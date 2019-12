Slaap je beter met een nachtmodus op je telefoon? Zo simpel is het niet, zeggen onderzoekers

Een beetje telefoon heeft tegenwoordig een nachtmodus die het licht minder blauw maakt. Blauw licht activeert immers de biologische klok. De modus moet ervoor zorgen dat verslaafde appers en nieuwsjunks, die met hun mobiel naar bed gaan, toch lekker slapen.

Maar zo simpel werkt het niet, beweren onderzoekers van de universiteit van Manchester. Blauw licht lijkt ook een gunstig effect op het waakslaapritme te hebben. Logisch, schrijven ze in het vakblad Current Biology. Het schemerlicht ’s ochtends en ’s avonds is ook blauwer, vergeleken met het witgele licht midden op de dag. Het kan bijna niet anders dan dat de schemering de biologische klok aan- of uitschakelt.

De biologische klok is meer dan een aan-uitknop

Uit eerder onderzoek was gebleken dat de biologische klok verbonden is met specifieke lichtreceptoren in het netvlies (melanopsine). Omdat die receptor gevoeliger is voor blauw licht, lag de conclusie voor de hand: blauw licht houdt een mens uit zijn slaap. Maar er speelt meer, dachten de Britse biologen. De intensiteit van het licht wordt ’s avonds ook minder en de biologische klok is meer dan een aan-uitknop.

Ze onderzochten hoe muizen zich in hun kooitjes met tredmolens gedroegen; bij blauw of geel licht. Blauw licht bleek minder invloed te hebben op de activiteit van de muizen dan geel. Omdat sommige muizen alleen blauw zagen, of alleen geel, dan wel kleurenblind waren, en verschillend op de kleuren reageerden, concluderen de onderzoekers dat de intensiteit van het licht en dan met name blauw licht, de biologische klok weliswaar activeert, maar dat het zien van de blauwe kleur dit effect weer dempt.

Zo zie je maar hoe complex het is, reageert Roelof Hut, hoogleraar chronobiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is wel bekend met dit onderzoek, maar er verder niet bij betrokken. “Wat het betekent voor de nachtmodus van een mobieltje, valt nu nog niet te zeggen. We zijn nu midden in de fase waarin we ontdekken hoe je met licht kunt spelen. Maar ik kan me goed voorstellen dat we ooit het lichtspectrum zo kunnen instellen dat de biologische klok zich aanpast aan het ritme van een nachtdienst.”

Lees ook:

Hoe de ontrafeling van de biologische klok werd geëerd met een Nobelprijs.

Een nietig deeltje van de hersenen, maar dirigent over tal van lichaamsprocessen.