele volk bedreigt.

Goed nieuws, ware het niet dat het verhaal een dramatische wending krijgt. Toen de onderzoekers geïnfecteerde ­bijen naar een andere korf brachten, bleken ze daar niet minder, maar juist meer contact te maken met soortgenoten. Bijen hebben ­normaal een afkeer van vreemd volk, maar die was helemaal weg. Dat bleek te komen doordat het virus de geur van een geïnfecteerde bij verandert en haar ­daardoor juist geliefd maakt bij vreemd volk.

Het is een evolutionaire wapenwedloop; door de social distancing van bijen heeft het virus ín de korf weliswaar minder kansen, maar tússen korven juist meer. Voorlopig lacht het virus het laatst.

Lees ook:

Hongerige honingbijen bedreigen de wilde bij én de natuur

Ze bestrijken met gemak 28 vierkante kilometer terrein, hongerige honing­bijen. Als imkers kasten vlak bij natuurgebieden plaatsen, dan weten ze feilloos waar ze moeten zijn. Maar die honingbijen bedreigen de wilde bij.